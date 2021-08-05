《鄧一個人咖啡》就算跟媽媽唱反調，你還是深受她影響？

家庭背景是影響一個人很大的因素之一，包含了對各方面事物的價值觀等等，而母親這個角色不只是孕育我們生命，同時也是每個人出生後第一個接觸到的人。從嬰兒時期照顧了我們的生活起居，幾乎是24小時黏在一起，決定我們要吃什麼、穿什麼、學什麼甚至過什麼樣的生活。但大家對於「媽媽」的評價卻都不盡相同，有人感謝媽媽給的一切、有人卻很排斥媽媽替自己做的一切，母親到底是如何影響我們的一生呢？

每個家庭的媽媽都有一個共同點，就是從孩子還小時便會不斷告訴他們種種「現在不可以這樣喔」、「以後長大不可以那樣喔」、「找老公就是要找這樣的」，也許你會覺得很有道理，也許你會覺得很煩、不想聽，但這些由媽媽灌輸到我們身上的觀念往往是影響我們最深的，在未來做某件事、某個決定時，那些話會不自覺在腦中浮現，或許你的選擇不是聽媽媽的話，但今天即使你是在跟媽媽唱反調，會不會其實你這個選擇還是因為「媽媽」這個因素讓你做了相反的選擇呢？

媽媽總是拚著命用他們自己經歷過來的人生體驗，想要讓女兒不要再重蹈覆轍這樣的痛苦生活，希望女兒能過得比自己幸福，因此從成長過程中就開始給孩子許多情感上的忠告，但這樣的行為真的就能讓他們的感情順遂或一生幸福嗎？《鄧一個人咖啡》在明（6日）直播中，鄧惠文醫師要跟各位討論媽媽到底如何影響我們人生的各個面向呢？

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