彭孟嫻／婚姻霸凌與職場霸凌都是傷害女人的行為！解密三個保護妳自己的方法

彭孟嫻Jessica Peng 給妳的「婚姻觀點」：

一個快樂的男人，不會在婚姻中精神虐待自己的妻子。唯有無法與自己內在情緒共處的男人，才會在婚姻中一直試圖控制妻子，希望看到妻子不快樂。因為有操縱者（manipulator）看到妻子情緒悲慘（miserable），就會有快樂的感受，因為不快樂的男人無法接受看到快樂的妻子。但是女人面對男人的情緒干擾，妳越是要在心中保有妳心靈的淨土，不要讓一個不快樂的男人打亂妳的生活。因為虐待者用精神虐待的方式把他自己的不快樂，投射在生活中故意顛倒是非，藉由這樣的搗亂行為，來達到報復妳生活快樂。

讀者問題：

我與我的先生結婚三年，婚後的兩年常常為了本來講好的事情吵架，因為我的先生總是會在我們兩人商討事情，都講好了，但是卻又事後變卦。最讓人生氣的是，我的先生會故意把事情顛倒是非。就拿兩天前我們去購物，我先生當著店員面前對我大聲，而且當時還有民眾在店面，當下我感到很丟臉。回家之後我很生氣，我告訴我先生在家裡吵可以，但是在公眾場合對我兇是很讓我丟臉的事情。我先生當下他先死不認錯，之後我們爭執幾個小時，他看我忍無可忍，就跟我道歉。可是昨天他竟然跟我說，他兩天前在購物場合沒有錯，讓我感到很錯愕，這樣的事情在我們之間很常發生。尤其最近我白天工作時，上司總是刁難，我感到很難處理，回到家中，我的先生不只沒有安慰我，甚至對我冷嘲熱諷，說我太脆弱。我賺的錢跟我的先生旗鼓相當，我有達到經濟獨立，這樣我的先生怎麼仍然還是不尊重我，而且還持續在生活中唱反調。

彭孟嫻Jessica Peng 給妳＆《姊妹淘》的回覆：

面對具有操縱者（manipulator）的配偶，妳必須要「冷處理」！

處理這樣的情形，妳一定要記得：「妳要先能夠做到情緒不被影響，妳才能夠活得自在」。我總是跟女性讀者強調：「男人的情緒，是男人自己的問題」。因為一個好的男人是不會在生活中故意添亂，也不會在公眾場合給妳難堪，更不會在生活中顛倒是非的唱反調。

總是在生活中做事唱反調與顛倒是非的人其實是很聰明，但是卻是聰明反被聰明誤的行為。因為這種唱反調者與顛倒是非，是「故意」讓妳生氣。這樣的故意行為，妳就更不能與對方置氣，因為妳的生氣只有讓對方得逞，也會讓對方的行為變本加厲。

妳先生在生活中故意「唱反調」與「顛倒是非」其實就是權利的拉鋸戰。也就是說，妳的先生總是跟妳唱反調，在外人面前（商店中）也對妳大小聲，就是在告訴妳與外人：「他才是有權做決定」的人。其實，對付這樣不懂得尊重女性的男人，妳越是在意妳先生的行為，他的行徑就會越發不可收拾的往惡意擴大發展。

妳選擇的丈夫就是喜愛「捏造事實」（manipulate）的人，這樣的人其實都知道自己在做什麼。我看過很多類似的例子，當中的妻子常常都是很生氣自己的先生控制欲、唱反調、顛倒是非，也有不少女性提到配偶喜歡在外人面前對妻子兇。很多妻子總是處於難過的情緒，然後花很多時間想要跟對方溝通。可是，在這裡我想要說的是，這樣的男人溝通是沒有用的，因為喜歡捏造事實，把黑講成白，把白講成黑的男人，這種控制欲本質的男人其實都清楚自己在做什麼，妳的先生的目的就是要妳生氣。（不要忘記好的男人是不會這樣做的）。

有一種男人是「虐待狂」（abuser），這樣的虐待有時候是肢體上的傷害，有時是精神傷害。喜歡對自己妻子精神傷害的男人，無論妻子的「經濟獨立」與「精神獨立」仍然會在生活中傷害妻子。因為好的男人，就算妻子「經濟沒有獨立」與「精神依賴」仍然會對自己的妻子好。說穿了，喜歡在生活中故意唱反調，並且在生活中顛倒是非者，就是一種對配偶的精神虐待，這樣的人的個性本質有問題。

