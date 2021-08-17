韓劇《直到瘋狂》給社畜的四個啟示：公司需要你時是人才，不需要的時候是廢材

最近有一部韓劇讓我看了咬牙切齒卻又欲罷不能，那就是由鄭在詠、文素利主演，聽說被韓國上班族評價為：簡直像下班後還回到公司一樣的《直到瘋狂》，雖然以中年上班族為題材，但我很推薦年輕人也來看看，因為年輕人總容易以為憑自己的才幹定能闖出一番天地，不屑玩職場鬥爭手段，等到中年才知道吃虧，而如果你本身就是40歲以後的上班族，我更推薦你一定要找來看一下，以下我就用盡量不爆雷的方式，提出我看《直到瘋狂》得到的X個啟發：

（※因行文需要，可能還是會稍微提到劇情，請注意！）

一、公司需要你時是人才，不需要的時候是廢材

劇中的男主角崔磐石是開發工程師，在公司任職20多年，曾設計出多款熱銷的家電產品，也幫公司拿到不少專利技術，但因為時代的變遷、產品的汰舊換新（就像以前拿NOKIA手機是時尚的象徵，現在則是老人機的象徵。）年近50歲的崔磐石被公司認為是多餘、過氣的存在，他不但被後進的年輕主管視為眼中釘，跟他相近歲數的一干資深職員們，紛紛被公司要求自願離職，然而這群中年人上有老、下有小，根本就無法隨心所欲地說不幹就不幹，於是只能在人事部的步步緊逼下，一邊在後輩鄙視眼光中難堪的求生存，一邊試圖證明自己對公司還有用處。

不管曾立下多少汗馬功勞、不管曾為公司如何賣命，我們都要認清職場沒有保障更不講情面，當公司需要的時候，你才是人才，一旦公司不再需要，你便是冗員，所以盡可能培養第二專長或進行財務規劃才是上策。

二、職場沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人

劇中的女主角唐梓英是人事部組長，由於公司虧損，便要求唐梓英擔任劊子手資遣數百人以減低成本支出，而資深員工因為薪水高又有退休金問題，成為辭退名單上最優先的人選，其中崔磐石便是名單之一，為了逼退崔磐石，唐梓英故意將對人情世故一竅不通、也沒有興趣的崔磐石調到人事部成為唐梓英的下屬，並逼著他去和死對頭交涉，雖然極度反感唐梓英的作法，但為了保住飯碗，崔磐石還是完成了不想做的工作，並證實自己的能力。

通過與唐梓英的互利幫助下，崔磐石幫了唐渡過某次嚴重的職場危機，唐也實踐諾言幫助崔順利回到開發部，就在以為雨過天晴的時候，唐梓英再次收到總公司的指令，要求她務必要成功資遣年資滿20年的員工，為了自己的前途，她再度用各種羞辱式的手段逼崔磐石自動離職。

我某位前主管曾對我說過他不和同事交朋友，因為職場本來就是個充滿利害衝突的場域，一旦有了私心就很難公正，立場的不同也很難持續情誼，但相對的若需求一致，即使是跟討厭的人也得交際，所以在職場保持圓滑中立，不過多展現喜怒哀樂比較能保護自己。

三、沒有不過時的技術，趁早爬上位才是出路

崔磐石在公司任職20多年，早該爬上一級主管的位置，但他因為是技術宅，只對研究感興趣，不想參與管理職繁雜的行政工作以及與開不完的會議，所以一直對爭權奪利沒興趣，也因此當同期同事都當上組長時，他還是掛資深工程師。

我年輕時就像崔磐石一樣只想做自己喜歡的工作，因此放棄許多升遷機會，雖然擅長技術跟擅長管理是兩回事，很會寫程式不代表很會管工程師，但現實是職場上其實並不需要特別強大的基層，基層薪水有個明確的天花板，而且年輕主管多數都排斥管理比自己資深的人，更現實的是：再厲害的技術也會過時，就像最厲害的人像畫家也比不過照相機，趁早看清這一點，才不會進退無據。

四、欺人不能太甚，當心惹出瘋子

後期唐梓英為了要讓崔磐石離職使出毀滅人格的方法，例如將他的座位調到茶水間、不提供電腦、讓他幫客人泡茶等⋯⋯這些羞辱的確有效，但也容易引火上身，例如劇中崔磐石就抱著成為人資界的黑名單的覺悟，打算在網路公布公司產品的缺陷、以及逼人離職的種種手段，讓公司的名譽掃地，使得公司不得不和崔磐石談條件，並且讓唐梓英背黑鍋離職。

大家上班都是求財不是求氣，苦苦相逼是何必，像唐梓英為了求表現走火入魔，最後反倒成了公司的棄子，而如果像明明有理卻如同崔磐石一樣被逼到絕境，與其暗傷抱怨，還不如豁出去大鬧一場，搞不好能意外被重視。

總之，如果喜歡職場劇，而且能接受都沒有粉紅泡泡， 很推這部《直到瘋狂》給大家，絕對沒有收業配！

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