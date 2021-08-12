藝人曾寶儀在今年八月推出自己的新書《一期一會的生命禮物：那些讓我又哭又震撼的跨國境旅程》，記錄著她在2018年時，拍攝系列紀錄片《明天之前》飛到世界各地做了許多訪問的旅程，其中也探討了四個道德議題：安樂死、人類永生、AI性愛機器人、以及美墨邊境的問題。

這四個議題都是跟「生命」有關，特別「安樂死」跟「人類永生」完全是兩個不同的對立面，在真正面對這些深度的心靈問題時，心裡一定會有許多感觸，能夠親身去體驗、甚至去接觸這些人事物，是一件很難能可貴的事，也許這一輩子就這一次機會，很多感觸、經歷是無法用文字去表達的，那種內心的感慨、心靈的悸動，讓曾寶儀親自跟我們分享，《鄧一個人咖啡》在本週五（13日）的直播中，隆重邀請曾寶儀與鄧惠文醫師聊聊，在這趟旅途中收穫的生命禮物。

其實這次探討的議題對曾寶儀來說也格外特別，在她最愛的爺爺過世後，她歷經了一段人生的徬徨期，也一直在思考「生死」這個問題，花了很多時間才放下，當時因為太悲傷所以毅然決然去到了一個「全世界最自由的地方－阿姆斯特丹」，時隔多年的旅程第一站恰好也是阿姆斯特丹，在《人生最大的成就，是成為你自己》書中，她坦承自己的心境也跟當初完全不同，只是在多年後，她又再度面對沉重的生命議題，會有更多不同的看法嗎？

書中提到的「那些讓我又哭又震撼的跨國境旅程」，又是遇到什麼特別的事，讓她有這樣的感觸？又哭又震撼代表的是感動還是難受？不只是旅途過程的驚喜，在經歷過那些難忘的走訪後，對於人生及感情又有怎麼樣的反思呢？這個世界還有很多我們不認識的面向，就讓曾寶儀帶著我們一起去認識我們沒看過的世界吧！

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