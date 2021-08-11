▲我的日子還是得要繼續前進，屬於大人的破碎，得要若無其事才行。（圖／Shutterstock）

土壤在雨後散發出寧靜溫雅的味道，那些花、那些草、那些樹，經過一陣澆淋後個個都如芙蓉般清新，我說：「不覺得大雨過後的城市，都變得比較安靜嗎？」

那些先前逃到室內躲雨的人們，有些發懶得不想出門，有些被眼前的事給絆住了，有些不想弄髒自己的鞋子，這些、那些人在水泥牆後成就了這座城市的祥和。

他說：「對啊，這個時候散步好舒服喔！」我們牽手漫步在公園，空氣中還有點潮濕，心裡卻有著爽朗的幸福。

沒有人是完美的，我們都有弱點、都有瑕疵，都有從以前帶至今日的痂痕，因此各自在這蒼茫的人海中尋找，找一個能夠彼此理解和包容的人來相伴，能夠找到的人，都是極其幸運的，更多的人是在歲月中喃喃「啊！果然那人還沒來」。

我們在很多地方都處得來，也有過很多快樂的日子，但那些幸福也無法將雙方的矛盾給融開，最初，我愛他的大部分，例如直抒胸臆的勇敢、孩子氣的天馬行空，或是豁然明亮的樂觀，他填補了我的軟弱、侷限和多愁善感。

後來，便如晨昏的霞光般，穹頂將我籠罩在絢爛中，接著華麗退場。

沒有草原的地方，留不住一隻斑馬。那些冒險和無可預料都讓我退卻，最後只好剪斷風箏線，讓天空能夠徹底擁抱著我愛的人。

為他破碎的日子過了好一陣子，我還是食得下嚥、我還是笑得出來、我還是可以埋首工作、我還是可以聽幾首歡愉的音樂、我還是可以專注在自己的目標上、我的日子還是得要繼續前進，屬於大人的破碎，得要若無其事才行。

我們在殘瓦中將自己拼湊成比以往更適合現在的模樣，每一次的崩塌，都是再次重生的起點；在悲傷的中心是活不下去的，相信自己能夠再次好起來，就是振作最好的信仰。

總還是會有孤單的時候、總還是會有挫折的時候、總還是會有痛苦的時候、總還是會有舒心的時候、總還是會有明媚的時候、總還是會有幸福的時候、總還是會有陽光燦爛的時候。

於是我們才能繼續領著不完美的自己，去愛人和被愛著。

「啊，果然那人還沒來。」土壤在雨後散發出寧靜溫雅的味道，我在水泥牆後，懷念著那時候的時光。

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