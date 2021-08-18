聊慾姊妹淘／有手機就能養小三？連閨蜜都可能是情敵？5種男人「最常見出軌對象」大公開

「可是瑞凡，我們回不去了！」相信女孩們絕對記得經典偶像劇《犀利人妻》中，女主角謝安真在被愛情和親情雙重背叛時的悲慘模樣，深怕哪天被劈腿的命運也會落到自己頭上！那些小三到底都是從哪裡冒出來的呢？兩性作家欣西亞就曾發表過小三全藏在這裡！四種最容易讓男人外遇的關係，本集《聊慾姊妹淘》，艾姬和卡卡小姐更將再深入挖掘，揪出男人在日常生活中暗藏的出軌危機！

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（1）無可避免的朝夕相處：公司同事

上班族每天至少有9小時都在公司度過，主管、同事、秘書時時刻刻圍繞在身邊，從日常寒暄、共進午餐到一起加班趕工，不僅會產生共同奮鬥的革命情感，更容易日久生情。卡卡小姐認為，互相看對眼的兩人之間只要有一點「特別小舉動」，例如請喝飲料、幫忙買早餐、加班聊天、忙完去喝一杯等等，枯燥沉悶的辦公室馬上就能充滿粉紅泡泡！艾姬點出，女人天生較為感性，也容易崇拜，若有男性主管特別照顧一位女性同事，女生也是很容易動心的！

（2）社會在走「人脈」要有：工作延伸出的關係

對付職場情敵，女生至少還能在公司聚會或尾牙時華麗亮相，宣示主權，但男方因為工作而無法避免的交友根本無從防起。男人難免要去聲色場所應酬，在「視覺刺激」、近距離互動和酒精催化下，誰還在乎什麼男女之防啊？卡卡小姐揭露，聲色產業工作者本就具備過人社交手腕，這時若男方經驗較少，或把持力不足，怎麼可能不趁機「放飛一下自我」呢？艾姬也觀察到，業務工作相比其他職業更容易產生桃花機會，畢竟業務通常待人熱誠，顏值偏高，行蹤又飄忽不定，聊天軟體裡一排好友都可以聲稱是「客戶」，常常在意想不到之處就戀情神展開了，大家務必謹慎留意。

（3）只要有手機，就人人有機會：網路交友

在這個交友軟體普及的時代，認識網友早已不是什麼稀奇的事，尤其在夜深人靜，人一寂寞或想來點刺激時，手機滑一滑馬上就有人出現，時不時對你噓寒問暖、傾吐心事，心可是很容易就被聊走的。卡卡小姐就分享，她的一位男性友人，因為工作環境單調而下載了交友軟體，和一名女網友聊著聊著就被迷得神魂顛倒，動了真情不打緊，竟然還落得個人財兩失，可見網聊的威力真的不容小覷。

（4）1號頭痛人物：舊情人

一講到這裡，艾姬和卡卡小姐都倒抽了一口氣，讓人聞風喪膽的「前女友」終於登場了。別說男人，舊情人在女生心中多少也是佔有一席之地的，不論當時是好聚好散、分得難堪，甚至僅是曖昧無果，陪伴過彼此走過一段生命的恩情總有份量在，艾姬直言，新桃花可以防範，但回憶是不能抹滅的。因為那些無憂無慮或轟轟烈烈的青春、曾幸福甜蜜的日常、熱烈的魚水之歡、雙方心照不宣的默契，以及分離的遺憾，都會讓人對舊愛產生獨有情懷，兩人之中若有誰逾越了「還是朋友」的界線，瞬間火花就能讓舊情復燃，一不小心就燒成沖天大火。

（5）小心情敵就在你身邊：閨蜜

艾姬加碼補充，「閨蜜」有時也是情場上的潛在勁敵。有些女孩一陷入熱戀，就想拉著男友融入自己的朋友圈，希望情人能和朋友打成一片，但沒想到讓男友順道送好友回家，或在聚會上，男友和姊妹僅僅是交換了一個微笑或眼神，曖昧的子彈就在檯面下飛得亂七八糟，一不注意就擦槍走火。畢竟人非聖賢，誰能保證面對愛情和友情抉擇時，一定是道德勝出呢？卡卡小姐衷心建議，在確認感情穩定，或論及婚嫁前，保險起見還是別讓伴侶和閨蜜有單獨相處或過分親密的機會，難保誰一不小心意亂情迷，一切就都回不去了。

說了這麼多，當然不是要大家變得神經兮兮，瘋狂查勤、偷看手機、對男友嚴刑逼供，而是在這個處處都能「轉角遇到愛」的時代，大家必得提高警覺，精明並適度的留意伴侶交友狀況，保衛自己的愛情。最後，防人之心不可無，害人之心更不可有，艾姬也提醒女孩們，面對已有伴侶的對象，一定要守住那道理性的防火牆，不然到頭來不只為難了別人，更會傷害了自己。

想知道艾姬和卡卡小姐還揭露了哪些小三可能的藏身之處和真實案例嗎？鎖定Ep.5 小三全藏在這裡！四種最容易讓男人外遇的關係