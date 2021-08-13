▲A-Lin療癒渾厚的歌聲，總是撫慰你我心碎背後的堅強，相信我們都會更好的！（圖／《有一種悲傷》MV截圖）

「給我一個理由忘記，那麼愛我的你」A-Lin撫慰心碎背後的堅強：相信我們都會更好的！

有一陣子沒有聽到A-Lin的歌了，但每次播放清單轉到她的歌，聽到那療癒渾厚的歌聲在耳邊響起，總會讓人想起以前那個用力去愛、不怕受傷，在愛裡嚐盡酸甜苦辣的自己。

聽A-Lin的歌，就像是在與愛中每個階段的自己對話，不管現在是轟轟烈烈的熱戀期、進入磨合的平淡期，還是告別一段戀情的失戀時期，都有A-Lin溫暖地陪伴著我們一起感受愛情、一起療傷，看到彼此在愛情裡面的樣子，找到勇敢去愛的力量。

《P.S 我愛你》——只要記得，我們那麼愛過

我愛你不是衝動

生命盡頭 反正一場空

只要你記得 我們那麼愛過

熱戀的時候，總希望對方眼中只有自己一個人，也想把所有的愛都付出給對方，希望兩個人可以永遠沈浸在戀愛的幸福美好當中。《PS 我愛你》唱出一種最真摯的、最純真的愛，即使到了生命盡頭可能是一場空，也要記得，我們曾經那麼認真地愛過彼此。

《幸福了 然後呢》——有多久沒有對彼此說愛了？

每天就好像背對背的列車 只在深夜裡會合

幸福了然後呢 愛情用什麼再確認

你是不是也記得多久沒有說愛我

在一段感情中，人們總是追尋著幸福快樂的生活，但幸福了，然後呢？就像是《愛在午夜希臘時》中在男女主角爭吵後，男主角說的：「如果你想要真愛，這就是了，它不完美卻很真實。」所謂真正完美的戀情其實並不存在，幸福了之後，需要的是兩個人更努力地經營，時常對另一半表達自己的感情，付出同等的愛，也許才能好好地維持住一段感情的溫度。

《我們會更好的》——我是真的以為，愛你是幸福的

親愛的我們會更好的 因為都捨不得

抱怨會淡忘固執會流亡 愛情會教人成長

知道嗎你的笑 對我有多重要

仔細咀嚼《我們會更好的》歌詞間的文字，會發現這首歌其實是唱給在愛裡感到疲憊不堪的人。「抱怨會淡忘，固執會流亡，愛情會教人成長。」A-Lin用她溫暖低沈的歌聲傳達，不管內心曾經多麼傷痕累累，只要不放棄希望，相信自己總會康復，我們，都會更好的。

《給我一個理由忘記》——最痛的距離，是你在我的心裡

每當我笑了 心卻狠狠的哭著 給我一個理由忘記 那麼愛我的你

給我一個理由放棄 當時做的決定

有些愛 越想抽離卻越更清晰

而最痛的距離 是你不在身邊 卻在我的心裡

「每當我笑了，心卻狠狠的哭著。」結束一段戀情時，為了不讓其他人擔心，總是微笑著說沒事，但只有自己才知道，沒有了他以後，就算身旁有再多人陪伴，還是感覺只有一個人。即使很努力地想要忘記從前的美好回憶，也以為自己已經好了，但夜深人靜時，不經意地看到以前的合照，內心卻還是忍不住隱隱作痛著，只能用眼淚釋放情緒，告訴自己，一切都會好起來的。

《有一種悲傷》——你的名字，只能停留在我的過往

有一種悲傷 是你的名字停留在我的過往

陪伴我呼吸 決定我微笑模樣

無法遺忘

「你是所有，你是合照一張。」最悲傷的是，他的名字已經停留在過去，無法再跟著自己往前走，那些年愛得如此認真，最後只剩下捨不得刪去的合照一張。A-Lin發揮細膩入心的情感渲染力，從平靜內斂到放聲激昂，再回歸帶著悲傷的倔強，淡淡地唱出一段戀情結束的哀傷，陪伴還困在傷痛中的人們慢慢療傷。

《現在我很幸福》——總在最幸福的時候，害怕承受失去的痛

現在我有了幸福 有人照顧 應該知足

你不像他 從不讓我哭

可是我越想投入 越是生疏 抱得再緊

依舊止不住那流失的溫度

或許是上一段戀情造成的傷疤還沒康復，或許是很久沒有感受到被愛的感覺，不管現在過得多麽幸福，內心還是覺得缺少了那麼一小塊。《現在我很幸福》唱出在愛與被愛之間的掙扎，或許，曾經那麼徹底地愛過一個人，一時之間很難再完全投入另一個人的懷抱，但總有一天，內心的傷口會痊癒，找回當時那個勇敢去愛的自己。

《好朋友的祝福》——時間總是教人把好的都記得

好想鼓起勇氣 陪你聊聊美滿的人生

你的快樂 我憑什麼感覺殘忍

眼眶就算苦澀 心也該放下了

好朋友我祝福你們

「而愛從不由人，對錯不會永恆。」再次見到他時，已經是分手數年後，當年的那些愛恨情仇，那些不甘心的、悲傷的情緒，隨著時間的推移已經逐漸淡忘，腦海中留下的只有那時候的美好回憶，道別時，也只能說一句：「祝你幸福。」也許，這就是一段帶給自己成長的戀情，最後該有的樣貌。

文／周彥均

本文出自VidaOrange生活報橘

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