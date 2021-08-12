▲不關你的事，就不要去打擾關心，那是「雞婆」不是好意。（圖／shutterstock）

不關你的事，就不要去打擾關心 那是「雞婆」，不是好意！

戴資穎深夜罕見在IG放了重話：「站在台上不是你。」除了想堵住網路上千千萬萬吃瓜嗑瓜的酸民外，應該也想釋放內心巨大壓力。的確，背負著國家隊出征比賽，原本就不容易，誰都想拿金牌，但站在台上的那一瞬間，她必須要讓自己享受這場比賽。

小S在臉書為「國手」爭光，沒想到引來不同立場的網友嘲諷，接連掉了無數代言，甚至把自己惹到炎上，雙面不討好的巨大壓力下，只能說：「請讓我靜一靜，好嗎？」有人嘲諷，怎麼沒有其他藝人出來為你說句話？曾幾何時，連幫喜歡的球員公開加油都變成了公關危機。

就連國軍用幻象兩千迎接奧運金牌隊伍歸國，也被吃瓜民眾說：「怎麼不發錢！這麼浪費錢？」奧運還沒有落幕，熟悉的各種荒唐吵架充斥在平台、新聞、媒體、各種群組。

當下我心想：「該發文湊一腳嗎？」但施打AZ疫苗的副作用，讓我在床上打滾了幾圈，感覺整個身體就像被卡車輾過，肌肉癱軟到無法正常站立，我用盡全力走到樓下拿了一顆止痛藥，然後一定要配溫開水，咕嚕咕嚕吞下肚，世界再怎麼混亂，好像也比不上此刻身體的痛楚。

照慣例週一就會發布這週六的直播說書內容，我一整個只想癱軟在床上，週二突然舌頭破了一個大洞，嘴破讓人厭惡，舌頭破簡直讓人想撞牆，在床上看了一堆「負面」文章，加上我「負面」的身體，我告訴自己：「尊重不同立場的人很重要，但這人不尊重你！刪掉也是遲早的事情。」

有時候，你只能顧好自己；有時候，不需要為誰出頭；有時候，你知道世界混亂；有時候，不需要踩進黑水。

無法關掉電視、關掉評論、關掉「關心」，那麼就讓心靜下來。

睡上一覺，什麼都不做、什麼也不想，退一萬步，不管誰贏誰輸，都離你很遙遠，不管發五倍卷還是現金，最重要是「眼前」讓自己好過，日子才會好起來。

世界原本就很混亂，名嘴們也是在電視上討生活，把日子過好，很重要一點是「不關你的事，就不要去打擾關心，那是雞婆不是好意。」

想念在博卡拉，網路很慢，什麼與我無關的恬靜旅途。

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