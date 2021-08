矛盾依戀／過往愛你跟傷害你的，往往來自同一個人

你是這樣的人嗎?可以看看下面自己的狀況,你符合幾點?

1、暴風雨式,高度情緒化的關係

2、對人際關係的矛盾感受(既想要一段浪漫的關係又害怕被另一半傷害或離開)

3、「超挑剔」,傾向於尋找伴侶或朋友的缺點,這樣就有理由離開這段關係

4、拒絕承諾和親密

5、害怕或焦慮自己配不上對方

6、當關係變得更親密或更情緒化時,就會選擇退出關係

根據Kimberly Holland(2019)的描述,「矛盾依戀」的人通常會有上6個特徵(上六點翻譯修改自[1]),換句話說如果這六項特徵你符合四個以上,可能你就有矛盾依戀的傾向。其中第三點最令人費解,為什麼在人際關係當中傾向用挑剔的方式呢?不是很渴望被愛嗎,那還挑什麼挑?

其實這裡面的一個弔詭在於,這些矛盾依戀的人「相當害怕真實的自己被看見之後就不會被愛了」,所以雖然渴望被愛又很怕被看穿。另外一方面,其實他們心裡面又有一點小小的期待被看穿,因為那個渴望被愛的心情,實在是太強烈了,很希望有人能夠懂、有人能夠了解。很多時候,連他們自己都覺得自己難搞!

矛盾依戀的成因

為什麼會「變成」矛盾依戀呢?依照Ma(2006)的整理[2],倘若將一個人的內在運作模式(internal walking model)分成「對待自己」和「對待別人」,矛盾依戀者(又稱為fearful Attachment)往往是對於自己抱持著負面的看法,所以其實在關係當中是很焦慮的,很需要抓住別人;另外一方面,對於他人的部分也是抱持著負面的看法,所以很抗拒也很害怕和其他人有「過度親密」的關係。在這樣的狀況下,當事人通常會面臨一種兩難:我想要靠近你,但我又害怕太過靠近會被你傷害,所以我經常選擇在我們兩個還沒有太要好的時候,就結束這段關係,讓所有的回憶停留在最美好的那一刻。而當我回到一個人的時候,我表面上看起來很多事可以自己處理、可以很獨立,但是內心還是很空虛、很寂寞、好希望有人可以依靠。

然而,上面只解釋了矛盾依戀者內心的複雜糾結,並沒有說明「為什麼」一個人會長成矛盾依戀。一般來說,依戀風格會隨著你和不同的人的相處,而有不同的改變,也就是說,你可能跟A在一起的時候你們之間相處相當安穩,讓你呈現出安全依戀的狀態,但當你跟B在一起的時候,因為他過往有劈腿的歷史,後來在這段關係當中你就經常會感到不安,甚至發展成不安全依戀(焦慮、逃避、矛盾依戀)。依戀風格除了受到當前的情感關係影響而可能會有所變動之外,它跟小時候的成長背景有關,一項長期的追蹤研究顯示,童年與重要他人之間的依戀關係如果是不安全依戀,那麼長大有76%的機率,和伴侶之間也會是不安全依戀[3]。

複雜性創傷壓力症候群

既然童年經驗扮演很重要的角色,矛盾依戀者的童年究竟發生了什麼事情呢?我自己的推測是(雖然我還沒有找到明顯的證據),或許過去他們所最重視的那個人(例如主要照顧他們的人),同時也是傷害他們最重的人(例如曾經對他們使用暴力、性侵害等等)。換句話說,過去他們可能發生了自己都不願意發生的事情,而且當下可能完全無法逃跑,只能任由對方擺布,長期下來產生了「複雜性創傷壓力症候群」(CPTSD),所以不但對人無法信任、情緒也容易起伏,渴望被愛又害怕受傷害。研究創傷多年的Pete Walker(2020)指出(下整理自[4],p.12),CPTSD至少要包含下面幾個症狀:

過去曾經有家暴、性侵害、目睹暴力、霸凌……

發生那件事情的時候難以逃脫,或持續很長時間

一直以來有情緒調節問題

相信自己是渺小、挫敗、或無價值的,並且(對創傷事件)經常感到羞恥、罪惡或失敗

難以維持關係、難以和他人親近」

根據上面這張Pete Walker(2020)整理出來的圖,我們可以看到複雜性創傷壓力症候群顯現出來的症狀至少有六個。倘若你過去經歷了很嚴重的被虐待經驗或者是巨大的心理創傷,那麼很有可能你經常會有「過度警覺」的狀況,就算沒有危險發生,你也會很害怕、覺得有威脅感,然後有些畫面會反覆的出現像「閃光燈記憶」一樣,「畫面入侵」到你的生命當中許多時刻,長久下來,你可能會想要逃避這些想法、甚至用「解離」(dissociation)的方式來脫離身體上面的痛苦。由於過往受傷的經驗,讓你覺得自己是一個糟糕、很爛的人,同時也對於其他人很難信任,身心上面都出現了症狀,而且經常有負面的情緒,嚴重一點的話,可能還會有想要尋死的念頭。

