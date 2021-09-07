▲有時候不是沒機會，也不是沒人愛，就是單純對愛情無法再如此衝動與輕易投入，你也有這個「不敢點頭答應交往」的問題嗎？（圖／Shutterstock）

不只女人想很多，男人也是？盤點6個男方「不輕易交往」原因：三觀不合又寂寞難放

是有過幾個不錯對象，但每每總是認識又曖昧，卻永遠走不到一塊去？有時候不是沒機會，也不是沒人愛，就是單純對愛情無法再如此衝動與輕易投入，你也有這個「不敢點頭答應交往」的問題嗎？

相處過程已發現雙方「三觀不合」，走下去會很辛苦！

在過往的交往經驗裡發現，相識之初，從相處中其實慢慢便察覺到三觀不合這問題，但因為熱戀期的愛火，讓人暈頭，誤以為有愛可以征服一切，但隨著日子一長，再喜歡也可能會敗給「三觀不合」，所以往後每每認識到新的對象，便會把三觀合不合當作最重要項指標。

知道自己「沒有那麼喜歡對方」，卻又不願直接拒絕！

在感情裡，喜不喜歡一個人自己最清楚，有些人哪怕個性善良、人很美、各方面都很棒很優秀，但很可惜，再好，你就是無法真心喜歡上對方。遇到對方主動對你好、主動貼上來示好，起初，或許抱持著多認識、多相處看看；但最終，沒感覺終究沒感覺，但卻又因不好意思拒絕或不願說白不喜歡，就此讓著個曖昧拖著，直到對方直球對決才敢斷然說不。

發現兩人有跨不過的「差異」，在一起未來會很辛苦！

相處認識後，慢慢發現雙方或許還挺聊得來、相處也算融洽，但兩人之間就是存在著一些讓人無法忽視的「差異」。像是遠距離、社經地位、興趣喜好、生活習慣⋯⋯等差異，即便的確有喜歡對方，也因為已預見未來會被這類問題把愛給磨到一點不剩，所以乾脆斷然選擇不答應在一起。

認清自己「就是還不想定下來」，所以絕口不給承諾！

男人選擇不想進入關係，有時候原因真的再簡單不過，就是打從心裡還想多看、多認識、多玩，還不想定下來罷了！想要擁有談戀愛的曖昧與陪伴，但對於交往的義務與壓力不願承擔，所以哪怕有喜歡的人，也絕口不給承諾，這類做法，如果沒有認識之初事先沒明講，事後，便很容易落得別人口中的渣男代表。

因為寂寞找人相伴，但「不是對的人」所以騎驢找馬！

簡單來說，就是食之無味，棄之可惜。對於眼前的對象，說穿了，就是沒有那麼愛，內心早就明白她不是「對的人，但卻又因孤單寂寞覺得冷，所以選擇把自己送上來的人就此留在身邊作伴，藉由不說死兩人關係，便能保有其他可能性，騎驢找馬，等到找到馬就會下驢了！

被傷過所以「不想貿然再進入關係」，所以再三確認！

因為過往不好的戀愛經歷，讓男人對愛情有了戒心與疑慮，哪怕往後遇到不錯的人選，也可能因「一朝被蛇咬」而就此對愛卻步，因而不再像過往那般總是勇敢追愛、衝動答應交往了。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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