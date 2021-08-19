發現自己是小三！熱戀到一半卻誤當第三者？4個跡象揪出愛情的騙子！

熱戀到一半，卻發現自己成了小三？這種事情層出不窮，無論是男是女，都有可能遇到這個情形發生，這種事情往往抓到已經沒用了，畢竟要不要分開只是自己那一關是否過得去，重點是該如何預防，今天MF就來教各位，以下4個跡象，能幫助你釐清，究竟你是不是被當成了第三者呢？

1、手機藏得很死

在對方沒有經過的許可下，窺探對方的手機，本來就是一件不禮貌的事情，但要是在你面前，連拿起手機都畏畏縮縮，甚至在你面前不解鎖手機，不讓你看見他的手機螢幕，那或許是一個警訊，因為他的手機，可能藏著什麼不能讓你看見的訊息。

2、約會時間很臨時

如果你的對象，明明就跟你說好了今天的約會行程，晚上要吃飯、唱KTV、一起開車回家，但就在要前往看夜景的過程中，他突然說自己有事，超級臨時取消，自己突然離開，然後事後問的藉口會反覆不一，從家人要照顧、到其實自己有憂鬱症（不要懷疑，是真的會這麼瞎），各種花式藉口都說的出來，還三番兩次的出現這種行為，那就非常有可能，他是因為心儀的「另一個他」突然要找他，才無法陪你的。

3、很難聯絡到他

情人聊天回個訊息、沒意外的話十分鐘、五分鐘回一次相當正常，就算有事要忙，也大多都會事先說明，但是突然消失、打電話都不接，那就很有問題了，很有可能就是他現在正在陪那個不能說出來的人。

4、準備驚喜他反而生氣

對於腳踏兩條船的人，要控制好自己感情的狀況，他才能繼續他的遊戲，要是你突然沒講好給他一個驚喜，像是小禮物，對他而言，他就會很難辦了，像是不知道回去跟他的另一半解釋這是哪來的諸如此類的問題，所以這種人收到這樣的禮物通常會不高興、甚至破口大罵，那麼你就得小心，他是不是藏著什麼秘密了。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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