送禮慶祝好麻煩？愛的節日重要嗎？其實就是一個犒賞彼此的日子

常常聽到朋友說：「老夫老妻了還過什麼情人節？」我覺得慶祝節慶是一種習慣，我個人是非常喜歡慶祝的。不為什麼，不就是一個吃大餐的理由可以犒賞自己和伴侶、一個放輕鬆的理由讓彼此共度一段美好時光、一個凝聚感情的理由讓我們還珍惜能夠陪伴對方的日子、一個記錄的理由來收藏照片、物品和回憶存入我們共同的情感存摺裡。因此除了清明節、中元節這種沒什麼好慶祝的節日之外，我很愛過生日、情人節、聖誕節、紀念日等。

當然日子過久了，有些人因忙碌而忘記節慶，如果對方是個能記得和我有關每個小日子的人，很能打動我的心。如果不行，我也會主動提醒對方。甚至當伴侶生日的時候，我會提早一個月問他想吃哪間餐廳，一方面讓他感覺到被重視，一方便也可以及早規劃自己的行程。婚後我們夫妻是約會預約制的，這個模式不但讓伴侶意識到我的行動社交獨立自由，也讓彼此懂得尊重對方的時間，更能盡量避免一方委屈配合另一方的情況。尤其是如果婚後彼此父母都健在，母親節、父親節要先過誰家的？當兄弟姊妹也有岳父母娘家時，就有更多溝通的必要了！

只要甜蜜幸福，每天都是情人節。聽起來好像很有道理，但殘酷的現實是不可能天天充滿甜蜜幸福感，於是每天都變成平凡無趣的日子了。因此我都會直接說，我喜歡節慶，我要度過每一個愛的節日，如果節日當天因故沒辦法慶祝也可以提早或改天度過，但絕對不可以略過。我就是個平凡人，我沒有那種「愛不需要證明」的高深哲理，我也不想讓自己假裝很善解人意說不用大餐、不用禮物、不用慶祝沒關係，然後心裡羨慕別人怎麼放閃又怎麼甜蜜。

還好我的主人也很有智慧，為了害怕自己忘記節慶或買錯禮物，他在求婚的時候就已經準備好「安太座」了，親手摺了上百支的小飛機來當我每年兩次的抽獎禮物。雖然回想這十幾年來，我抽中的大獎除了LV名牌包、五星級飯店一日遊、Tiffany & Co.飾品之外，好像很多是在家抱抱一整天、不和老婆搶馬桶、老婆迷路要負責帶她回家的這類「銘謝惠顧」獎，但抽獎活動是我們生活情趣同時帶來節慶的儀式感。

女人想讓自己開心，不必在心裡有期待的狀態下還說「隨便都可以」，讓男人絞盡腦汁卻仍得不到歡心。可以參考我家的抽獎活動做法或是直白表示：我喜歡慶祝、我喜歡禮物，請多多益善。有些女人在婚後變得務實寧願領現金的，但我個人不喜歡這樣，因為我不會記得每次年終獎金、三節禮金花到哪裡去了，但我會記得某個禮物是某個時候對方幫我選的或我們一起選的。這樣不是更浪漫嗎？所以不要抱怨妳的伴侶不浪漫，說不定是妳自己太務實抹煞了浪漫啦！

到這裡找艾姬……

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