與其遇到爛對象還不如「我單身我驕傲」！細數單身的五大好處

▲單身的時候也不用慌張，因為享受單身生活是幸福之前必須要過的生活！（圖／Shutterstock）

未婚時我也常擔心自己會不會嫁不出去，隨著年齡越來越大，會突然有種焦慮感，那時候交往一個男朋友比我大六歲，以為年紀大會比我成熟，沒想到交往期間發現不是那樣，本來那時候很想要結婚，但自己的理智告訴我，結了婚我的人生就毀了，對方家庭問題多，對方的工作態度沒有我積極，後來分手了，一開始分手很難過，但事過境遷我內心是很慶幸的！

沒對象或是單身都不用著急，因為與其遇到一個爛對象還不如我單身我驕傲！這社會對單身女生總是有種標籤，認為這樣的女生是不是有問題？但我認為，現在單身女生會多是因為女生的意識抬頭了，如果遇不到可以一起進步的對象，那麼享受單身生活有什麼不對？

在踏入戀愛前或是婚姻之前，不如好好享受自己的單身生活，到底單身有那五大好處：

1、閒暇時間多學習：

分手後，一開始有點難過，加上事業上遇到瓶頸，那段時間很消沉，後來我決定讓自己克服自己最討厭的東西，於是我報名了語言學校，自己一個人去國外學習語言，讓自己重回學生生活。

還好有那段時光，讓我整個人就像活了過來一樣，我走路上學每天計算著花費，晚上和同學一起聚會，每分每秒都看見新鮮事物，我突然找回了我的人生動力，找回了我的初衷！

2、朋友關係緊密：

單身時會發現朋友很重要，有好的朋友更是重要，陪伴你到處去瘋，這段日子可以盡情的和好友聚會玩樂，享受自由的人生也是件好事，畢竟婚後，你也沒有多少時間可以再這樣說走就走、說去哪就去哪啦！

3、工作事業上突飛猛進：

單身的人沒有後顧之憂，可以盡情的把一些時間花在充實自己或是工作表現上，不用在意家中有小孩要照顧，需要煮飯打掃等等雜事。

4、發掘不同的興趣：

我很多單身的朋友，不約而同都會去爬山、去探索一些特別的景點，和朋友出門旅遊，婚後的我每次看了都好羨慕！單身真的可以擁有很多的興趣，而且每一種興趣都是一種享受，人生本來就應該要把時間花在好好學習，畢竟人生短暫！

5、努力地往自己的夢想前進：

人總會有夢想，而單身的時候是最好達成自己夢想的時候，有個人說過，獨處時，會學會如何自給自足，在這樣的狀態下，會比較容易讓你追求自己的夢想。

當你學會把自己照顧好，你就不會擔心戀愛或是結婚，你會不知道如何和對方相處，把自己照顧好也是一種愛自己的方式，惟有內心強大才會獲得幸福，惟有自信自立，才會懂得用對的方式愛另一個人！

單身的時候也不用慌張，因為享受單身生活是幸福之前必須要過的生活！

FB_薇薇weiisly

IG_weiisly888