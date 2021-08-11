以前聊啥都有趣，現在超級不耐煩　5個「他變了」的相處徵兆！

有別於曖昧之初或熱戀期，那種無論陪你做什麼都好、聊啥都有趣的狀態，現在對你的態度可說是天壤之別，回應忽冷忽熱、脾氣變得超級不耐煩，能夠不聊天就盡量不聊、能夠不見面就選擇各自安好。過往他覺得你有趣可愛的行為表現，現在再做，只會惹來很煩、很幼稚、不要鬧⋯⋯等這種負面回應。你也遇到以上現象嗎？是的別懷疑，他沒那麼喜歡你了！

1、回訊息簡短超慢、已讀不回，甚至搞消失。

想了解一個人是否把你放心上，最直接也最簡單的方法，就是看他的「訊息回應速度」。此判斷依據，可對比他過往的「訊息回應時間基準」，像是過去總是秒讀秒回、每小時回一次，或至少半天回一次；如今，回應速度超慢、時常已讀不回，或甚至直接搞失蹤，那就表示，他真的對你已經不那麼在意了。

2、開始不分享私事與生活，聊天問候很表面。

倘若你的曖昧對象或是女友，過往跟你無話不談，每晚總有著彷彿這輩子都說不完的話題，甚至整天訊息不間斷，忍不住想跟你分享生活各種大小事，無論好事爛事衰事，絕對都要跟你說上一遍；但近期，卻反常什麼也不分享，任憑你怎麼追問或獻殷勤，他都統一冷淡處理，即便有機會聊天也是敷衍句點或是滑手機，如有這類狀況，你可要好好留意當心。

3、態度變得忽冷忽熱，相處感覺超級不耐煩。

當一個人真心喜歡你的時候，什麼都可以；相反的，不喜歡你的時候，看什麼都不順眼，怎樣做都很不如他的意。脾氣也變得暴躁容易因小事而動怒或是不耐煩，相處感覺處處都是地雷，伴君如伴虎。

4、原本講話互動超隨意，突然變得禮貌客氣。

說到暈船了，想去猜測對方心意是否跟你在同個頻率上？除了相處上的互動冷淡、回應速度、態度變化⋯⋯等這類常見可判斷的依據外，其實「變得客氣」也是一大觀察重點。原本跟你講話超隨意自在，但隨著心的距離慢慢遠離，難免在相處上就慢慢把你從無話不說的親密戀人位置，默默移到待觀察的朋友名單去。對於因關係板塊變化而產生的應對態度轉換，其實只要你夠敏感，覺得都能察覺一二。

5、肢體接觸零，甚至刻意迴避單獨相處機會。

當人們不再像過往那般喜歡一個人時，或許基於禮貌或各種不敢直說的原因，言語表達或臉部神情或許還能隱藏修飾得住，但肢體動作、親密行為，卻很難能同步做到「口是心非」這件事。如果你的對象，近期開始刻意迴避你牽手、搭肩、接吻⋯⋯等過往很正常平凡的親暱互動，但現在會刻意拒絕或閃避，甚至有意無意地婉拒跟你單獨相處的機會，那就表示，他可能已經在暗示你，他沒那麼喜歡你了。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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