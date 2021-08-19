「尊重」其實是關係的基本，而不是要求！

前陣子我看了一則網路新聞，寫到一個懷孕人妻，因為婆婆覺得她的衣服產後也穿不下了，未告知她就拿去送人，而她的先生還將這件事寫在網路上認為人妻因此暴怒實在大驚小怪，結果反而被網民打臉說有問題的是他自己。是不是我們從小的人格教育都沒有將重點放在「尊重」上面呢？我以為「尊重」是所有關係的基本，而不是要求。

最近這兩週我在自己粉專製播直播節目，邀請不同來賓來我床上聊天，因此每週二晚上我會晚一點回家。婚後依然保持「約會預約制」的我，事先告知先生我週二固定有直播工作無法一起晚餐。本週二做完直播後，和我的助理小編去吃宵夜時接到先生的電話，來電除了關心我工作是否順利結束之外還有兩個重點，一是他準備出門走走，二是問我冰箱裡的飲料可以喝嗎？

我們日常對話聽起來平常，但顯露出我們婚姻生活一個重點，即使是結婚十幾年的夫妻，依然尊重對方的隱私、時間、所有權。我不知道有多少人在自己原生家庭裡或婚後住在婆家曾遇過一種情況，買了東西被不告而取，冰箱裡的食糧被吃掉，自家人就沒關係嗎？但有時候你敢怒不敢言，生氣了會被人說小氣，不生氣又覺得自己好委屈。

成為兩性情慾作家以來，我常遇到有人問我：「妳老公看妳的文章嗎？他支持妳的工作嗎？」他不看我的文章，但我每本書他都買實體書，放在我的書桌上請我簽名後再放到他的書架上。我猜他是沒在看的，但他尊重我的理念和事業。我上電視節目的時候他看過一次，問他的感想，他說：「看到老婆出現在螢幕上很奇妙，感覺好像不是他老婆。」然後就沒再看了，但只要有演出工作他都會叫我加油也會問我是否順利。

只要不是自己花錢買的東西，我們都會習慣詢問對方：「這包洋芋片可以開來吃嗎？」、「我要打開這瓶新的沐浴乳喔！」我們曾去日本旅遊，買了一大包最愛的炸豬排零食，裡面分裝為幾十包，兩個人像小朋友一樣很認真分配了一個人能吃幾包，自律嚴格遵守。就像我們在生活裡都常會說「請、謝謝、對不起」一樣，或許習以為常的事在別人眼中是異類夫妻也不一定，但我個人很喜歡這樣的生活，因為原為不婚族的我希望女人在婚後依然保有自我，不要因為婚姻而妨礙我成為我自己。

在關係中若能互相扶持支持再好不過了，但如果不支持也應該學習尊重。無論在日常生活相處的細節或是人生重要階段的選擇，如果能夠彼此尊重，關係就能夠更和諧美好了！

到這裡找艾姬……

BLOG：艾姬的情慾故事

粉絲頁：我是艾姬-情癒撩慾系作家

FB傳訊：和艾姬說說話

姬情報報＆聊天諮詢服務Line@ : @agilove

追蹤艾姬的愛情語錄： instagram.com/aggie0129

和艾姬開房間(Clubhouse): https://www.joinclubhouse.com/@agilove

艾姬嚴選商城: https://shop.agilove.tw