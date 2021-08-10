金錢觀即是感情觀？成熟的擇偶條件想得更遠，踏實和幸福同樣重要

隨年齡增長，腦袋裝的思維肯定不同，社會打滾多年，現實的確比理想來得重要，畢竟肚子填飽想談情感才能無後顧之憂地談。感情世界漂浮太久，想安定下來的人、踏進俗稱的「適婚年齡」的人，尋覓對象的條件，未必是外表排第一，路過幾次別人的生命後，其實會懂一件事，幸福建立在踏實上，踏實和幸福要並駕齊驅前方這條路才能走長久。

倘若你一而再、再而三地和幸福擦肩，不妨參考看看以下觀念，或許對你多少有些幫助。

1、金錢觀是感情觀的一環

不必多說，現在人人處在壓力不小的職場環境，世道不景氣，每分錢都是辛苦賺來的，航行在生活這片海中，現實如浪花，一次次打在身，不痛也感得到寒冷，日子睜開眼什麼都是錢，無形中或多或少影響金錢觀念，為謀生能省一點是一點。

坦白講，我也認為購物這項舉動相當紓壓，開箱各種商品再開心不過了，不過同居後買任何東西，即便是小得不起眼的一雙襪子，大的3C產品都會互相討論值不值得卡刷下去花錢，下任何訂單前都會聊聊是不是真的應該買、是不是真的很想要，因為我知道，日子是一起過的，未來是一起的。

有些人不喜歡談金錢，認為敏感，覺得傷感情，有人說過一句話「男人談錢太小氣，一點男子氣概都沒有。」這裡我必須講，哪個人不想有錢，哪個人不想有一輩子花不完的財富，偏偏包括我在內滿街都是社畜，並非人人是老闆，遺憾我們都不是霸道總裁。

要是如願結婚，天天面對的是各種帳單、柴米油鹽醬醋茶，能不斤斤計較，能不仔細謹慎思考花錢模式嗎？成熟的感情觀包括金錢觀念，擇偶時，考慮彼此的經濟狀況，尊重各自的理財規劃，那是一種默契和體貼，能將心比心勝過萬物。

2、勉勵彼此一起成為更好的人

在地球生存不容易，要不差的工作能力、要不差的EQ、要不差的人際關係、要不差的頭腦邏輯，才能好好領一份固定薪水，進入社會即是進入作戰模式，然而世代天天轉變，除非已是幹到大腕級的人物，否則生存這件事，似乎已不是一項才能吃天下的事了。

感情談的是現在和未來，牽涉到未來大小事，能不能精進自己挺重要的。

真正愛你的人，不要什麼，只要你好好的，即便遇到窟窿也能挺著腰桿堅強走過難關。

近來趁有點時間，線上進修了英文課、日文課，有時早起睡眼惺忪就得接收外語資訊，有時得晚上還守在電腦前保持頭腦清醒，可是在上完每堂進修課，身邊有個人鼓勵的感覺，不得不說，那是一種「慶幸有你在」的幸福。

3、讓自己成為被需要的伴侶

有次友人問，感情該怎麼恆溫，感情長久的秘訣是什麼，他過去感情壽命不太長久，平均一到兩年就夭折，他很想和對方好好走下去，他很想安定下來陪伴對方慢慢變老，走過前面兩任的感情，聽到分手理由不是「太像家人」感覺沒新鮮感，不然就是「好像沒感覺了」那種含糊不清的藉口，他好奇是不是自己哪裡不夠好，又或者在感情中什麼觀念是不對的？

坦白講，感情實在沒有對錯之分，沒有誰好誰不好，感情能不能聯繫在一起，取決於兩個人適不適合，夠不夠了解彼此性格。至於上述所說「太像家人、沒感覺」這些事，就看相處中能不能找到生活中的樂趣，能否給彼此新鮮感。

有時蠻慶幸自己是個愛下廚的男人，前陣子疫情嚴峻，許多人不敢外出買外食，選擇叫生鮮食材回家料理，我也如此。那時候我天天問：「你想吃什麼？我做給你吃。」即便做出的料理不如外頭餐廳美味，但心意是我想釋出的，那份想要對方健康的念頭是肯定的。

共同建立的生活，是彼此照顧，彼此溫暖，在需要的時刻出現，一起擦亮要面對的現實。在日復一日的生活中找到專屬兩人的快樂，把對方想得比自己還重要，對方就能清楚知道，你是多麽適合他的那個人。

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