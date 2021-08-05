伴侶相處靠「猜心」？別再自以為對他好　請多問問當事人

▲如果你不說，沒有人會知道你的感受；如果你不問，你可能會誤會了很多事。（圖／Shutterstock）

我們在伴侶關係經營常常會有「猜心」的習慣，從曖昧時期就愛猜，到穩定交往時不是應該要坦誠溝通了嗎？但很多時候我們依然會有「自以為」的情況，大部分的感情裂痕也是這樣開始的。

如果你不說，沒有人會知道你的感受；如果你不問，你可能會誤會了很多事。在我婚姻生活裡有件令我印象深刻的衝突，但解開了誤會之後發現沒有什麼問題，只是在毫無溝通的情況下又用了太多的「自以為」。

疫情期間是我們夫妻再度被迫在家上班談辦公室戀情，回想第一次兩人一起居家工作是兩年前先生剛出來創業的時候，當時我很不習慣，因為工作習性差距很大，光是一個人愛聽音樂畫圖，另一個人要安靜無聲寫作這個工作習慣就必須協調對方戴上耳機、改用靜音滑鼠。當然更不用說每天我要忍受一直有人問「早餐吃什麼？午餐吃什麼？晚餐吃什麼？」

後來他找到同業願意借他一個辦公室座位，因為雙方有合作關係也方便一起討論，才讓我重獲安靜自在獨享辦公室的生活。沒想到半年之後他又開始經常出現在家裡了，我暗示明示要他應該常使用外面的辦公室，他都沒有說什麼。又過了幾個月他告訴我，他準備要租借另外一個同業的辦公室座位。詳問之下他才說，因為他在原來的辦公室被其他同事排擠了，雖然他們是合作夥伴但他畢竟不是員工，他很努力想和大家打成一片，經常帶伴手禮給大家，但裡面就是有幾個同事每次訂下午茶或分享食物時刻意獨漏他。

我聽了覺得既抱歉又心疼。因為他沒有說他的狀況，所以我才一直催他要出門上班。如果他有說，我一定會敞開雙臂歡迎他回家上班的啊！而不會在他這麼委屈的時候還落井下石。

我有個朋友最近擔心他即將失業，所以花了很多時間在尋找新的機會，但又不想讓家人擔心就一直沒說。結果家人只覺得他心不在焉，對他的表現頗有微詞。我突然想起以前常在日劇看到的，日本上班族因故失業的時候大都不會跟家人坦言狀況，而是選擇每天早上依舊穿戴整齊出門上班，如果沒有工作機會就閒晃到下班甚至更晚以後才回家。一方面是為了面子，一方面也是不想讓人擔心。

這正是情感中的誤區，我們常常自以為如何做是對對方好的，但當沒有將情況與感受坦誠以告，有時候明明出發點是「愛」，卻因此延伸更多的誤會。時間久了，變成不溝通與不理解，很愛的都磨耗成不愛了！無論是情感關係或事業合作，有時候我們會猜測對方的想法而把單純的事情弄得複雜了，有時候明明出發點是為了對方好，但因為你沒有說出來反而令人誤會，單靠心電感應可沒那麼有效能讓對方知道。

當關係出現問題，問天問地問神問專家之前，請先問問當事人，也許在第一時間溝通後，問題就能迎刃而解了！

到這裡找艾姬……

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