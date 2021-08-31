聊天再久卻沒生情？5個必學「懂聊」小技巧：不要一味迎合對方喜好！

▲你也有聊天障礙？以下這個「懂聊」技巧，你應該學起來！（圖／Shutterstock）

跟人聊天總是默默地把話題給聊爆、聊尬了？懂得開話題也學會找話題，但一開口跟別人對話，就是越聊氣氛越冷越僵？你也有這些聊天障礙？以下這個「懂聊」技巧，你應該學起來！

#大家其實都只想聊自己，請適時把聊天重心放在對方身上。

哪怕平時做人再謙虛再客氣，說到聊天這件事，說一句現實話就是，大家內心深處其實真的只在乎自己、只想聊自己。所以想要營造出好的聊天氛圍，適時懂得把聊天的聚光燈讓給對方，多提問少說話，將聊天重心放到對方身上，才不會給人都是你自己講爽自嗨，而忽視了對方的感受。

#不一味迎合對方喜好，而是要自己也能聊，才是好的互動。

許多傳授溝通話術的書籍，總會教導讀者要去找對方有興趣之話題，如此一來，才引發聊天對象的對話興趣與回應慾望。但這項找話題方式，其實只對了一半。另一半重點就在於，這類聊天話題除了要媒合他的喜好外，你也得有興趣，或是至少略知一二才行，否則為聊而聊，只會讓人覺得生硬又尬聊。

#抱怨、宣洩情緒請適可而止，過多負面能量容易招致反感。

找一個共同敵人或討厭的目標一起抱怨或批評，的確能在短時間拉近雙方互動的距離與提升聊天氣氛的熱度，但一起抱團取暖、互相抱怨的話題，建議都得要適可而止，避免整場對話都一直在鬼打牆的謾罵，不斷拘泥在這個負面情緒裡，久了，除了讓你倆心情也好不起來外，講多了，也可能讓對方留下你就純粹只是愛抱怨、負面能量極強的人不好觀感。

#何時收尾、如何收尾是關鍵，過度客氣反而會讓氣氛冷掉。

好不容易找到知音人，兩人相談甚歡，聊得水乳交融，但就是敗在不知道何時該收場，不懂得見好就收，讓氣氛越聊越僵？或是每回聊天總是不知道如何收場，只能硬著頭皮一直尬聊、擠問題追問，最後一直「笑死、哈哈、真的」不停鬼打牆，或是用通訊軟體時，聊天總是很難收場，只能貼圖無限回貼，就是不願意當那個最後「已讀不回」的人？

有以上症狀的人，建議要懂得逼自己聊天要秉持「見好就收」。不要為了怕尷尬，明明兩人話題已聊完了，但卻硬要去生問題追問，就是不敢就此結束對話；或是因怕失禮，總是不敢斷然不回應，或是說一句「不聊了」結束對話，總在等對方收場才敢就此離去。會聊天也要懂收尾，才能給人一種有頭有尾的良好聊天互動。

#面對不同對象話速節奏要拿捏，適時留白能讓聊天不疲乏。

聊天是一種互動的過程，從破冰開話題、尋找共同話題延續、丟球發問與趣味回應互動，到最後適時話題收尾外，關於聊天過程的「語速與留白」也是跟你聊天氣氛的關鍵。

對於某些善於聊天的人，聊天是很輕鬆自在的、找話題對他們而言也一點都不難，但往往跟他們聊天，就是會默默給人一種無形壓力？問題就出在，講話語速過快或是連環炮式的發問攻勢，對於不擅長講話的人而言，便會覺得跟不上對話速度、沒有時間喘息，甚至對於回話感到壓力山大，千萬要注意。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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