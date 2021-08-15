感情裡不被愛的才是第三者？／親愛的，那是偷情，不是愛情

自從開放線上兩性關係和性健康諮詢以來，時不時會有女生讀者和我分享深陷三角關係不可自拔的痛苦，她們其中有的是和對方交往到一半，感情整個放進去的時候，才警覺男生已經有家室的事實；有的則是明明知道對方已婚，卻無法控制自己對他的愛戀，或是抵擋不住男人猛烈的追求，就算讓自己背負第三者的罵名也在所不惜，她們最常和我說的是：感情裡，不被愛的才是第三者。

會說出這句話的原因，是因為和她們一起偷情的男人，總會口口聲聲訴說本身在婚姻中的不幸福，老婆對他是多麼的不體貼不理解，然後強調深愛的人是自己，雖然這份愛既不倫又充滿禁忌，也不被世俗大眾所接受，但那是因為他們不懂愛，甚至從沒愛過，若是真正愛過的人，一定了解愛是無法用倫理道德去約束的，那種情感既無道理可循也並非理智所能控制，因此可以為了愛而不顧一切、奮不顧身，飛蛾撲火再被燒得體無完膚，也覺得值得這一切苦難。

而我，在聽完她們敘述和情夫兩人間轟轟烈烈的故事後，總是很認真凝視著對方的眼睛說：「親愛的，那是偷情，不是愛情」。如果一個男人他真的愛妳，怎會捨得讓妳當小三，背負這極為不光彩的名聲，讓妳活在看不見天日的陰影裡？若整件事不小心曝光，他怎麼忍心讓妳成為眾矢之的，又如何捨得讓妳受盡委屈？假若一個男人他真的愛妳，而且心裡只有你一個，哪裡可能還做得到回家陪老婆，他也許說是為了小孩所以不願家庭破碎，但真的別傻了，妳都為了他甘願承受小三的罵名了，還承擔可能身敗名裂的後果，這段你們所謂的愛情裡，他單方面究竟又付出了什麼呢？而當東窗事發後，若老婆還願意原諒，他至少還有個溫暖的家可以回，但妳恐怕要面臨的，是被當成過街老鼠讓人往死裡打，一個真正愛妳的男人，怎麼忍心推妳落入這萬劫不復的深淵呢？

我說過很多遍了，真正的愛情是必須攤在陽光下坦坦蕩蕩的，因為既光明又磊落，男人才會願意對妳負責，一段不需要負責任的感情和關係，這樣的愛才不是愛，只是淪為敷衍妳的騙術和話語。多數男人對待外面的女人，態度就跟看待免洗筷差不多，用完就丟了，丟了也不會回收，當他們在跟妳歡愉時，腦中想的，多半是妳的不正當，試問，跟一個已婚男搞在一起的女子，又能正經到哪裡去？妳自以為是為了愛而自甘墮落，但男人可不這麼想，他們只會看見妳的自甘墮落，所以才用偷情的方式，活生生地糟蹋妳。

請別再用愛情去包裝不倫的偷情，說穿了，男人要的只是偷的新鮮和刺激，當他失去了偷雞摸狗的快感，又會找下一個跟他一起苟且的女人，妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷不著，是千古不變的道理。

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