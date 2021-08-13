作家H：彩虹般的戀情，不敢觸碰，因為無法確認他是否愛男生！？

H先生你好：

我是一個上班族，我有一個喜歡的對象他之前也是跟我在同一間公司上班，現在換工作了，他有一點宅宅的，他偏好喜歡蘿莉（二次元），我之前有跟他告白，但他說他喜歡女生，只是後面他說他不介意男生或女生喜歡他。

前陣子有跟他小吵架，他說他希望我當面親口跟他道歉，我也照他的方式做了，他還是不接受，直到他要離職的前兩三天，他突然拿了巧克力給我，但他什麼也沒說就走了，在小吵架之後我的左膝韌帶剛好受傷，剛好被他看到，我當時也不想讓他擔心，所以跟他說「沒有啊！我沒事」，這時他就突然很生氣急著想要了解我的韌帶的情況，後面我才把韌帶受傷的情況跟他說。

他對我跟對其他人或其他男生有點不太一樣，也都沒交女朋友，我想知道他是不是雙性戀或是跟我一樣是同性戀，有一次我無意間看到他買了男性造型的電動按摩棒跟蘿莉的飛機杯，這一點我去問其他的異男會不會買按摩棒，大部分的人都不會，他對我的事情也很在意，也會偷偷觀察我，但是都不會明講，只放在心裡，我想詢問H先生，他有喜歡過我嗎？我有想過我想跟他交往到結婚，謝謝。

H這樣講

先直接來回覆文章後半段的問題。你想知道他是否是同性戀或雙性戀，這件事情我從生命靈數上看不出來，畢竟喜歡男生或女生似乎不是真正的感情問題，重點應該是，他是否喜歡「你」這個人。

我可以從數字上看到的是，你們兩人非常契合，因為你們兩人身上的特質很相似。但也因為這一點，在感情上會比較難接近。因為你們身上都存在著一種「不容易相信人」的問題，如果再加上他的身份認同，或者被認同的情況，事情會變得更複雜。就算他有好感，他也會因為他的「不信任感」而不敢輕易的展示自己的感受。

一個到了他這個年紀的男性，我其實不太相信他不知道自己喜歡男性或是女性，再加上他的答案，並沒有迴避掉男性有可能交往的回應。所以我認為可以單純從他的行為來判斷，他是否喜歡你。像是他急著想知道你的韌帶有問題，想追問，這種出自於關心的衝動，確實可以理解成他是在意你並且關心你的觀察重點。

至於買按摩棒要不要判斷成他是同性戀或是雙性戀，我覺得這一點真的不太重要，畢竟這些事情背後的可能性很多。他也有可能已經有女性的對象，但是他身心上還是對某些男性有興趣，或者是說，他購買按摩棒是拿來自己使用。

只不過，我真心認為，你最後一句話讓我比較擔心，「你有想像過跟他交往或結婚」，這種想法過於衝動，連對方的心意還沒確定之前，先不要讓自己陷入這樣的感情泥淖，是比較好的。

放下自己的不信任感，找個機會確認彼此的心意，大不了結束了你的遐想而已，其實沒有損失的。

祝福你們！

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