愛一個人就要愛他的全部？愛別人是種能力，「感受別人的愛」也是一種能力

雖然疫情方興未艾，不過奧運總算是圓滿的結束了，本屆奧運台灣表現的出乎意料，看的人血脈賁張，連明星們都關切賽事，紛紛在為選手加油……然後結果大家也知道，就是被小粉紅們出征了。

狂熱份子哪裡都有，也不單只是中國的產物，不過看著小粉紅們那種「你愛中國就要愛中國的選手」、「你愛中國就要愛中國的產品」、「你愛中國就要愛中國的食物」……的邏輯，是不是有一種熟悉感，就像傲嬌的小公主在戀愛時，一定會對男友大喊：「如果你真的愛我，就要愛我的全部！」

可是，在什麼情況下，我們才會愛一個人的全部呢？

我念中學時，有次家政課要打圍巾，少女們紛紛選擇了粉色、紫色這種夢幻色調的毛線，就算是比較中性風的同學，也選擇了安全的黑白色系，唯有一位同學，非常堅持要選綠色的毛線。

綠色圍巾聽起來是沒什麼不對，不過這種家政課一起團購的毛線，當然不是什麼高級貨，而且供貨廠商大概也覺得女孩子嘛，肯定都喜歡浪漫的色調，所以綠色的毛線只意思意思提供了一種，而那個綠，欸，怎麼說呢，混點黃、又混點灰，再加上質感差，看起來就像是淤積十年的沼澤淤泥，家政課上完後，大家紛紛戴上漂亮的圍巾，教室裡飛滿了粉藍、粉紫的漂亮小蝴蝶，而這些小蝴蝶嘴巴還來的壞，不約而同的幫那位堅持要綠色的同學取了很多綽號。

千夫所指仍一往直前，實在是真愛，沒辦法，那時正流行港星，那位同學之所以堅持要綠色，是因為她的偶像的幸運色就是綠色，光芒燦笑的明星啊，你可曾知道，遠方有位少女，癡癡的愛著你，愛你的歌、愛你的人、愛你的全部？

對於愛不到的人，我們往往會愛他的一切細節。你暗戀的男生喜歡吃什麼，你就在家裡學著做什麼；你喜歡的學長參加了什麼社團，你就跟著填報名表，我們會愛一個人的所有細節，通常是因為觸及不到他的本體，就像光芒萬丈的偶像，你能買到無數周邊，是因為他本人是非賣品。

而能得到本體的時候，我們是不可能愛對方所有的細節的，這並不是因為得不到的才珍貴，而是戀愛是兩個人的mix，我們總得用搭配的起來的部分去融合。與其要求愛一個人就要愛全部，倒不如反過來問：如果對方並沒有愛著你的全部，你就感受不到愛嗎？

愛別人是一種能力，而感受到別人的愛，其實也是一種能力，就像那個老掉牙的「半杯水是半空還是半滿」的問題，答案是什麼，關乎一個人的自信。

我說的自信不是那種盲目的覺得自己就是最棒最好的自欺欺人，而是相信自己有面對一切的勇氣、相信自己有解決問題的能力、相信自己在勇氣和能力都不足時，有足夠的耐心和毅力去提升自我。畢竟兩個人在一起過日子，就像是在過關打怪，一關過了還有一關，那些考驗之所以一再出現，並不是誰有問題，而是生活本來就不是一成不變的。

比如說，其中一方換了工作，休閒的時間改變了，兩個人的相處模式就得重新調配；比如說，婚後多了孩子，一切的習慣和既有的模式都要重新安排；比如說，你突然迷上了對方完全不感興趣的嗜好，是他要參與你、還是你要適應兩個人從此不再黏那麼緊……

每次遇到困難時，焦慮、緊張、挫敗，都是正常的，但是，相信自己有能力克服的人，在這一團亂麻中，依舊看得到對方的愛，看到對方也在努力，那就是他的愛，看到對方因為挫敗而發脾氣，那就是他的在乎，而不相信自己的人，完全沉溺在自己恐懼裡，當你被自己的情緒漲滿，你就完全看不到對方的情緒，只會想著對方為什麼不幫你、為什麼不體諒你，而這是一個惡性循環，因為當你覺得對方不夠愛你、甚至根本不愛你的時候，你是提不起力氣去努力的。

我常常想，愛就是一場長途旅程，遇到山你就得學會爬山、遇到水你就得學游泳，什麼都不想學，光想要對方駝著你、揹著你，嚷嚷著「如果你愛我就應該照顧我」的人，我倒是想問問，那你愛對方嗎？如果愛，你是不會得把全部的辛苦活都堆在他一個人頭上。

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