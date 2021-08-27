不愛了就變渣？認清5個「渣男渣女」原因　曾經善良被辜負，選擇自私怕被欺負

▲在情路上跌跌撞撞，自認待人誠懇也真心，但卻不斷被辜負被遺棄，你可有發現為什麼原本那麼喜歡的人，最後卻變成渣男渣女？（圖／Shutterstock）

兩性作家最愛說：「人一輩子那麼長，難免會遇到幾個渣男渣女，讓你在感情上有所成長。」在情路上跌跌撞撞，自認待人誠懇也真心，但卻不斷被辜負被遺棄，你可有發現為什麼原本那麼喜歡的人，最後卻變成渣女？

1、以前受過情傷，害怕再受傷現在選擇先傷人。

渣男渣女之所以會成為現在別人眼中的「渣」，很可能是起因於過往曾遭遇被背叛、被劈腿的苦痛經歷，因而一朝被蛇咬，就此發願，從今往後，談感情不想再被人所傷，抱持著與其被人背叛或劈腿，倒不如，就先下手為強，寧願選擇先傷害別人，藉此保護自己，不讓自己再經歷情傷。因此在談感情一秒成為養魚大戶或到處留線留餌，就是為了預防若不小心被分手、被劈腿、被遺棄時，就不至於那麼痛、那麼傷、那麼不甘願。

挾著自己過往被傷害過的匾額，因為以前曾被人所傷，所以選擇先發制人去到處曖昧、偷吃、劈腿⋯⋯等作為，其實到頭來，你不僅傷了別人的真感情，更可能因此斷送自己原本可能擁有的好緣分！

2、曾經善良但被辜負，往後選擇 做自己 （自私）。

愛情是一輩子的修行，每個人都曾經愛得如此純粹、愛得那麼不計後果，但經過幾次的感情失利與跌跤後，我們開始學會自私一點，不要投入得那麼快、愛得那麼奮不顧身，就怕到頭來會讓自己遍體鱗傷甚至變得一無所有。

因為過往的良善沒有被好好善待，爾後開始選擇欺騙、說謊與隱藏來武裝自己，抱持著只能是我辜負人，絕不再容許別人辜負我，這樣子的戀愛心態，反而會讓他做任何事只想著自己，而在無形中傷害了那個愛著他的人，而讓他成為他們心中的渣女。

3、愛自己永遠總比愛別人多，萬事自己是優先。

雖說人不為己，天誅地滅，但對於某些人而言，他們談起戀愛時，眼中永遠只有自己，哪怕交往了，也只去自己想去的地方、只吃自己想吃的食物，抱持著你喜歡什麼關我什麼事，萬事只有你配合我，沒有想委屈或付出，甚至大難臨頭時，不會只是單純各自飛而已，絕對跑第一個，甚至要逃走前還硬要偷踩你一腳才甘願。

過度以自我為中心的談戀愛方式，非常容易因爲不懂得換位思考同理別人處境或是體諒他人心思，而成為別人眼中的渣男渣女代表。

4、從沒想認真、從沒喜歡，只想爽一發或為了利益。

純粹就是基於寂寞想找人陪伴但不想戀愛，或是單純找性抒發對象但不想給戀愛承諾，在成年人的感情世界裡，兩方若在你情我願前提下，其實這種情況，並無不妥也沒有什麼好說嘴。

但這類被歸類為「渣男渣女」的人士，會被別人唾棄與詬病的地方就在於，他們愛用矇騙、欺騙的手法，假裝想跟你交往藉此搏取利益、權勢或錢財，但實則完全沒有喜歡你，只單純想利用你；或是刻意隱瞞沒有想定下來的念頭，或只是想找床友玩玩的動機，給出「可能交往」的希望」、給人「有可能會在一起」的幻想，但實則，只想把你當工具人，或騎驢找馬，找你只是無聊打發時間，這兩種玩弄他人感情的作為，便是一種渣渣行為。

5、沒那麼喜歡了卻不說，做任何事呈現出來就是渣。

當一個人不愛了或沒那麼喜歡了，他的行為、動作、回應、表情是騙不了人的，當你每天失神焦慮、每晚失眠難耐並感到疑惑地問起：「為何你變了？」此時，他嘴上卻是一派輕鬆靜靜地說著：「我沒事啊」、「你想太多了」、「我態度沒變啊」。但你的感受告訴你絕對不是他說的如此。

他之所以會開始不回訊息搞失蹤、聊天愛理不理、訊息回應冷淡句點你，或整天神神秘秘微笑地用著手機，甚至最終讓你發現他早有了別人曖昧或劈腿了，而讓你震驚地明白原本如此相愛的人，怎麼可以那麼「渣」？

其實，他之所以變成你眼中的渣女，真的不是他天生就是個壞人，或是愛玩弄別人的感情。說穿了，他就只是沒那麼愛了！一個不愛你的人，他的所作所為，呈現出來就是自帶一種無所謂與事不關己的態度，而這一份「不在意」，看在還深愛著他的你眼中，就是一種渣。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

Facebook：這樣變型男