總在感情中重蹈覆徹母親的路？鄧惠文：媽媽其實需要我們的安慰而不是責罵

大家有想過自己現在的人生受到母親多少影響嗎？媽媽總是想把最好的都給孩子，食衣住行到希望他們未來有個幸福美滿的家庭，在教育的過程中，會分享許多自己過去的人生經歷，而媽媽最擔心的部分除了孩子的學業之外，就是人生的必修學分「愛情」，從小到大會不斷灌輸各種的感情觀，但這樣真的就能成就孩子一個美好的愛情嗎？《鄧一個人咖啡》在上週五（6日）的直播中，鄧惠文醫師分享「媽媽是如何影響你的感情路」。

鄧醫師解釋，在心理學的理論中，很注重母親做為一個基礎安全感跟基礎自信的來源，其實自信是從小被對待、被灌輸的，不是後來腦子加進來的，如果今天你沒有自信，你敢去跟你的另一半要求更多嗎？沒有辦法，因為你會想「如果我跟他分手，那還有人追我嗎？還會遇到更好的嗎？」面對自己這樣的疑問，你便會很容易跟對自己不好的人繼續走下去。

什麼樣的人可以勇敢的覺得「自己是一個很值得好好被對待的人，我可以走，以後也可以遇到更好的人」？其實這些都是來自自信，有這些自信後你會自然的趨吉避凶，不會沈淪在傷害自己的感情裡太久。

如果母親因為自己的感情創傷，對女兒種入各種負面的訊息，當女兒的自信心被削弱後，往後會更容易會陷入負面的情感，因為在他心裡會出現「媽媽這麼不看好我，可是有一個男的對我花言巧語、覺得我很好」那他會選擇去哪一邊呢？

鄧醫師坦承，自己也身為一個孩子的母親，也很希望女兒以後可以過得幸福，在講童話故事時，會想很多要不要開始灌輸什麼觀念給他，但會一直提醒自己，最重要的是要讓孩子覺得自己是美好的、有自信的、有價值的，如果你教給孩子的感情觀中帶上了很多恐懼的陰影，那這恐懼的陰影同時也會傷害女孩子的自信心。

世界上會告訴你感情真正的內涵、感情多殘酷的，其實只有自己的媽媽，是因為他想保護你、愛你才會講這麼多，很多人會覺得因為媽媽給的經驗，反而讓自己在感情中更受傷，但我們要知道的是，那些是「他們的經驗」，一定有好也有不好，有值得我們去學的地方，不要把那些經驗談都當作是垃圾丟掉，試著去蕪存菁，留下可以幫助自己的部分，而不是把所有都「套在」自己身上。

當你把媽媽的那一套都用在自己身上時，很可能會發生兩件事，一是你會再重蹈覆徹媽媽的路，因為在你的潛意識中，對於媽媽說的那塊禁地有很多的「遐想」，二是你在害怕跌倒的過程中，自信心會不斷被削弱，在感情上反而更容易受傷，遇到不好的對象你也沒有勇氣離開。

母女關係決定了孩子未來的人際關係、社交能力、自我形象等等，鄧醫師說明，想要有一個健康的戀愛，你就必須要超越宿命，檢查自我的自信心，你相不相信自己是值得被愛的？相不相信自己可以對感情有所選擇？你可以選擇不要感情，但更多時候你可以選擇在感情裡做自己，在這樣的條件下你需要的其實是「從根本的感受到你是被媽媽看好」。

最後鄧醫師說到，當你發現母親無法給予你自信心時，你可以在心裡給自己一個母親，其實我們每個人都有能力去修復我們心裡的媽媽，雖然不見得能夠改變現實中的母親，也許我們內心有許多不看好的聲音，但這是我們可以去超越的，而不是去找媽媽修正什麼，當我們跳脫出來時，很多事情會變得很清楚，我們都有餘裕可以去挑戰、肯定自己，但現實中的媽媽等的是我們的安慰而不是責罵。