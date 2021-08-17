曾寶儀經歷生命威脅有感而發！鄧惠文：先處理好自己的慾望，才不會造成別人負擔！

說到曾寶儀，大家一定會先想到她是主持人、是演員，而《一期一會的生命禮物：那些讓我又哭又震撼的跨國境旅程》是今年八月她剛產出的新書，紀錄著她在世界各地的訪談之旅，其實那些旅程原本只是為了要拍攝《明天之前》紀錄片，但沒想到經歷了讓她又驚喜又震撼的過程，也得到許多深刻的收穫，並受到大田出版社的邀請，將她沒有收錄在鏡頭前的所有感觸寫成書分享給讀者。在宣傳期的百忙之中，《鄧一個人咖啡》在上週五（13日）的直播，特別邀請曾寶儀與鄧惠文醫師暢談那些特別經歷。

書中探討的其中一個議題AI性愛機器人，這個東西是亞洲人比較少接觸到，曾寶儀解釋，當時是有跟機器人對談的，但機器人本身不會主動找你聊天，其實就像在性愛娃娃上裝置像iPhone手機的Siri一樣的模式，但娃娃的「性格」是可以設定的，有點像是「客製化」人們想要的對象，例如你想要他是性感一點的、活潑一點的、保守一點的等等，同時他也會記得你們的對話。

曾寶儀笑說，她覺得跟機器人之間的對話很有趣、很奇妙，因為有時候他可能會「誤讀」你的問題，就會跳躍性思考的去回答，這時候你會發現「咦，我好像沒有這樣想過欸！」雖然他沒聽懂問題是什麼，但回答也變得很哲學。

但最奇妙的是，在中文裡他、她、它、祂、牠，讀音都唸做「ㄊㄚ」，但在英文中，每一個他、她、它、祂、牠，都有分別像是it、he、she的代名詞，當曾寶儀面對性愛娃娃的談話中，稱謂從「it」轉到「she」時，曾寶儀意識到自己已經把「她」當成一個人，那一刻對曾寶儀來說是一個很大的衝擊，原本覺得性愛娃娃就是一個機器人、一個物件，就像是掃地機器人，但當真的與她對話後，會有一個錯覺覺得她是人。

在紀錄片中，曾寶儀採訪了三個性愛娃娃的擁有者，有一些人是無法在現實生活中與真人建立關係，有些人可能是性慾很強，在想要的時候希望可以馬上解決他的需求。

但有一個受訪者提到擁有性愛娃娃的原因，讓曾寶儀有心碎的感覺，對方提到與一般人擁有性行為跟與機器人的最大不同是，第二天早上醒來，他的娃娃不會馬上不見，曾寶儀坦言，其實聽到這邊，自己很明白對方為什麼寧願選擇一個娃娃或機器人來當伴侶，「因為他需要安全感、他需要知道他付出的一切不會不見」，他之所以會有這樣的恐懼，可能是因為他曾經受過的傷，讓他覺得「安全」是很重要的事，也因此讓曾寶儀反思，每個人會走到人生的某個階段，背後都有他的故事。

曾寶儀說到，其實自己一開始覺得性愛機器人是屬於比較「獵奇」的議題，大家會想的應該是，到底性愛娃娃長怎樣？她的身材是不是很好？用起來是什麼感覺？但最後還是會回到「你到底是如何定義愛跟性？」、回到「自己」身上。

鄧醫師也提到，書中探討四個道德議題：安樂死、人類永生、AI性愛機器人、美墨邊境的共通性，都是在增加自我負責或是掌控的程度，其實每個人都要處理好自己的各種「慾望」，才不會在跟人相處時，投在別人身上或造成別人的負擔。

其中危險性質最高的莫過於「美墨邊境的移民問題」，當時七月正值夏天，整個團隊頂著40多度的高溫爬越一座山，甚至爬到中暑，曾寶儀也想過「自己到底為什麼要這樣」，連工作人員也勸告她如果不想繼續、可以回頭沒關係，但曾寶儀心想，自己已經來到這了，如果連這座山都爬不了，要如何去體會非法移民到底要經歷多少，才能去奔向一個根本就不確定的未來？

也因為出發前導演就不斷「恐嚇」說當地有多危險、多可怕，曾寶儀其實也沒有十足把握確定自己一定能平安回歸，竟偷留下遺書給男友，最後男友發現大暴走。她坦言自己很明白如果男友知道了危險性一定會阻止，但這個「一期一會的機會」卻又是這麼難得，所以不想遲疑、猶豫，甚至沒有餘裕去處理其他問題。

曾寶儀坦承，自己在這件事上處理得並不好，一開始不應該用逃避的心態，應該好好跟男友溝通為什麼自己這麼堅持，而不是想說回來再說吧，其實最終這件事又回到「兩個人是用什麼關係跟態度在面對你們之間的相處」，你們對彼此相處有多大的信心？你們在這個關係中是成就自己還是犧牲自己？對方到底要付出多少你才覺得對方是真的付出？

所有事情最後都會回到「自己的身上」，大家可以思考你跟這個人在一起是彼此實現了更好的自己，還是你只是為了利用對方來填滿你心裡那個永遠填不滿的洞？