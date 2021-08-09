媽媽常說男人不會真心愛你！鄧惠文：其實是「看好你有辨別真愛的自信」

你的母親影響你最大的事情是什麼呢？所有的媽媽們對於孩子的感情總是會給出許多叮囑，大多都是來自於他們的人生經歷，因此不希望自己的孩子重蹈覆徹，或是希望他們可以過比自己幸福，《鄧一個人咖啡》在上週五（6日）的直播中鄧惠文醫師與粉絲們一同探究「媽媽是怎麼影響你的感情路」。

節目的開始鄧醫師先分享自己小時候媽媽曾說過的話「油腔滑調的男人都不可信賴」、「追你的時候會講很多好聽話的人不可以相信」，粉絲們相當有共鳴地留言寫下自己媽媽的叮嚀「女生不要太聰明會沒人要」、「會讓你管錢的，才是好伴侶」、「上大學前不要談戀愛」等。

鄧醫師提到，自己在感情諮商的會談中發現，很多人都會提到「媽媽」。明明記得媽媽已經跟自己分享過這麼多年輕時的失敗經驗，為什麼自己卻還是犯了同樣的錯，感到自責無比。

其實很多人都會覺得很納悶，為何當自己遇到媽媽口中那種很可怕的人，心裡不想跟他有接觸，但卻還是會不自覺產生一種莫名的情愫跟火花，難道這就是宿命嗎？其實我們在面對感情時，會受到心裡面很深層、沒有覺察到的東西影響，這部分是跟母女之間的關係相互影響而造成的。

鄧醫師解釋，我們在談戀愛的時候，最需要的並不是什麼耳提面命，而是媽媽的祝福，但要媽媽祝福我們的感情比媽媽擔心我們的感情更不容易。感情是很容易會有碰撞、很容易受傷的，因此部分母親在分享或教導女兒時，都會想避免他們有受到傷害的機會，大則分享自己的各種人生經歷，小則從童話故事開始灌輸女孩在感情中不要吃虧⋯⋯等等。

當還是小女孩的時候，媽媽就告訴你說「男人不會真心愛你」、「你要找憨厚的男生不要找花美男」，其實你在無形中接收到的訊息則是「我大概很沒有魅力吧」、「條件好的男生看上我都只是玩玩而已」，所以在「無形」當中，女孩對於自己在感情當中，或是自己對一個男性的影響力跟吸引力，是被媽媽削弱的也是不被看好的。

一旦女孩子有了自我懷疑或是受到媽媽的唱衰後，她本身在關係中就很容易陷入一種敏感狀態，若剛好在感情中被冷落，媽媽種在她心裡的負面聲音就很容易會跑出來，導致她在跟另一半相處過程中，特別會放大對自己比較不利的因素，彼此之間開始有了磨擦、猜疑，然後分開，媽媽又出來回馬槍，最後她真的會覺得媽媽說得好像是對的「自己真的不值得跟那種好男人在一起」，但其實媽媽一開始只是要給她建議，要她在感情中學會辨別「對方是真的愛你還是只是要跟你玩玩」。

粉絲們也紛紛分享自己想法「最重要的是讓她覺得她是美好的、有價值的，恐懼會傷害孩子的自信心」、「媽媽傳達的正面或負面回應影響真的差很大」、「我從小也是這樣被媽媽講，所以我從來都是乖乖牌、自己忍耐，這對我影響真的很大」。

鄧醫師說到，其實現在看到許多家長對十幾歲情竇初開的女兒做這樣的教育與輸入時，內心很擔憂。因為在戀愛中能夠真的尊重自己的來源是，從父母親身上學到我們是「被看好的」，自然就會有自我及自尊的價值感，在未來戀愛時，你會知道這裡配我、那裡不適合我，你才會運作這個東西。

如果你一直很困惑，明明自己很害怕受傷，但在感情中，卻還是一直重蹈覆徹的跟「大魔王」在一起，到底該如何去超越感情的宿命？其實關鍵就在於，你內心受傷的自信，真的需要被媽媽看好、祝福，當你明白自己是有「價值」的，在感情上你自然會拿捏、自然就會開竅。