在我處理過的眾多離婚案例之中，並不是女人精神獨立與經濟獨立，就能得到丈夫的尊重。如果遇到自信心低落的男人，那麼女人的獨立，正好是男人的痛點。

但是，不要誤以為這樣喜愛精神傷害（mental abuse）妻子的男人，適合找一個心理不獨立與經濟依靠他的女人。（答案是否定的）。因為具有虐待狂特質的男人，更容易欺負經濟不獨立的女人，也更會精神虐待內在感受需要依賴他的女人。

在此我有三個小方法能夠讓妳在生活中減低被控制狂的丈夫所支配，但是這樣的建議只能治標無法治本，因為要把這種婚姻中具有控制欲的男人改變，只有靠他自己覺醒，妳是無法改變這類的精神虐待狂。在此我也不會告訴妳離婚，因為我認為離婚這件事，要當事人自己決定。我只能說，如果這樣的問題已經嚴重影響到妳的身心靈，讓妳的生活難以運作，那麼離婚也是一種選擇。但是，現在妳先試一下在調適生活相處的方式與中與穩定妳個人的生氣反應。

1、了解婚姻操縱者（manipulator）的行為模式：控制者會獎勵配偶的順從，但是那是假象

如果生活中的事情，妳可以自己完成，就不要和控制狂的精神虐待者丈夫一起出門。也不要兩人一起出現在社交場合，因為對方的喜怒哀樂不穩定，可能像一顆不定時炸彈，不知道什麼時候會爆炸。因爲妳結婚才三年，對於婚姻總是還有期待變好的時候，因此妳會希望妳的先生能夠改，這樣的感覺我可以理解，但是現在最重要的就是要減少不讓妳生氣的情境持續發生，也要讓妳的丈夫知道什麼是妳不開心的情境。

操縱者（manipulator），他非常清楚妳的期望。因此，在他心情好的時候會對妳好一點，同時如果妳在生活上的決策盡量順從控制狂丈夫的決定，他就會獎勵妳聽話，而對妳略好。但是，妳只要開始有自己的主見，妳的控制的精神虐待丈夫就會開始懲罰妳，在外人面前對妳大聲，讓妳感到很丟臉。

但是，我想告訴妳，在外人面前丟臉的人是他，因為他在公眾場合對自己的妻子大聲，就是不尊重女性。如果我是當場的民眾，我肯定不會覺得妳有任何錯誤，也不會認為妳丟臉。我只會覺得在公眾場合對女人大聲的男人很沒有修養，而且是無法駕馭自己情緒的脫韁野馬，那樣具有控制狂與精神虐待妻子的差勁男人讓人嗤之以鼻。

2、在生活與心理拉開操縱者（manipulator）丈夫的距離：逃脫情緒綁架

妳會寫email 來詢問，來代表妳對於妳的三年婚姻還希望妳的丈夫改變，成為一個好的丈夫。但是，我只能告訴你，對方是否能改，是否願意改，不是妳能夠預料的結果，妳在生活中要避免衝突要先和這樣的控制狂的精神虐待者拉開距離。這樣的距離，是包含心理、精神、經濟、共處時間，溝通方式。因為虐待者如果每次的不可理喻都能予取予求，那麼對方一定會變本加厲，因為people do what works （人會做有效的方式），這樣的意思代表，人會「持續」（continue）做自己認為有效的方式。

千萬不要對這種虐待狂有期望對方改變的念想，妳可以提議妳的配偶找專業的心理諮商者，但是千萬不要把妳自己全盤投入，因為對方想傷害的人是妳，想控制的人是妳，妳一定要保護妳自己。

過往有不少讀者私訊我提到不了解苦口婆心勸導丈夫，丈夫還是一樣在生活中凡事唱反調，並且不斷的控制，之後把生活中的事情「顛倒是非」，並且藉此指責妻子。很多妻子在給我的私訊中提到不明白自己的丈夫對外人就不會如此，怎麼對自己她（妻子）就不可理喻的堅持與顛倒是非的吵架。

其實對於這樣的情況，容我撥個冷水，這類操縱者的男人，在看到女人難過會暗自開心。

因為，一個快樂的男人，是不會虐待自己的妻子。唯有無法與自己內在情緒共處的男人，才會在婚姻中一直試圖控制妻子，希望看到妻子不快樂。操縱者（manipulator），看到妻子情緒悲慘（miserable），就會有快樂的感受，因為不快樂的男人是無法接受看到快樂的妻子。

