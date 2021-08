聽身體的話：你受過的傷，都會成為你的力量

「如果知道自己在感情上不斷跌倒的傷口,是來自於原生家庭的創傷,那該怎麼辦?會不會這輩子永遠都不會好了?」前幾天有一個夥伴在講座上問了一個類似的問題,我覺得這個問題非常重要,讓我想起前陣子朋友推薦給我的《The wisdom of trauma》這部紀錄片裡,一個很有用的方法,就是和過去的傷口對話。透過幾個簡單的小動作,和自己的身體連結。我想舉一個例子直接跟大家分享這樣的過程是怎麼進行的。

過往的創傷在你身體裡棲居

我有個朋友Mandy大概在25歲的時候開始求助身心科,每天睡不好、經常覺得焦慮、盜汗,要靠抗焦慮劑跟安眠藥才能夠入睡,有些時候還會聽到一些幻聽,而這個幻聽是「來自走廊的那種腳步聲」,可是有些時候她根本就在大馬路上、或者是在捷運裡,在這些環境下,根本就不可能會有「走廊」。

就這樣過了一段時間,她終於選擇去諮商,她發現自己焦慮跟盜汗的感覺會在一個時間特別明顯,就是傍晚日落的時候,這件事情跟我所知的焦慮症患者有點不同,大部分的焦慮症患者(包含我在內)最焦慮最緊張的時候通常是早上起來還有晚上睡覺之前,日落這個時間非常特別,我就在想會不會是過往這個時候有什麼特殊的事情發生?所以「走廊的腳步聲」,某種程度上是記憶的再現?直到她告訴我她那年發生的事情。

小學六年級的時候,她有一次比較早回到家,那天因為老師沒出什麼功課,再加上又是段考完,所以她很開心回家把冰箱的蝦仁炒蛋熱了一熱,配白飯就自己吃了,可是大概吃到一半的時候,她聽到走廊有腳步聲,她家是那種小套房,很多間小套房雅房隔在一起的,她與媽媽住在其中一間套房裡面,所以經常可以聽得到走廊有人走動的聲音。一開始她也不以為意,可是慢慢地這個腳步聲越來越明顯,然後在門口突然停了下來。由於那時候的套房是木頭做的門(很簡單的喇叭鎖),她聽到門打開的聲音,以為是媽媽提早回來,很開心的起來去迎接,沒想到映入眼簾的是住在隔壁的李叔叔。李叔叔先去關心她怎麼一個人在家,然後說帶了禮物要給她;一開始她也不疑有他,畢竟李叔叔常常跟媽媽有說有笑,也經常會來家裡作客,有一陣子Mandy還在想媽媽是不是跟李叔叔在一起了,但後來李叔叔越坐越靠近,甚至要求要和她一起坐到床上拆玩具,當她開始意識到有什麼不對勁的時候,百褶裙已經被脫下來了。

後來發生的事情,我想大家應該都可以想像,我就不多說了。她只記得李叔叔離開的時候,桌上擺了吃了一半的蝦仁炒蛋,蝦仁的顏色看起來很噁心,這也變成她一輩子都不會吃的食物。這段記憶現在聽起來很流暢,但當時她跟諮商師談起這件事情的時候其實是很破碎的,一邊破碎一邊哭泣,然後一邊身體顫抖。

後來她交了幾個男友,每個都沒有辦法順利發生性關係,尤其是只要開始做之前,她都會沒有來由的覺得肚子痛,但每次跑到廁所、蹲坐在馬桶上,卻又上不出來。反覆幾次,男友們也都放棄了,都是自己打手槍解決,悻悻然草草了事,其中有幾段感情,也是因為「性事不合」告終。她一方面覺得愧疚,一方面覺得自己是不是有什麼地方錯了、還是自己髒了,所以沒有辦法再做這樣的事,把這個「骯髒」傳染給別人。

嘗試跟身體說話

後來治療師跟她工作了一段時間,其中有一段記憶讓她很深刻。「她邀請我把手放在肚子會痛的那個地方,然後眼睛輕輕閉起來深呼吸,嘗試跟肚子說話:這些日子以來,讓你受苦了⋯⋯你有什麼想要告訴我的嗎?一開始我覺得這個做法很瞎,但奇怪的是,當我做了這件事情,我開始陸續想起那個叔叔對我做的事,耳朵聽見走廊的腳步聲,然後就把這一切都串起來了⋯⋯原來每一個傍晚我的焦慮、沒來由的聽到的腳步聲、還有每次吃飯的時候會覺得肚子痛,這一切的一切,都和當時發生的那件事有關。」Mandy說,她把手放在自己的肚子上面,眼眶紅紅的,好像有一種心疼。

我自己很慶幸有機會可以聽到她這個故事,也很感謝她願意提供出來跟大家分享,讓大家有機會可以理解「創傷住在身體裡」是怎麼回事。然後她只要覺得肚子不舒服,或者是感到焦慮的時候,她就會用這個方法,一邊調整自己的呼吸,一邊把左手放在自己的腹部,然後感覺自己腹部的起伏,並且問自己(的肚子):你想要告訴我什麼呢?很神奇的是,當她這樣持續做了將近一年之後,每次跟男友做愛,那個肚子不舒服想要跑廁所的感覺減少了,雖然還是會覺得肚子怪怪的,但至少不用到「一定要跑去廁所」的程度。

多年以後我再遇到Mandy,她告訴我一件我從來沒有想過的事情:「其實我覺得我的肚子痛,說不定是為了要來保護我。在還沒有確認這個男人是否『安全』以前,用某種肚子痛,讓我有機會可以『逃離』到另外一個空間(廁所),透過這種方式,來保障我的安全。所以我現在經常都摸摸我的肚子,然後感謝它,感謝它在我過往很多時刻,充當我生命的騎士。」

是啊,有些時候傷口讓你受苦,但有些時候,也因為這些傷口,保護了你。看見傷口的秘密,聆聽傷口的聲音,從現在開始,試著去感受跟覺察你身體上哪一個部分覺得不舒服,然後用手輕輕的安撫它,問問它想說什麼,或許你會意外的發現,那些一直以來被你遺忘的創傷,正棲居在你身上的某個地方。

