Janet和老公「習慣遠距離」！喜歡全家人一起煮飯看電影，也需要獨立空間

一直以來，很多人都覺得 Janet 是一個很會體驗生活、「活在當下」的代表人物，她在主持旅遊生活頻道的《瘋​台灣》時呈現投入全副熱情、勇敢挑戰的一面，而在結婚生了兩個可愛的寶貝以後，在Janet 的粉專時常可以看到她大方分享真實生活的一面。

最近，在疫情升溫很多人待在家防疫的期間， Janet 特別遠端接受《VidaOrange生活報橘》的專訪，分享她的「活在當下」生活哲學，也分享她在家裡都做些什麼特別重要的小事。

《VidaOrange 生活報橘》主編戴相文（以下簡稱戴）：VidaOrange的「Vida」靈感是來自於西班牙文的「Viva la Vida 活在當下」的意思，你認為「活在當下」的秘訣是什麼？

Janet Hsieh 謝怡芬（以下簡稱 Janet）：Vida 就是 live，我的確很喜歡「live in the moment 活在當下」。活在當下的意思，其實也不用想得太複雜，就比如說我們在餐廳吃飯的時候，不要把手機拿出來，不要聽到「叮鈴」就馬上去看簡訊是什麼。以前我們約朋友吃飯的時候，是用家裡的電話約個時間，然後到那就是完全百分之百的專注跟朋友聊天和吃飯，我覺得「活在當下」就像是這樣子，你在做一件事的時候，不要分心。

比如說有時候跟孩子玩的時候，不知道為什麼，想到什麼就開始拿起手機滑，小孩就一直喊著「play with me！」，所以我們跟 Egan（Janet 三歲的兒子）玩的時候，就會真正的把手機放在旁邊，離我們遠遠的，我們會跟 Egan 講說「我現在要陪你畫畫」，就是完整的15分鐘，中間休息時再去看一下有沒有什麼重要的訊息，然後再回去跟他玩。

念 MIT（麻省理工學院）的時候，有一句話就是「Work hard,play hard」，我會把這個概念也放在現在的生活。我們最近也是在家裡工作，我就會跟 Egan 說：「好，我們現在要好好的跟你玩 30 分鐘，玩完這 30 分鐘，我跟爸爸就要很安靜很安靜的工作一個小時，你可以看書或者畫畫，你要安靜。」當然對一個三歲的小孩來講，一個小時有點長，我們就會拆成 30 分鐘，但是至少我們就有很安靜的 30 分鐘可以做我們該做的事情，因為你知道「只有30分鐘」，所以就不會拖時間，就是好好的在這 30 分鐘裡把事情做好，而在玩的時候你就不會又在想工作，就可以好好的陪小孩，小孩也會滿足覺得「爸爸媽媽真的有很專心的陪我玩，你有 keep promise。」

戴：曾經聽你說過「希望孩子擁有我們的好奇心。」你曾經因為好奇心，而讓你發現、體驗了什麼人生中的難得經驗？

Janet：好奇對我來講，是一個最重要的「personal characteristics（個人特質）」。我覺得好奇的人都會很想要探索、想要認識新的朋友，會比較 open-minded（開放心態），你因為好奇，對一些事情會想要多了解，包含人、文化、語言、學習任何的東西，我之前就是因為好奇，所以做《瘋​台灣》，因為我覺得這個我沒有試過，我好奇「如果我試了會怎麼樣？」你看，因為我好奇，我去試鏡，所以就得到了這個我覺得最適合我的工作。

好奇當然也會碰到一些你試過，然後發現真的不適合的事情，那就知道「OK，這個就不是我的興趣。」但是至少你有試過。包含吃東西，我每一次都會試試看，無論喜不喜歡吃，至少我有試過，我知道這個東西是什麼。

有好奇心，生活會很豐富

我希望我的孩子們都能擁有「好奇心」，會想要試，試過了不喜歡沒關係，至少有體驗過，了解為什麼有些人可能會喜歡一樣東西，或為什麼有些人會不喜歡，我覺得這樣子他們的生活會很豐富，他們也會因為理解而對其他人友善。

戴：為什麼你願意把自己很真實的一面展現出來？

Janet：我從小時候就是一個很「厚話（台語的愛說話）」的人（笑），我很喜歡跟大家分享我現在在幹嘛，分享一些生活中的事，不管是開心的或難過的事情，我都蠻容易跟人聊。

為什麼我會願意分享「可能別人看起來是我的缺點的事」？因為我覺得這就是「很真實的我」，包含我真的不開心的時候，或是生小孩的時候，肚子真的就是會有鬆鬆的皮，我覺得這就是我，就是「現在的我」，我自己接受，我也希望我分享之後，別人也可以接受「現在的自己」。

我曾經有過非常大的挫折感，當時我要當 model 的時候，我看到雜誌上的人物都是完美的，我那個時候也不知道可以 photoshop，可以有燈光，可以化妝。現在Facebook、IG更容易「假裝完美」，所以我現在會分享我「真實的一面」，是希望讓大家知道，現在很多人在網路上看到的東西，很多都是「有修過的」，所以不要給自己太大的壓力。