但是女人面對男人的情緒干擾，妳越是要在心中保有妳心靈的淨土，不要讓一個不快樂的男人打亂妳的生活。因為虐待者用精神虐待的方式把他自己的不快樂，投射在生活中故意顛倒是非，藉由這樣的搗亂行為，來達到報復妳生活快樂。

因此與具有操控行為的男人一起相處，這樣的生活不快樂就會持續。因為那種控制狂的丈夫會使出「冷熱相間」的對待方式，讓女人總是在生活中對他有所期望，希望丈夫改變。女人，千萬別傻了，要先把妳自己的情緒顧好，對方的情緒不屬於妳的重擔。

3、對付操縱者（manipulator）：情緒把持是妳逆轉勝的機會，要把持自己的情緒

我們每個人都知道，情緒是我們自己可以掌控的。我們每個人都了解我們無法改變配偶的行為，但是我們能夠控制自己情緒的反應。這樣的道理是從我的第一本書《不怕離婚再說I DO ！》，到第二本書《戀愛脫單魅力學》當中我都相當強調。

但是光是知道這樣的想法是不夠的，要真的在生活做到把這樣的想法實行才行。最簡單的方式，就是不要把對方視為可以依靠的對象。這樣的處理方式是「暫時」的，在婚姻當中總是還會給配偶機會改變，否則早就走到離婚的地步。但是，要把持妳自己的情緒，妳一定要能夠在事發當下把自己的情緒抽離。

這樣的情形無論是在婚姻中還是在職場中都是一樣。妳提到在工作中，妳最近上司總是刁難，妳感到很困擾。但是，妳的訊息沒有提到妳上司與妳在工作中發生的衝突細節，所以我無從回答。我建議妳可以閱讀我的新書《職場霸凌》，法律調停專家教你維護職場權益，化解工作場合的欺壓侵犯。

我所寫的《職場霸凌》解析20種職場霸凌，讓妳知道維護自己的權益這樣做。這當中的20種不同類別的職場霸凌。這20種職場霸凌：薪資霸凌、職場權益霸凌、人力剝削霸凌、職場言語霸凌、妨害名譽霸凌、冷落霸凌、職場雙重霸凌、性騷擾霸凌、情感霸凌、不當解雇霸凌、職場共同過失霸凌、職場網路霸凌、職場栽贓霸凌、職場歧視孕婦霸凌、職場歧視殘障者霸凌、文化霸凌、種族霸凌、職場年齡歧視霸凌、職場肢體霸凌、主管偏心霸凌。

說真的，面對工作中的霸凌與衝突，我真的希望妳閱讀我的新書《職場霸凌》，因為在婚姻中除非妳的配偶是一個體貼妳、關心妳的好男人，那麼妳把妳在職場上發生的人事物與配偶分享真的可以得到安慰與好的建議。但是，當妳的配偶是一個生活操縱者，妳真的就不要期望對方能夠對妳在工作中打拼有所憐惜，因為控制狂的精神虐待只有在乎他自己的感受，並不會在乎妳的感受。更糟的是，控制狂的精神虐待就算當下妳分享職場委屈時沒有口出惡言，操控者也會在之後的某個日子，在他自己心理情緒不快樂的時候，就會把妳在職場所受的委屈，顛倒是非的講成一切都是因為妳的錯來打擊妳。因為婚姻操控者想要看到妳不快樂。

不要忘記在婚姻中，操控者的丈夫與一般正常善良的男人不同。妳「不能用忍耐」期望改善兩人的婚姻關係。因為操控者是不會對妳憐香惜玉。唯有妳在生活中知道如何保護自己，知道在情緒上與對方拉開距離，讓對方尋求專業幫助或者讓對方以他自己的覺醒時間來覺悟，因為鬧鐘是叫不醒裝睡的人，那樣的虐待狂絕對不是妳能夠改變的。永遠不要忘記，對方的控制虐待行為如果已經造成妳精神的無法承受，妳還有離婚的選項，千萬因此變得抑鬱、躁鬱，如果如此，妳一定要找妳的好友或醫師諮詢。要記得，無論是婚姻還是工作，都要如同我的新書《職場霸凌》當中副標題提到維護職場權益，化解欺壓侵犯。要記得，唯有妳才能讓妳才能讓妳的人生逆轉勝。

歡迎《姊妹淘》的讀者來信詢問愛情與婚姻的問題，《姊妹淘》讀者的問題我將會在《姊妹淘：專欄》依序回答。來信請至：jessicaauthorforyou@gmail.com (Jessica author for you)

彭孟嫻著有《職場霸凌》、《戀愛脫單魅力學》、《不怕離婚，再說 I Do！》。

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