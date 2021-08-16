矛盾依戀／過往愛你跟傷害你的，往往來自同一個人

▲一個人成為矛盾依戀，往往是因為最愛他的人，同時也是傷他最深的人。（圖／海苔熊提供）

你是這樣的人嗎？可以看看下面自己的狀況，你符合幾點？

1、暴風雨式，高度情緒化的關係

2、對人際關係的矛盾感受（既想要一段浪漫的關係又害怕被另一半傷害或離開）

3、「超挑剔」，傾向於尋找伴侶或朋友的缺點，這樣就有理由離開這段關係

4、拒絕承諾和親密

5、害怕或焦慮自己配不上對方

6、當關係變得更親密或更情緒化時，就會選擇退出關係

根據Kimberly Holland（2019）的描述，「矛盾依戀」的人通常會有上6個特徵（上六點翻譯修改自[1]），換句話說如果這六項特徵你符合四個以上，可能你就有矛盾依戀的傾向。其中第三點最令人費解，為什麼在人際關係當中傾向用挑剔的方式呢？不是很渴望被愛嗎，那還挑什麼挑？

其實這裡面的一個弔詭在於，這些矛盾依戀的人「相當害怕真實的自己被看見之後就不會被愛了」，所以雖然渴望被愛又很怕被看穿。另外一方面，其實他們心裡面又有一點小小的期待被看穿，因為那個渴望被愛的心情，實在是太強烈了，很希望有人能夠懂、有人能夠了解。很多時候，連他們自己都覺得自己難搞！

矛盾依戀的成因

為什麼會「變成」矛盾依戀呢？依照Ma（2006）的整理[2]，倘若將一個人的內在運作模式（internal walking model）分成「對待自己」和「對待別人」，矛盾依戀者（又稱為fearful Attachment）往往是對於自己抱持著負面的看法，所以其實在關係當中是很焦慮的，很需要抓住別人；另外一方面，對於他人的部分也是抱持著負面的看法，所以很抗拒也很害怕和其他人有「過度親密」的關係。在這樣的狀況下，當事人通常會面臨一種兩難：我想要靠近你，但我又害怕太過靠近會被你傷害，所以我經常選擇在我們兩個還沒有太要好的時候，就結束這段關係，讓所有的回憶停留在最美好的那一刻。而當我回到一個人的時候，我表面上看起來很多事可以自己處理、可以很獨立，但是內心還是很空虛、很寂寞、好希望有人可以依靠。

然而，上面只解釋了矛盾依戀者內心的複雜糾結，並沒有說明「為什麼」一個人會長成矛盾依戀。一般來說，依戀風格會隨著你和不同的人的相處，而有不同的改變，也就是說，你可能跟A在一起的時候你們之間相處相當安穩，讓你呈現出安全依戀的狀態，但當你跟B在一起的時候，因為他過往有劈腿的歷史，後來在這段關係當中你就經常會感到不安，甚至發展成不安全依戀（焦慮、逃避、矛盾依戀）。依戀風格除了受到當前的情感關係影響而可能會有所變動之外，它跟小時候的成長背景有關，一項長期的追蹤研究顯示，童年與重要他人之間的依戀關係如果是不安全依戀，那麼長大有76%的機率，和伴侶之間也會是不安全依戀[3]。

複雜性創傷壓力症候群

既然童年經驗扮演很重要的角色，矛盾依戀者的童年究竟發生了什麼事情呢？我自己的推測是（雖然我還沒有找到明顯的證據），或許過去他們所最重視的那個人（例如主要照顧他們的人），同時也是傷害他們最重的人（例如曾經對他們使用暴力、性侵害等等）。換句話說，過去他們可能發生了自己都不願意發生的事情，而且當下可能完全無法逃跑，只能任由對方擺布，長期下來產生了「複雜性創傷壓力症候群」（CPTSD），所以不但對人無法信任、情緒也容易起伏，渴望被愛又害怕受傷害。研究創傷多年的Pete Walker（2020）指出（下整理自[4]，p.12），CPTSD至少要包含下面幾個症狀：

過去曾經有家暴、性侵害、目睹暴力、霸凌……

發生那件事情的時候難以逃脫，或持續很長時間

一直以來有情緒調節問題

相信自己是渺小、挫敗、或無價值的，並且（對創傷事件）經常感到羞恥、罪惡或失敗

難以維持關係、難以和他人親近」

根據上面這張Pete Walker（2020）整理出來的圖，我們可以看到複雜性創傷壓力症候群顯現出來的症狀至少有六個。倘若你過去經歷了很嚴重的被虐待經驗或者是巨大的心理創傷，那麼很有可能你經常會有「過度警覺」的狀況，就算沒有危險發生，你也會很害怕、覺得有威脅感，然後有些畫面會反覆的出現像「閃光燈記憶」一樣，「畫面入侵」到你的生命當中許多時刻，長久下來，你可能會想要逃避這些想法、甚至用「解離」（dissociation）的方式來脫離身體上面的痛苦。由於過往受傷的經驗，讓你覺得自己是一個糟糕、很爛的人，同時也對於其他人很難信任，身心上面都出現了症狀，而且經常有負面的情緒，嚴重一點的話，可能還會有想要尋死的念頭。

當然，並不是所有的矛盾依戀者過往都經歷了創傷，也不是所有的矛盾依戀者，都有複雜性創傷壓力症候群，但倘若你在我在描述上面這個段落的時候，想起了某些部分和自己很像，或許你就可以尋求一些專業的心理資源協助。然而，不論是過往的人際關係、情感關係，讓你對於人與人之間的相處產生不信任，或者是創傷本身就讓你感到恐懼、讓你和其他人保持距離，都很有可能讓你在感情上呈現出一種非常矛盾的狀態。例如，下面就是一個案例Kate的親身經歷（本案歷經當事人同意並大幅改變，並且沒有可供指認的細節）：

