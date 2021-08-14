拉長熱戀的效期！在戀愛中擁有「單身意識」竟是常保「愛情新鮮感」的關鍵？

每回投身戀愛市場，總是愛得奮不顧身，愛到失去了自己？想要拉長熱戀的效期，並擁有一段健康穩健的感情狀態，學會在談戀愛時依舊保有單身的意識，就是關鍵！

1、不要把自己的生活，活成只有愛情！

當一個人全部的生活只有愛情，或是說，人生目標只剩愛情可以追求時，那會讓相戀的對象感到壓力山大，而這心態，對於本身也是一件危險又可怕的事情。愛情本應該是生活的調味，有它很好，沒有，也理當要能學會自處、排解寂寞才是。談戀愛，千萬不要有為了愛情而活的想法，因為那樣的生活方式，會讓你失戀即失去人生目標與方向，得不償失。

2、談感情中還是需要「Me Time」！

即便是在兩人關係中再愛，戀人都應該還是要保有自我時間（Me Time）、個人隱私與私人空間。而不是一談戀愛，做任何事就得膩在一起，休假行程非得綁在一起不可，雖然在戀愛世界裡，但若仍然能保有「可以單身行動」的能力，是常保愛情新鮮的關鍵之一。

3、懷有獨立意識，讓你降低控制慾！

哪怕在一段感情關係中，每個人多少還是會嚮往單身的自由，不想處處受到伴侶報備、查勤的束縛。所以在交往時，若能理解到，哪怕兩人談戀愛並說好進入穩定關係，也都應該明白，即使他是你的伴侶，對方依舊跟單身一般是個獨立個體，不應該因為他答應跟你交往，就讓你彷彿有權利去插手的他生活與幫他做各種大小決定。

雙方若能都懂得懷抱獨立意識，便能給予對方適度的自由空間，並降低想要控制對方的佔有慾與控制欲。

4、懷抱單身意識，讓對象對你常保好奇！

在感情世界裡，有些人就是犯賤，一旦交往到手了，就覺得無趣；倘若得到了名分，便開始感到無聊；相處久了，便覺得索然無味。對於某些人而言，戀愛就像是一場追逐遊戲，你跑我追，一來一往才有趣才刺激，一旦你不跑了、停下來等我了，甚至換你追我了，反而就讓他們失去戀愛的癮頭與興致。

想讓戀愛對象對你常保好奇心與新鮮感，就得常保單身意識，不要因感情穩定就讓對方覺得你停滯了、無趣了、事事都依他了，這樣才能讓兩人關係，永遠處於一個有變化追逐感的誘惑狀態。

5、不過度依賴，哪怕失戀也較不會因情所傷！

愛上一個人，有時候一不小心就會愛得太深、投入得太快，倘若最後如果事與願違，沒有走到一塊或沒能長期下去，很可能就會讓你情路上跌得片體鱗傷。

談戀愛若能學會保有單身生活那般的淡然心態，懷抱不過度依賴、不過份索取的彈性，即便在關係中，也能一個人學著去應對生活中各種大小事，不用因為有了另一半，所以萬事都想著要對方來拯救或是陪伴，在戀愛中，具備能自我切換「單身模式」的能力，讓你哪怕失戀或是遇到感情挫折之時，能更快走出來、好得更快一些。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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