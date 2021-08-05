終獲奧運銀牌！鞍馬王子李智凱追夢16年：我接受失敗，但絕不接受未奮鬥過的自己

2005年推出的紀錄片電影《翻滾吧！男孩》，記錄了七位來自宜蘭的小男孩，在體操隊中從訓練到參加比賽的過程，劇情感人又勵志，該片也在當年度榮獲金馬獎最佳紀錄片。16年過去，當初的孩子們逐漸成長，也紛紛因為某些因素離開體操隊圈，但當中有一位小男孩堅持了下來，不停地挑戰自己、突破自我極限，最終登上了奧運殿堂，他，就是李智凱。

今年再次取得2020東京奧運門票的李智凱，在7/24首戰就傳出佳績，以高難度的「湯瑪士迴旋」完成鞍馬動作，在鞍馬項目獲得15.266分，以第一名之姿成功晉級鞍馬決賽，而同樣晉級體操男子全能決賽的他，也於7／28傍晚參賽，為台灣體壇寫下新歷史。

從《翻滾吧！男孩》中青澀地跟好朋友說著：「要不要一起去奧運？」的小男孩，到參加多項世界比賽、奪得數面金牌，今年二度進攻奧運的專業體操競技運動員，李智凱的追夢路途雖然看起來一路順遂，但其實背後的努力過程，有著許多我們看不到的艱辛和淚水。

努力苦練，直到做出完美動作

體操其實是一個非常困難的運動，不僅要訓練全身的肌肉和協調性，也因為體操的動作難度非常高，訓練時會遭受到許多挫折，需要無比的意志力和努力，許多人會因為無法承受這樣的壓力而紛紛退出，到最後，體操隊裡那七個小男孩中，只剩下李智凱和當年比賽成績最好的黃克強堅持下來。

當年帶領體操隊的教練林育信，曾在華視製作的紀錄短片中提到，黃克強是屬於天才型的選手，許多困難的動作一學就會，很快就能輕易上手。但李智凱不是，自認天份不及黃克強的他，儘管每個動作都要花上將近一個月才能做到極致，但他仍然不氣餒，從一次又一次的失敗中找到對的方式，也用比別人多上許多的時間練習動作，換取更極致到位的表現。



李智凱分享，正因為黃克強總是可以在短時間內把動作做得標準，讓他得以知道自己的不足，也有了想達到更完美目標的動力，兩個人一起互相競爭、互相學習，遇到困難時互相鼓勵，一起朝向更好的自己邁進。

「我可以接受失敗，但絕對不能接受未奮鬥過的自己。」

在這十幾年的追夢過程中，李智凱歷經了訓練的疲憊、過度運動的傷害，好不容易踏入2016里約奧運聖殿，卻在比賽前一個月進行地板動作訓練時，右腳脛骨末端骨裂、腳踝韌帶撕裂傷。儘管積極治療、復健，最後打上鋼釘咬牙站上奧運舞台，仍在執行最高難度G旋轉時「落馬」。

「我可以接受失敗，但絕對不能接受未奮鬥過的自己」李智凱這麼說，堅強的他並不因為遇到挫折就氣餒，他花上比從前更多的時間訓練，在2017年成為第一位在世大運拿下金牌的台灣競技體操運動員，更接連的在2018年雅加達亞運、2019年杜哈體操世界盃的男子鞍馬項目奪得金牌，刷新紀錄，成為台灣體壇最亮眼的一顆新星。

命運，又將他後空翻了一步

2020年，李智凱好不容易再次拿到奧運的門票，離奪金夢想只差臨門一腳，但卻因為疫情的關係而延期，讓他的奧運奪金夢，被延了一年。「十幾年的努力，不要輕易說放棄，要繼續努力下去」李智凱在長期贊助他練體操的贊助者華南銀行拍攝的守護你的初衷《夢不變篇》中眼神發光。不管追夢之路，必須翻滾過多少挑戰，要遇上多少的障礙，他都不會輕言放棄。而努力不懈的李智凱，也終於在2021年順利地進入東京奧運參賽，並以第一名之姿成功晉級男子鞍馬項目決賽，成為許多人心中的奪金熱門人選。

「嘗試過有50%的機會，不嘗試等於0。」

「努力過、嘗試過有50%的機會，不嘗試等於0，什麼都沒有。給自己多一次的機會，不要苦了、累了、痛了、酸了就說要放棄」李智凱在身為TOYOTA品牌大使拍攝的影片中堅定的說「從6歲開始接觸體操，一路堅持到現在，儘管當年在身邊的朋友一個個離去，他也不願放棄夢想」李智凱憑藉著自身的努力，一路上堅持自己的信念，從世大運、亞運到奧運，完成了許多當年看似不可能的挑戰。



李智凱曾說過，「我不是天才，我只是比別人堅持得更久一點。」如此努力的他，也在2020東京奧運突破自我極限，用最完美的狀態，以總分15.40勇奪銀牌，並且刷新台灣體操紀錄。

文／周彥均

本文出自VidaOrange生活報橘

Facebook：VidaOrange生活報橘