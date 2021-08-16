《一期一會的生命禮物：那些讓我又哭又震撼的跨國境旅程》是藝人曾寶儀在今年8月甫出的新書，書中記錄著她飛到世界各地做了許多訪談的旅程，探討四個道德議題：安樂死、人類永生、AI性愛機器人、美墨邊境的問題。《鄧一個人咖啡》在上週五（13日）的節目中，特地邀請曾寶儀來跟大家談談，所謂的一期一會的生命禮物代表著什麼呢？她語出驚人地表示「如果可以永生，那安樂死就會成為唯一死亡的方式」！

在直播的預告文安樂死、人類永生是感動還難受？曾寶儀現身《鄧一個人咖啡》親談「生命議題」發出後，許多人已經搶先留言「非常期待聽到曾寶儀分享她的旅程」，有許多已經看完紀錄片《明天之前》的觀眾直說「真的很好看！很喜歡有很多不同觀點的敘事」，更有已經讀完這本書的讀者感動寫下「看完書真的對人生有很多可以省思的地方」。

這四個議題中，大家對於「AI性愛機器人」跟「美墨邊境的問題」比較陌生，甚至是完全沒聽過的，曾寶儀提到，其實自己也是一樣，一開始其實很不想訪談這兩件事，但很奇妙的是，很多不想做的事，最後往往是帶給你最多驚喜的，她分享了自己從還沒出發前的心境，到最後訪談結束後對這些事情看法的改變，是一個很大轉折。

鄧醫師好奇提問「是什麼樣的人會想使用性愛機器人？」曾寶儀分享自己訪談中印象最深刻的一個回答是「因為隔天早上起來他不會不見」，使用者需要安全感、需要知道某些東西不會不見 ，或許是來自曾經的受傷，讓他恐懼害怕，才做出這個選擇。有位網友聽完這段話，有感寫下「研究有說人類會對擬人化的機器產生感情連結」，或許就是因為「機器」不會離開。

在「安樂死」這個議題中，曾寶儀得到了許多不同的省思，從爺爺的過世一路走來，中間也思考了很多生死問題，沒想到這趟路遇到了一位「死亡醫師」，拋出了許多跟她原本價值觀很有衝突的看法，死亡醫師說「為什麼死亡總是悲傷？為什麼不能死亡不能是場盛宴？」這個問題其實跟我們的文化是有一點出入的，但經過跟醫師的聊天過後，不禁讓曾寶儀反思這件事。

不想去想生命有一天會到盡頭是我們大部分人的態度，有網友說到「自己是做保險，但每次跟朋友提到，朋友就很反感，感覺自己在詛咒他死」，鄧醫師提到，台灣人對於「生死」問題會比較逃避，也比較少會去安排它，曾寶儀表示，其實自己在宣傳這本書時發現，台灣人正在轉變，當時自己出國訪談時的氛圍跟現在明顯有落差，大家對於這個議題的討論是越來越開放，或許也是這兩年疫情的關係，讓大家感受到「生命的無常」，生活一夕之間改變，打開電視都是看到今天有多少確診數、多少死亡數，而你很有可能會是下一個，這些都是促使大家要去正視、無法再逃避的原因。

聽完安樂死的分享後，有網友針對人類永生向曾寶儀提問「我很好奇永生的追求者投入多少生活在這個議題，他們的生活有因此跟我們有什麼不同嗎？」

曾寶儀解釋，永生的追求者分成兩種，一種是他們的生命真的就是追求永生，他們可能是醫生、學者、理論家，他們的研究、他們的事業都致力於這個方向，不管是促進人類的健康、增長人類的壽命，他們全真心投入於此。另一種是他們身後會有許多追隨者，或許並沒有花很多時間在做這些事情，但他們會看很多報導、聽很多演講，想要知道所有有關的東西，因為他們不想被落下，他們不想這個世界已經走到很前面的時候，才發現已經有「永生」，但自己卻錯失這個機會。

鄧醫師拋出一個值得省思的問題，會不會有什麼是他們不能做的？會違反他們永生的宗旨？例如：「追求永生的人一定不會簽安樂死吧？」曾寶儀笑說，其實這真的是一件很有趣的事，如果這個世界最後真的可以實踐永生的話，那安樂死的合法將會成為一個選項，因為到時候的人類除了安樂死沒有其他死亡的機會，這個問題將會不斷輪迴。

很多人想追求永生是因為「放不下現在的生活」，但永生有許多問題需要去思考，網友們巧妙留言自己的看法「從來沒有想過可以永生這件事，就像中樂透一樣，錢太多就失去了購物的快樂，多無趣啊！」、「要先想怎麼維持生活，要有財務自主的能力，不然永生工作？XDD」、「如果有一場遊戲，是永遠都不會死掉、永遠都不會game over，那這遊戲模式會有趣嗎？」、「如果婆婆也永生，這樣老公就永遠不是自己的了！」

在書中，曾寶儀提到自己在出發前偷偷留下遺書，讓男友暴走，竟是因為「美墨邊境問題」，她坦承其實自己知道這趟路真的很危險，不過不想錯失這個難得的機會，在途中幾次跟危險擦肩而過、也一度快要撐不下去，但還是咬牙走過，因為這些都是「一期一會」，最後也真的獲得很美好的生命禮物。

最後這段話，真的感動了許多觀眾，粉絲紛紛敲碗希望有下集並留言寫下「謝謝來賓寶儀和鄧醫師的優質深度對話，這段直播又可以讓我思考好多事情，真的好棒！特別是來賓well prepared的分享，好認真的態度！」、「這個問題真的好棒哦！討論的真實又深刻」。