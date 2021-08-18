認真疼愛自己的妻子，其實就是一份長久事業！

有人說：對老婆的態度，決定事業的高度，這句話其實是真的，兩個人從交往再到婚後，戀愛時不需要面對的瑣事，婚後一一需要分配，面對分配這件事，總是會讓衝突一再發生，誰主內誰主外、誰負責照料孩子、誰負責家事等等，總是會讓兩個人爭吵不完！

我有個男生朋友就常常抱怨，覺得自己婚後沒辦法選擇自己夢想的工作，面對家庭開銷的經濟壓力，他必須選擇屈服，於是碰面他就三不五時抱怨，抱怨老婆、抱怨老婆的家人，久而久之他和老婆相形漸遠，他選擇外遇拋家棄子，捨棄了年幼的孩子，一開始本來以為離開家庭的他能夠快樂，沒想到，兩年後他仍舊孤單一人，拋家棄子選擇小三的他，最後因為經濟的因素撐不下去。

小三總是不如原配，原配能夠陪你吃苦耐勞，而小三吃點苦就選擇別人了！這樣的現實幾年後他才明白！

一個男人，對老婆的態度其實就代表了你事業的高度，你如果對老婆不好、對家庭不好，你事業也不見得會做得好，一切都出在自己的態度身上，有穩固和樂的家庭才能夠讓你安心的全力衝刺事業，有在背後支持你的老婆和孩子，才能夠讓你在工作的時候充滿熱忱；如果家庭都不和樂，常常爭吵，那麼也會影響你的工作表現！

真正的婚姻，不是要對方成為我們喜歡的樣子，而是打從內心接受現在的她，每個婚姻都會有優缺點，很多人現在看老婆可能不順眼，卻不曉得當這個角色換成其他女人來做的時候，其實都一樣，畢竟，一個女人要肩負這麼多責任，她能不崩潰不手忙腳亂？要照料大大小小的事，她還能溫柔的面對一切？？

你把所有的事都交給她來做，她當然沒辦法每天打扮得漂漂亮亮迎接你，你把所有育兒的事都交給她，她當然每天會很碎念、會很抓狂！

你對老婆的態度，就決定了老婆的樣貌，老公一起分擔，老婆自然有閒暇時間可以打理自己，可以好整以暇的和你聊天。婚姻的經營就是要在柴米油鹽醬醋茶中，好好的品味、好好的細水長流。曾有人說，認真的疼愛自己的妻子，其實就是一份長久的事業，要習慣愛這樣的方式，愛的時候對方所有的缺點都會成為優點，不要把缺點放大，放大了什麼婚姻都經營不成！

夫妻本來就是相對的，你對老婆好，她也會回報給你，有來才有回！你懂得尊重老婆，她也會尊重妳這個老公，家庭才能和諧！在外人看來，你對老婆好，也會贏得所有人的尊重。

婚姻中，最重要的是對老婆的態度，這樣的態度會決定和影響你人生的高度！

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