▲害怕它，不如接受它。反正人橫豎都要死，失戀、失業、失去自我都經歷過了，你不會害怕失去月經的。（圖／Shutterstock）

40歲，我該面對更年期了嗎？失戀、失業、失去自我都經歷過，你不會害怕失去月經的

半夜兩點多起床，不自覺就醒了，然後就睡不著。翻開床頭書好幾篇，滑了手機好幾次，直到窗簾透出一點光，遠方的天光穿進了房間，天亮了，我到底該睡還是不該睡？心底一個聲音：「周末，對自己好一點，睡吧！」

四十歲，單身，剛過七夕情人節的第二天。或許太久沒有運動，老是覺得疲憊跟厭倦，昨天做完直播說書之後就倒在床上，很快就不醒人事。這幾個月都有同樣的狀況，總覺得明明沒做什麼工作，卻異常的感到躁鬱，我習慣把工作清單列在一張紙上，看著一堆未完事項，卻提不起力氣完成它。

剛看完《俗女養成記2》第二集，看陳嘉玲就好像照鏡子，一個四十歲的女生準備面臨身體跟心靈重大轉折，瞬間打開網頁，輸入關鍵字「更年期」，心想「現在的我不會就…更年期了嗎！」心情瞬間盪到谷底。

網頁資料顯示，更年期莫約45歲到55歲之間，女生會出現生理週期不規律、夜間盜汗、皮膚發紅、性慾變低、骨質疏鬆、情緒暴躁等等。而所謂的早更，顧名思義就是更年期提早來，大約一百人中有一個人會有這些症狀發生。綜觀以上各點，最後的結論我不屬於早更人，畢竟裡面我只有情緒暴躁這一點完成。

只是，心中吹起了秋風，落葉灑落在內心的湖水。我知道再過幾年就要面對，從一個小女人，變成「沒有月經」的女人，突然間腦海轉起跑馬燈，從國中初經到四十，我到底經歷了什麼？從害怕、討厭、習慣到即將面對它就要消失了。

朋友直接回：「你就要面對生不出孩子的事實。」

我翻白眼說：「我知道！」

我從三十六歲就放棄為了生孩子去結婚這事，只是面對即將而來的更年期，最大的恐懼就是要認清「自己不再年輕」。

三十是初老，四十是俗女。三十後，已經無法唱歌到三更半夜到天明，四十後，無法熬夜看連續劇到隔天中午。我把大部分無關緊要的朋友名單都刪的差不多，因為明白過了一定的年紀，時間會變很慢，變很少。變得你只能專注一兩件事情，變得只能追一兩部連續劇，變得只想看同類型的小說，變得不想再嘗試完全不感興趣的事。

刪除法，不只用在人身上。我開始丟衣服、丟家具、丟舊書、丟棄讓你覺得困惑不安的事物，寧可躺在床上放空，也不願意把時間與空間給一個三觀不合的人。

養生法，不只是食物而已。我開始多喝水，戒糖，斷醣，報名瑜珈課程、運動課程，心想肌肉不要流失的這麼快。

放空法，不只是躺平兩字。我相信任何直覺，想哭就哭，想笑就笑，今天不想做什麼，那就什麼都別做，反正多做，日子也不會好過。

做完更年期功課之後，我鬆了一口氣，我告訴自己：「害怕它，不如接受它。反正人橫豎都要死，失戀、失業、失去自我都經歷過了，你不會害怕失去月經的。」

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