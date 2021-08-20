懂得保護自己，遠離暴力行為的戀愛對象

▲平時相處應該就有很多跡象可尋對方的暴力行為，只是你可能會告訴自己：「哎呀，想太多了⋯」而就沒去多注意。（圖／shutterstock）

前陣子在泰國發生了一件轟動的感情殺人事件，內容大概是一個BL劇男演員酒後殺了女朋友，女友身中20多刀身亡，目前整體事件後發展如何我還沒有去查看。

撇除這個社會事件殺人的身份，我們更應該要去注意的是與你交往的對象人格如何，也許平時相安無事的時候看起來很好相處，所以相處起來會不知不覺的用言語暴力去對待，直到某天對方精神壓力受不了後就突然爆發起兇殘、暴力的行為。

其實平時相處上的小爭吵或是意見不合的時候，多多少少都是可以看得出來一些暴力徵兆，有時候一言不合，對方忍無可忍，一時失去理智的時候會亂丟東西、翻桌椅、出言恐嚇…等等，這些都是未來可以會危害你、他人或貓狗寵物等等性命的可能。

雖說我們常認為某些人性格都是溫和的，但其實長期的溫和狀態中即使遇到不公平、不平的待遇後，往往都會把情緒壓下來不宣洩出來，我們旁人就會以為「他是好脾氣的人」，當我們歌頌這類型的人有好性格，可是我們卻忽略了他是一個人，他的心也是肉做的，他是有脾氣的，然而在相處上就會忽視尊重以及關懷。

我也曾聽聞朋友們遇到恐怖情人的許多故事，有人威脅將寵物丟掉或是將寵物從高樓丟下，甚至每天言語暴力威脅、情緒勒索，讓人每天都過得膽顫心驚，但是為什麼還是無法離開這個情人呢？

原因就是心軟了。

心軟的去替對方想：「他只是太愛我了，所以他才會做出這麼激烈的言語或行為。」然後你開始也反省自己：「一定是我說（做）得太過分才會傷害了他，讓他才會變成暴力的人。」

雖說這社會事件整個來龍去脈仍有待釐清，但藉由這事件來警惕我們，個人情緒管理很重要，人與人相處之間學會看臉色這件事也很重要。如果感覺彼此氣氛不對，也不需要咄咄逼人或口出惡言惹到對方抓狂，你爭論一時的輸贏也沒有意義，尤其是對方一旦失去理智後會做出什麼事誰也無法掌握。

多愛自己，就要聰明地多點警覺。

平時相處應該就有很多跡象可尋對方的暴力行為，只是你可能會告訴自己：「哎呀，想太多了⋯」而就沒去多注意。

無論什麼原因發生這樣的悲劇，在悲劇發生前我們都要冷靜好好處理，若自己無法處理就是要向外求救。

切勿逞一時之快用言語激怒對方。 冷靜時再選擇默默遠離。 平日多點戒心及觀察。 保護自己等於是保護家人、保護寵物。 別等到已經非常不對勁才向外求救。

謹藉由此事件來警惕世間男女，多一分觀察，多一分保護。

平時好好溝通很重要，所謂的好好溝通就是至少對話的時候語氣要好，不要老用指責方式來溝通，如果你真的覺得相處時常常發生讓你不開心的話，你也要好好的描述出心情讓對方知道，一邊說一邊看看對方反應，再觀察下一次會不會又發生一樣的情況。

如果一直重複討論同一個負面不開心的事，其實這差不多已經無解了，不是你離開就是你去接受，沒有改進的空間了。

只是要如何「好好分開」便也是另一門學問了。

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