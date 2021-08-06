作家H：從談戀愛對象身上特質，一路看到對方的原生家庭，探討你跟他適合嗎？

▲你要從他過去的哪些部分，去比照現在的你看到的他，好藉以此來了解，這個另一半，是不是適合自己。（圖／Shutterstock）

很多人跟我談愛情問題，也很多人從我的文章裡面找到了愛情問題的解答。大多數人認同我講的，要談戀愛前，得要先了解對象的個性、缺點、特質。

然而，到底一個活生生的人在你面前時，你要從他過去的哪些部分，去比照現在的你看到的他，好藉以此來了解，這個另一半，是不是適合自己，又或者，自己該如何與對象磨合呢？

我一向基本答案會說，參考四件事情。第一，天生的個性，第二，原生家庭的狀況，第三，對方遭遇過的人生事件，第四，曾經談過的戀愛經驗。

這些事情，會形成一個人對於愛情觀，價值觀等所謂三觀的影響，也就會讓你理解，自己是否適合對方，又該如何調整溝通方式？

好比說，有人天生個性孤僻，就是不愛人群。有人天生個性喜歡出風頭，喜歡與人接觸，這些都是有跡可循，因此，如果最基本的個性本質，不是你能夠接受的，建議你，最好一開始就迴避這樣的人，因為戀愛賀爾蒙退散後，本質上的異同，會成為妳能否接受的缺點，在別人眼中的長處，或許就是你忍受不了進而分手的原因。

先跳過第二點「原生家庭的狀況」，我們看第三點，對方遭遇過的人生事件。

其實，一個人的性格養成，除了天生遺傳的部分之外，成長過程裡面，經歷過的人事物，或多或少都會造成他日後判斷事情的基準。只不過，這種理解，需要對人的「高」敏銳度。好比說，一個人天生是悲觀，還是積極，在經歷過同樣一件事情之後，可能會有不同的影響之後的決定。

因此，如果你聽過對方發生過的事情，你不要用自己的個性或是思路，去判斷這件事情會對他造成的影響，而是要用他的性格特質，站在他的立場思考，你才能得到事件對他帶來的改變為何？

最後，因為我們談的是戀愛，因此他交往過的對象，不管是類型，或是兩人相處的模式，分手的原因，結束戀情後的傷害，你如果都能知悉，我相信會對你跟他日後交往時的模式，有所影響。你越能掌握對方的喜惡，就越能夠調整兩人交往時的情況。

最後，我們提到大家口中最常說的「原生家庭」。

這個因素通常被人們拿出來討論，往往會看的是，對方的「原生家庭」是否美滿，是否有愛。然而往往大家判斷的基準，都會是這個原生家庭，爸媽有沒離婚？又或者是否重組家庭？好像只要對方家裡的父母很恩愛，那麼這個對象，就沒有問題了一樣⋯⋯

事實上，用這樣的觀點去觀察另一半，是很危險的。

因為很多家庭裡爸媽沒離婚的情形，其實爸媽是貌合神離，而小孩也是知情的；很多家庭裡爸媽沒離婚的情形，是雖然爸媽之間有愛，但可能對小孩是有偏心，重男輕女的傾向，又或者對小孩的管教，是很放任的。很多家庭裡爸媽沒離婚的情形，很有可能造成小孩日後，對於感情的看法，就是死心眼，認為男女在一起就必須要一輩子不分開，於是只要被提分手，就會整個崩潰⋯⋯

反過來說，就算是單親家庭出身成長的小孩，如果充分體會愛，他們或許更能懂得「愛」是什麼？更珍惜愛，更知道如何愛人⋯⋯也因此衍伸出，那麼，當「父母親為了小孩不離婚，是因為給小孩一個有愛的家庭」這種說法出現時，其實是很有問題的⋯⋯（這部分應該要再花一兩篇文章描述）

總之，「原生家庭很健康」這件事，並不代表這個對象就很有愛，很正面，很像你想像中的理想對象一般美好，還是要理解上面所提的四個面向，才能更加體會到這個對象，是否適合自已，又該如何相處唷！

祝福你！

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