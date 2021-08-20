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懂得保護自己，遠離暴力行為的戀愛對象

shutterstock_368526569▲平時相處應該就有很多跡象可尋對方的暴力行為，只是你可能會告訴自己：「哎呀，想太多了⋯」而就沒去多注意。（圖／shutterstock）
文 : 亞美將

前陣子在泰國發生了一件轟動的感情殺人事件，內容大概是一個BL劇男演員酒後殺了女朋友，女友身中20多刀身亡，目前整體事件後發展如何我還沒有去查看。

撇除這個社會事件殺人的身份，我們更應該要去注意的是與你交往的對象人格如何，也許平時相安無事的時候看起來很好相處，所以相處起來會不知不覺的用言語暴力去對待，直到某天對方精神壓力受不了後就突然爆發起兇殘、暴力的行為。

其實平時相處上的小爭吵或是意見不合的時候，多多少少都是可以看得出來一些暴力徵兆，有時候一言不合，對方忍無可忍，一時失去理智的時候會亂丟東西、翻桌椅、出言恐嚇…等等，這些都是未來可以會危害你、他人或貓狗寵物等等性命的可能。

雖說我們常認為某些人性格都是溫和的，但其實長期的溫和狀態中即使遇到不公平、不平的待遇後，往往都會把情緒壓下來不宣洩出來，我們旁人就會以為「他是好脾氣的人」，當我們歌頌這類型的人有好性格，可是我們卻忽略了他是一個人，他的心也是肉做的，他是有脾氣的，然而在相處上就會忽視尊重以及關懷。

我也曾聽聞朋友們遇到恐怖情人的許多故事，有人威脅將寵物丟掉或是將寵物從高樓丟下，甚至每天言語暴力威脅、情緒勒索，讓人每天都過得膽顫心驚，但是為什麼還是無法離開這個情人呢？

原因就是心軟了。

心軟的去替對方想：「他只是太愛我了，所以他才會做出這麼激烈的言語或行為。」然後你開始也反省自己：「一定是我說（做）得太過分才會傷害了他，讓他才會變成暴力的人。」

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▲有人威脅將寵物丟掉或是將寵物從高樓丟下，甚至每天言語暴力威脅但是為什麼還是無法離開這個情人呢？（圖／shutterstock）

雖說這社會事件整個來龍去脈仍有待釐清，但藉由這事件來警惕我們，個人情緒管理很重要，人與人相處之間學會看臉色這件事也很重要。如果感覺彼此氣氛不對，也不需要咄咄逼人或口出惡言惹到對方抓狂，你爭論一時的輸贏也沒有意義，尤其是對方一旦失去理智後會做出什麼事誰也無法掌握。

多愛自己，就要聰明地多點警覺。

平時相處應該就有很多跡象可尋對方的暴力行為，只是你可能會告訴自己：「哎呀，想太多了⋯」而就沒去多注意。

無論什麼原因發生這樣的悲劇，在悲劇發生前我們都要冷靜好好處理，若自己無法處理就是要向外求救。

  1. 切勿逞一時之快用言語激怒對方。
  2. 冷靜時再選擇默默遠離。
  3. 平日多點戒心及觀察。
  4. 保護自己等於是保護家人、保護寵物。
  5. 別等到已經非常不對勁才向外求救。

謹藉由此事件來警惕世間男女，多一分觀察，多一分保護。

平時好好溝通很重要，所謂的好好溝通就是至少對話的時候語氣要好，不要老用指責方式來溝通，如果你真的覺得相處時常常發生讓你不開心的話，你也要好好的描述出心情讓對方知道，一邊說一邊看看對方反應，再觀察下一次會不會又發生一樣的情況。

如果一直重複討論同一個負面不開心的事，其實這差不多已經無解了，不是你離開就是你去接受，沒有改進的空間了。

只是要如何「好好分開」便也是另一門學問了。

 

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Tags : 人格保護自己對象感情戀愛暴力行為

亞美將
高中廣告設計畢業後便在藝文網站『失戀雜誌』裡當駐站作家，左手寫字，右手畫圖，以輕鬆詼諧的生活態度來觀察人生的每一刻並且紀錄下來發表在網路平台上，也因為個性活潑外向開始接觸電視節目，口無遮攔、辛辣直接是觀眾第一印象。