好好地度過難關，直到可以見面那天

這個疫情究竟要到何時真的沒人能給答案，許多人另一半不是住在外縣市，而是住在海外，不知不覺今年又已經過一大半了，今年初大家還希望疫情舒緩或是都打好疫苗就能出國去見另一半，但偏偏就是不能順你意。就算你想見面也不是搭個高鐵或巴士就能見，這段期間忍一忍也忍了快兩年，遠距離戀情每天通電話、視訊的時候總是遇到已經不知道彼此之間的話題有什麼能講的了。

身邊不少朋友的伴侶都在海外，被疫情困住無法碰面，因此分手、離婚也不少，這段期間大家都莫名的沒有耐性，除了內心感到低落、沮喪外，不知道如何過日子，也不知道該怎麼好好經營感情，有時候兩人講沒兩句話就開始吵起來，又或是吵架後開始冷戰好幾天，這要是發生在沒有疫情的狀態下，隔天早就向公司請假買機票飛去碰面了。

最近朋友向我們抱怨他在海外的男朋友不關心他打疫苗後的狀況，甚至還翻起舊帳說前陣子政府發佈三級警戒的時候，男朋友也不關心他生活費夠不夠、關在家時的內心壓力能不能承受等等⋯⋯，感覺自己好像愛情寡婦，沒有實質的關心慰問，一個人在自己的城市堅強獨立生活著。

在疫情發生前也許每天都能過得很豐富，即使碰不到面還是能利用網路電話來分享每天生活中發生的大小事，聊天的時候也會產生很多共鳴。然而現在變成限制外出後，一天裡究竟能發生什麼有趣的事呢？不就是早上睜開眼睛醒來，待在家一路無聊到晚上，就算再相愛、再愛講電話的人也會因此變得沒什麼共同話題而感到無趣。

當人感到無趣的時候就會開始雞蛋裡挑骨頭，想要找點什麼事情來做、來討論，也許一開始討論自己居住所在地的雞皮蒜毛的事或是各個國家的網路新聞，但有時候就這樣各自表達意見的時候，一不小心就會變成爭吵，最後演變分手、離婚。（尤其是那些動不動就愛把分手、離婚掛嘴邊的人）

偶爾鬥嘴是情趣，但是現在就是莫名其妙容易變成在爭論，一個開始你生悶氣，然後他開始哄你，以往可能哄個幾下就沒事，現在可能要費更多力氣才能讓你消氣，這樣的模式反覆發生到最後兩人的感情就會疲乏。

其實對方也需要你哄，對方也需要你關心，只不過每次都是你先生氣，他才只好放低姿態來求和，但明明兩人都是疫情下感情的受害者，為什麼都只有其中一人必須得去道歉，這對道歉那一方的人來說太可憐了。

有時候我們太過專注自己的感受，只注意自己心情開不開心、只注意自己無法忍受孤單，只注意自己需要被關切，但是完全忽略這個世界上的疫情仍然存在著，然而這段感情是兩個人的事，這段期間應該是要相互關心，而且又加上當自己所在地發生的疫情狀態不一樣，更要適時地去依照當地局勢來多加包容。

你覺得自己的生活苦，其實很多人也覺得苦，但是因為「愛」所以一切都忍下來了，現在只要好好的維持健康到能夠見面就真的很感謝老天爺了，有多少對伴侶因為疫情的關係而被迫分離或是失去伴侶，連講電話、視訊都機會都沒有。

如果還能抱怨的人，就代表你的日子真的過太爽。

這份愛情雖然無法與想像中的一模一樣，但將近兩年全球停滯的狀態讓大家必須得改變，不能像以前一樣任性，如果你不試著讓環境改變你思維、行為成熟，那麼這些日子你到底學會了什麼呢？

當你想要發洩情緒、想發脾氣的時候，試著冷靜緩一緩，想一想心裡有什麼話，然後慢條斯理有邏輯的好好說出來，這個時間點他需要你，你也需要他，多點包容、多退一步，兩人在逆境中相互扶持是最難得的真心真意，請你們無論如何都要好好地度過這個難關。

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