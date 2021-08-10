▲許多人之所以會選擇寧缺勿濫，說穿了，就是有感情潔癖且對愛有自己的堅持而已，你可認同？（圖／Shutterstock）

寧缺勿濫，非誠勿擾！5種「感情潔癖」最在乎的大忌，愛你的男人也會受不了

對某些人而言，總認為「寧缺勿濫」其實只是一種口號，那只不過是，找不到對象或自己個性難搞又眼光高的藉口罷了！但事實是，許多人之所以會選擇寧缺勿濫，說穿了，就是有感情潔癖且對愛有自己的堅持而已，你可認同？

1、回應忽冷忽熱、若即若離、會搞失蹤，那就非誠勿擾！

對於那些每每曖昧或談戀愛時，總是博心機、吊胃口，愛玩欲擒故縱，喜歡玩弄男人於股掌心的高端女玩家；或是專業養殖大戶，自己魚池裡漁貨充足，所以對你永遠仍處於高高在上觀望姿態。

前後兩者，在回應訊息或是實際互動上，總愛使出忽冷忽熱、若即若離的釣人招數。當「有感情潔癖」的人，遇到對象是這種應對方式時，一開始，或許會稍微配合想了解對方的心態，倘若發現對方是刻意為之，那真的就是非誠勿擾，後會無期，直接BYE BYE下一位。

2、不想定下來、只想找備胎，不是真心愛那就請別打擾！

以為你倆從曖昧至今，早已超越友達以上的階段，一切相處甚好，就在你「直球對決」想確認彼此心意是否在同個頻率上時，卻意外收到「我覺得你是好人但我沒那個意思」的好人卡，或是「我真的只把你當朋友」的好友卡，抑或是「我現在沒想談戀愛」（但其實只是不想跟你談戀愛）的回絕卡。

有感情潔癖的人，一旦遇到上述一廂情願、曖昧無果的單戀情況，絕對不會口出惡言，也不會死纏爛打、想挽回或有所戀棧，絕對都是回一句：「真心感謝告知！」爾後，秉持著「你若不愛，我便不擾」不愛我就拉倒，然後頭也不回立馬離開。

3、都在一起還愛跟別人搞曖昧，那就放生給你找別人去！

如果你已經擁有我全部的喜歡與寵愛，但我的愛，仍還無法輕易填滿你需要「被人喜歡」的心思，那真的只好放你自由去尋找你想要的愛情。

有些人需要藉由「很多人的喜歡」來建立個人價值與自信，面對這類對象，有感情潔癖的人，會自知自己玩不起，寧願選擇認賠殺出，哪怕自己仍喜歡著對方，也會選擇讓喜歡的人去尋找最適合他的幸福。

4、談戀愛需要一直被討好、被當公主寵，那就謝謝不聯絡！

雖說談戀愛難免需要雙方磨合與妥協，才能摸索出兩人的相處之道。但倘若，對方從曖昧到交往，總是需要被大量討好、被重視、被寵愛，但自己卻從不願付出絲毫心力，只想接受不願給予。那對於強調公平、對等、相互尊重的「感情潔癖人士」而言，這種公主病傲嬌戀人真的不要也罷！

5、難忘舊情、總愛拿前任比較，如果沒那麼愛那就慢走不送！

還沈溺在之前的情傷，只是剛好想找個人陪，而你剛好在此時出現？明明已跟你交往，卻一天到晚不斷拿前任或別人的男友跟你比較，無論你如何努力、怎麼做，都達不到她的標準，彷彿他是降格委屈了自己，才跟你在一起？

當有感情潔癖的人，遇到以上「被拿來跟他人比較」或是「被當作療傷工具人」的情況。起初，或許還會嘗試認真給機會試試，但久了，真的感受到被對方拿來當成「別人的替身」或「只是被拿來情傷取暖之用」，哪怕自己再愛，也會寧願一秒抽身，選擇斷然離去。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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