戴：你在日常生活中，會為自己保留專屬於自己的一段時間嗎？如果有，通常是什麼時候？你喜歡在這段專屬時光做些什麼？

Janet：我每天多多少少都會有自己的時間，這個時間可能是 5 分鐘，可能是兩個小時，有的時候我不是在開玩笑，就是在大便的時候（笑），這是一段不會有人吵你的時間，有這 5 分鐘做自己的事情，真的是非常非常重要。

專注，跟自己的呼吸和心跳一起

如果有比較長的時間，我喜歡自己去運動，或是去爬山，去外面走一走。像疫情前我其實很喜歡去游泳，因為我覺得這段時間完全就是屬於自己的，你在健身房的時候可能還是有人會跟你聊天，還是可以聽音樂，可是在游泳的時候，你就是很專注，就是跟自己的呼吸和心跳一起，這個時間有點像是在「打坐」，每個人多少都需要一段這樣的時間。

戴：防疫期間需要一直待在家，你最近在家會特別做些什麼事？

Janet：現在因為疫情，大家都待在家裡，的確很多原本能做的事情就不能做了，比如說我沒辦法去外面運動，我沒辦法去游泳，然後小孩沒辦法去上學，我們也沒辦法去外面餐廳吃飯、去找朋友，我也有很多工作就停了。但是我會珍惜現在的狀態，做一些我原本因為忙碌而放在旁邊沒有做的事，比如說整理家裡、學會煮飯、把電腦裡的東西整理一下、把照片掃描，就是做很多很多小的事情。

比較困難的是小孩也在家裡，他們也很需要你，我和 George （Janet 的老公）會輪流去讓小孩在家的生活變得豐富一點。我們會安排全家人一起做一件事的時間，比如說我們兩三天就會一家人一起煮個飯，然後所有人就坐下來一起吃，也會和小孩一起看喜歡的電影，最近我們就把《星際大戰》所有九部電影，包括 The Mandalorian（曼達洛人）、The Clone Wars（複製人之戰）、The Bad Batch（瑕疵品）都看完了，看完之後還會和 Egan 一起扮演電影裡的角色。

戴：你和 George 經營長久感情的秘訣是什麼？有些人在感情狀態中會覺得沒有「安全感」，而你給人的感覺很獨立、不需要另一半一直待在身邊，你如何讓自己處於有「安全感」的狀態？

Janet：我跟 George 以前都是遠距離的，我們兩個都蠻習慣的，因為兩個人的工作都很忙，我們就是「信任對方」，也會每天聊天，不一定是準時晚上九點會視訊聊天，我們就是隨時想聊就聊，發簡訊的時候也不會期待另外一半馬上會回，因為我們就是信任「如果他有空，他就會回我」，如果他剛好在忙的話，沒關係我可以等他，如果是很急很急的事情，我們就會讓對方知道「我現在很需要很需要找到你」。

兩個人有獨立空間，同時信任對方

我們兩個有獨立的空間，同時對對方有信任感、有安全感，因為你就是知道「我很愛他，我不會做什麼」，也信任對方和自己一樣「他很愛我，他不會幹嘛」。

到現在結婚以後，我們的工作有時還是需要分開比較長的時間，我覺得最重要的就是要維持 communication（溝通），不管好的壞的都聊開，以前他所有女朋友的事情我都了解，我以前男朋友的事情他也了解，未來可能性的事情我們也都有討論過，比如說「有一天我們兩個如果離婚，會是怎麼樣？」我們什麼都聊，不代表我們覺得會離婚，也會聊「你覺得我們生兩個小孩比較好，還是我們生四個小孩比較好？」我們什麼都可以大方的聊。

戴：你覺得現在的你和10年前的自己，有什麼不一樣的地方？

Janet：10年前，我剛好31歲，我覺得那個時候的我非常拚，所有的力氣、任何的passion（熱情）全部都放在工作上，我就是想要拚，不是拚賺錢，而是拚一個工作生涯中的一個作品，那時候做到了《瘋​台灣》，我就是很喜歡很喜歡，一直想要再進步，一直想要再繼續找一些新的挑戰，在節目本身本來就有很多身體上的挑戰，我就開始再挑戰寫一些旁白，後來挑戰寫劇本，再來就是挑戰演戲，當時我所有的心思都是在工作。

現在呢，41歲，我有結婚，有兩個小孩，我發現我更多力氣和精神都是放在家人。以前工作進來我就想要接，現在我會判斷我接這個工作需要離開家裡多久，值不值得，如果我覺得那個時間可能太長，或者是 Dylan 剛剛出生，我不要這麼快接很多新工作，我可能就是會說「No」，我以前真的是很難說「No」的人，現在是比較會說「maybe，我們再討論一下。」（笑）

採訪 /《VidaOrange生活報橘》主編戴相文

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