「昨天晚上他打電話來給我說要來找我，其實我心裡蠻開心的，可是又覺得有點罪惡，畢竟我已經冷凍他好多天了。我盡量讓自己不要表現得太過期待的樣子，等了一陣子才回訊息給他，可是等我傳訊息給他的時候，他又沒有讀我的訊息，我覺得很沮喪，我都已經拉下臉來和他求和了，他卻還是對我不理不睬。後來，晚上10點多的時候他打電話來說他在我家樓下，其實很不喜歡他這樣突然就出現，這樣子我都沒有做好準備，我不知道要怎麼樣空出自己心裡的空間去迎接他；可是一方面也蠻期待的，畢竟已經好久沒見面了。反正最後還是開門讓他上來了，只是他的表情讓我很愧疚，好像我做錯了什麼事情一樣。他說他沒有生氣，但他的語氣聽起來就像是在生氣，我覺得他在騙我，內心覺得很受傷，為什麼什麼事情不能夠直接講？我一向都是很坦然的人，有話直說，為什麼要這樣繞圈圈？總之我們之間就沒什麼好話，他留下宵夜之後就走了，他離開的時候我很後悔，我後悔沒有和他好好相處，但一方面又很恨他明明知道我很在意他，為什麼要表現得那麼冷漠？」Kate說完這句話的時候，臉上出現失望的表情，但同時又覺得生氣和憤怒，她覺得從頭到尾他可能有做錯的地方，但她不能理解為什麼對方要這樣對待她。

不知道你看完上面這個案例，內心有什麼想法呢？如果你覺得「這根本就是我的故事」，那麼或許你有一點「矛盾依戀」的「體質」。而如果你覺得這故事很熟悉，很像是你之前遇過的某個人，或者是你身邊那麼多朋友，那麼或許可以分享給他看看這篇文章，他可能會看見不一樣的自己。

我們每一個人都是受過創傷的人。從依戀創傷的觀點來說，當我們和母親分開的那一刻，創傷就形成了，只是這個創傷產生的過程當中，有些照顧者會透過支持、靠近、關懷等等方式，讓這個傷口慢慢癒合；有些照顧者可能會不斷地批評、指責、忽視，讓當事人呈現在一個不知所措、覺得之前糟糕的負面情緒當中；有一些照顧者不但沒有提供照顧，還提供更多的傷害……。然而，這些都不是最恐怖的，最恐怖的照顧者是，在給你傷害之後，又給你糖吃，到最後你就會「對於傷害感到上癮」，因為你知道在受傷之後，就會有人疼惜你。

最後我想說，不管過去你遇到的是什麼樣的照顧者，都要謹記一件事情：你已經長大了，你已經不是過去那個無力反抗的你了，現在你有權利替自己做許多決定，不允許別人傷害你，你可以保護自己。或許在關係當中，你還沒有辦法自在的做自己、和別人靠近，但至少，讀完這篇文章之後你更靠近自己了一點，更了解自己是一個怎麼樣的人，光是這件事情本身，就已經點亮了一片迷霧當中的一盞燈。

*註解

矛盾依戀指的是焦慮和逃避依戀的綜合體。渴望與人聯結，但又害怕過度親密的人，一方面很希望能夠被愛、擔心被遺棄，但另外一方面又不習慣跟其他人維持太靠近的距離，如果太靠近會覺得恐懼。研究顯示，焦慮和逃避依戀的當事人傾向於有更明顯的憂鬱、焦慮、情緒起伏比較大、害怕被別人拒絕等等，並且有較低的自信（self-esteem）。矛盾依戀既然是綜合這兩者，也會有上述的狀況產生。但倘若你是這樣的人你不要太擔心，畢竟每一個人在演化上，都有他重要的價值，你可以換個角度想想，擁有這種敏感的個性，對於你的人生有一些什麼小小的幫忙呢？如果你想更精準的知道自己是什麼風格，可以參考過去我在姊妹淘上面的這篇文章《測試你的戀愛風格：12個問題，了解你是焦慮還是逃避依戀》，或是參考我的新書《對愛，一直以來你都想錯了》，或許你會有不同的看法。

前陣子在「愛心理」開設《缺愛症：矛盾依戀者的第一堂課》很多人因為時間撞到沒有辦法參加，基於工作坊是保密的性質，裡面有許多參與夥伴的精彩互動和內心案例的分享，所以並沒有辦法提供錄影。儘管如此，我還是將一些課堂當中的重點再要出來給大家「聞香」。當然，這篇文章無法取代當天的上課（甚至不及課堂的十分之一），因為上課的時候大家參與、互動和練習，其實才是最精華的部分。

參考文獻

[1]Kimberly Holland（December 11, 2019）How Fearful Avoidant Attachment Affects Relationships.

[2]Ma, K. (2006). Attachment theory in adult psychiatry. Part 1: Conceptualisations, measurement and clinical research findings. Advances in Psychiatric Treatment, 12(6), 440-449.

[3]Crowell, J.A & Waters, E. (2005). Attachment representations, secure base behavior, and the evolution of adult relationships: The Stony Brook Adult Relationship Project. In K. E. Grossmann, K. Grossmann & E. Waters (Eds.), Attachment from Infancy to Adulthood: The major longitudinal studies, pp. 223-244.

[4]Pete Walker（2020）第一本複雜性創傷後壓力症候群自我療癒聖經：在童年創傷中求生到茁壯（Complex PTSD: From Surviving to Thriving: A Guide and Map for Recovering from Childhood Trauma）（ 陳思含 譯）。台灣，台北：柿子文化。（p.12）

海苔熊