▲你如果一直都活在委屈，對方也無法跟你走下去，最後他的放生，也只是讓自己好過而已。（圖／shutterstock）

情侶吵架「先整理情緒」再處理問題／如果你一直活在委屈，對方也無法一起走下去

朋友在電話另外一頭哭訴說：「怎麼辦！我男友要跟我分手？」問我願不願意聽她講，通常聽到這句話，我都會說「好。」極度崩潰的心理找上了我，大概是有一肚子的悲傷需要宣洩。

這朋友暫且就叫她A。A近日回到舊時工作崗位，這份工作帶給她極大的壓力，A心底明白原工作職場過的是全年農曆七月，而且是牛鬼蛇神連閻羅王都鎮壓不了，被找回去前還是掙扎了多時。奈何過去工作人情跟現實生活壓力，最終決定回去姑且一試，她心想聽雪兒的「職場就是演戲，下班就做自己。」只是連續一個月與職場惡魔過招，連連敗退的她有說不出的怨恨。

A與男友認識多年，兩個人都彼此愛對方，雖然都有小吵架，但都仍在彼此生活中相互扶持，A男友體貼地提議說：「七夕情人節去飯店過。」慰勞她返回職場中種種不順，A卻心想何必要花這麼大的錢，在家過不是也很好嗎？於是拒絕了男友的提議。男友就改口說：「那天朋友有聚會，我就去朋友那。」

A聽到男友七夕不陪她，整個情緒徹底大崩潰，質疑男友為什麼偏偏要選那一天去跟朋友聚會，男友卻說：「給你驚喜，你又不要。」在數度拉扯之後男方說：「你脾氣真的很差，之前就覺得我們不適合，分手算了！」留下錯愕到不行的A。

「我真的很糟糕，對吧！」電話那頭傳來啜泣。

「你沒有，你剛好情緒就在那一個點。爆發而已。」我超理性的分析。

「那我該怎麼辦？」A已經經歷了三天嚴重的自我懷疑到快要自我放棄。

「先處理情緒，再解決你跟他的問題。」我語重心長。

曾經我也是陷入愛情風暴中，捲起三尺高瘋狗浪的女人，懂委屈來的那一瞬間心彷彿易碎玻璃，一句難聽的話就足以讓人活不下去。對方是最親近的人，所以也是最容易傷害的人，只是每個人都有底線，愛情裡並沒有無止境包容、退讓，以及成全。

站在旁觀者角度，都會叫你要「放下」，然而「放下」如果有這麼簡單，何需滿街都是心理醫生？

我只能叫你短暫的「抽離」，或許放假去哪裡散心、或許明天去看一場電影、或許坐個火車去花蓮看個海、或許買一本食譜研究該怎麼做菜。抽離「分手」兩個字帶給你精神的壓力。

書上寫「通常，比較愛對方的人，容易受傷。」我認為不是。而是情緒不好的人比較容易受傷。你如果一直都活在委屈，對方也無法跟你走下去，最後他的放生，也只是讓自己好過而已。

情侶吵架，很正常；情侶分手，很正常；情侶複合，也很正常。你只不過經歷很正常的程序，如此而已。

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