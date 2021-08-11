老實男很好，只是不見得適合每個人 「公式化的盡責」一定能使人安心嗎？

王瞳近日在直播節目中提到婚後的艾成很像機器人，每天在固定的時間做固定的事，結婚紀念日也沒安排慶祝活動，即使艾成會主動分擔家事，但這種公式化的盡責卻缺乏了關心與情趣，也讓王瞳感嘆看不出這種婚姻生活的意義在哪裡。

也許是之前的出軌事件讓這次王瞳普遍一面倒的被罵，覺得艾成這麼老實古意的男人老是被強勢的王瞳欺負，一般人都認為老實男性格穩定又不花心，最適合成為丈夫人選，但很多人意想不到的是，其實跟過於老實的男人在一起也很辛苦。

一、活在自己世界，不知人間煙火

朋友的老公是個典型的老實男人，從事物流20多年，每天不是在公司收貨就是在車上送貨，下班或放假就打電動，不菸不酒不賭，薪水直接匯到戶頭，提款卡交給老婆，除了工作之外他對世事一竅不通，如果老婆沒幫忙打點，他可以春夏秋冬穿同一套衣服、蓋同一條棉被。

舉凡孩子要不要上補習班、生病住院的手續、大樓管委會周旋、銀行打交道等生活瑣事他不管也不懂，朋友去問他的意見，他的回答一律是不知道，更妙的是不論任何特殊日期，上從公司的尾牙日，下到包括自己母親的生日，他都要老婆提醒才會記得，然後傻傻的問老婆：「那要怎麼辦？」朋友像他的媽媽多過像他的老婆，更苦的是因為老實男人的人設太吃香，朋友就算回娘家和家人訴苦，家人也只會說她身在福中不知福。

二、照本宣科過日子，缺乏交流

Amy結婚10年，有個可愛的兒子，先生有車有房工作也很穩定，但去年她還是毅然決然的離婚，原因是覺得太孤單，與其過著名存實亡的婚姻，她寧願追尋一個人的自由。

Amy說這10年來，不管她和先生說什麼總是得不到回應，遇到傷心事他不會安慰，遇到開心事分享他也無動於衷，外出時老公從不牽她的手，也不會停下腳步等她，總是讓她拉著兒子自顧自的在後跟隨，當她和他吵架爭執的淚如雨下，轉眼間竟發現老公居然已經睡著，從來不主動抱她、從來不主動關心，性生活也是毫無情趣，老公想要時也不管她累不累、想不想，伸手就想脫衣服，結束就自己倒頭大睡，老實男人往往覺得溝通很費事，如果妻子本身也是務實的性格還好，但對比較重視生活情趣的妻子來說卻是難以忍受。

三、凡事不爭取，遇事就退縮

阿強當了40年的單身漢，40年的人生只交過兩任女友，每任都維持不到一年就分手，眾人都說是因為阿強太古意不會說甜言蜜語，感嘆現在的女生都偏愛花言巧語的渣男，後來朋友幫阿強介紹一位離過婚的熟女，對方已經看破風花雪月，只想找個安穩的對象攜手過下半生，結果相處了半年，熟女很不開心的和介紹人說：自己跟阿強相處不來，恐怕不適合在一起。

原來阿強凡事不懂爭取，損友找他借錢不寫借條，每個月借出去一兩萬也不好意思要回，最後還是熟女幫他出面才阻止這件事繼續發生，明明幫公司支付代墊款，卻因為怕看會計小姐的臉色常拖延到請款日過期，結果常變成自己幫公司墊錢，遇到車禍明明不是自己的錯，卻因為不想和人爭執選擇吃虧了事，熟女事事幫忙提醒爭取，然而當熟女的父母邀請阿強吃個飯認識一下的時候，阿強卻表現得非常被動消極，再三詢問才說女方離過婚，他不想當個接盤俠。當初只是因為不敢拒絕朋友的好意，還有女方很照顧他，所以不好意思說出口的情況下，就這樣糊塗的交往了半年。

對於生性務實、且不在意生活一成不變的人來說，老實男能使人安心。但若你比較重視精神交流、不能忍受日子像灘死水、希望夫妻有共同的話題，那老實男就不一定適合你，但我覺得凡事並沒有那麼絕對，我也認識很多男人既不花心又認真工作、同時也願意和女友交流溝通，誰說男人老實一定等於無趣呢？其實只是願不願意花心思經營罷了！

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