當然,並不是所有的矛盾依戀者過往都經歷了創傷,也不是所有的矛盾依戀者,都有複雜性創傷壓力症候群,但倘若你在我在描述上面這個段落的時候,想起了某些部分和自己很像,或許你就可以尋求一些專業的心理資源協助。然而,不論是過往的人際關係、情感關係,讓你對於人與人之間的相處產生不信任,或者是創傷本身就讓你感到恐懼、讓你和其他人保持距離,都很有可能讓你在感情上呈現出一種非常矛盾的狀態。例如,下面就是一個案例Kate的親身經歷(本案歷經當事人同意並大幅改變,並且沒有可供指認的細節):

「昨天晚上他打電話來給我說要來找我,其實我心裡蠻開心的,可是又覺得有點罪惡,畢竟我已經冷凍他好多天了。我盡量讓自己不要表現得太過期待的樣子,等了一陣子才回訊息給他,可是等我傳訊息給他的時候,他又沒有讀我的訊息,我覺得很沮喪,我都已經拉下臉來和他求和了,他卻還是對我不理不睬。後來,晚上10點多的時候他打電話來說他在我家樓下,其實很不喜歡他這樣突然就出現,這樣子我都沒有做好準備,我不知道要怎麼樣空出自己心裡的空間去迎接他;可是一方面也蠻期待的,畢竟已經好久沒見面了。反正最後還是開門讓他上來了,只是他的表情讓我很愧疚,好像我做錯了什麼事情一樣。他說他沒有生氣,但他的語氣聽起來就像是在生氣,我覺得他在騙我,內心覺得很受傷,為什麼什麼事情不能夠直接講?我一向都是很坦然的人,有話直說,為什麼要這樣繞圈圈?總之我們之間就沒什麼好話,他留下宵夜之後就走了,他離開的時候我很後悔,我後悔沒有和他好好相處,但一方面又很恨他明明知道我很在意他,為什麼要表現得那麼冷漠?」Kate說完這句話的時候,臉上出現失望的表情,但同時又覺得生氣和憤怒,她覺得從頭到尾他可能有做錯的地方,但她不能理解為什麼對方要這樣對待她。

不知道你看完上面這個案例,內心有什麼想法呢?如果你覺得「這根本就是我的故事」,那麼或許你有一點「矛盾依戀」的「體質」。而如果你覺得這故事很熟悉,很像是你之前遇過的某個人,或者是你身邊那麼多朋友,那麼或許可以分享給他看看這篇文章,他可能會看見不一樣的自己。

我們每一個人都是受過創傷的人。從依戀創傷的觀點來說,當我們和母親分開的那一刻,創傷就形成了,只是這個創傷產生的過程當中,有些照顧者會透過支持、靠近、關懷等等方式,讓這個傷口慢慢癒合;有些照顧者可能會不斷地批評、指責、忽視,讓當事人呈現在一個不知所措、覺得之前糟糕的負面情緒當中;有一些照顧者不但沒有提供照顧,還提供更多的傷害……。然而,這些都不是最恐怖的,最恐怖的照顧者是,在給你傷害之後,又給你糖吃,到最後你就會「對於傷害感到上癮」,因為你知道在受傷之後,就會有人疼惜你。

最後我想說,不管過去你遇到的是什麼樣的照顧者,都要謹記一件事情:你已經長大了,你已經不是過去那個無力反抗的你了,現在你有權利替自己做許多決定,不允許別人傷害你,你可以保護自己。或許在關係當中,你還沒有辦法自在的做自己、和別人靠近,但至少,讀完這篇文章之後你更靠近自己了一點,更了解自己是一個怎麼樣的人,光是這件事情本身,就已經點亮了一片迷霧當中的一盞燈。

*註解

矛盾依戀指的是焦慮和逃避依戀的綜合體。渴望與人聯結,但又害怕過度親密的人,一方面很希望能夠被愛、擔心被遺棄,但另外一方面又不習慣跟其他人維持太靠近的距離,如果太靠近會覺得恐懼。研究顯示,焦慮和逃避依戀的當事人傾向於有更明顯的憂鬱、焦慮、情緒起伏比較大、害怕被別人拒絕等等,並且有較低的自信(self-esteem)。矛盾依戀既然是綜合這兩者,也會有上述的狀況產生。但倘若你是這樣的人你不要太擔心,畢竟每一個人在演化上,都有他重要的價值,你可以換個角度想想,擁有這種敏感的個性,對於你的人生有一些什麼小小的幫忙呢?如果你想更精準的知道自己是什麼風格,可以參考過去我在姊妹淘上面的這篇文章《測試你的戀愛風格:12個問題,了解你是焦慮還是逃避依戀》,或是參考我的新書《對愛,一直以來你都想錯了》,或許你會有不同的看法。

前陣子在「愛心理」開設《缺愛症:矛盾依戀者的第一堂課》很多人因為時間撞到沒有辦法參加,基於工作坊是保密的性質,裡面有許多參與夥伴的精彩互動和內心案例的分享,所以並沒有辦法提供錄影。儘管如此,我還是將一些課堂當中的重點再要出來給大家「聞香」。當然,這篇文章無法取代當天的上課(甚至不及課堂的十分之一),因為上課的時候大家參與、互動和練習,其實才是最精華的部分。

