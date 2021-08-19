《鄧一個人咖啡》媽媽如何影響妳的人生？鄧惠文剖析「母親情結」

你的母親影響了你人生中的哪些部分呢？日前《鄧一個人咖啡》播出你的感情路，媽媽給的是經驗還是詛咒？鄧惠文剖析「母女糾結」的關鍵後，迴響很大，網友們的討論也十分熱烈，直呼感觸超深。更有粉絲留言寫下自己的經歷做為反饋，上集主要在談論的是感情路線，本週五（20日）即將推出下集，討論媽媽是如何影響孩子的性格。

每個人的性格與價值觀養成，跟其原生家庭還有母親有很大的關係，不管你的個性跟媽媽是相似還是相反，你相信這其中其實都跟她有很大的關係嗎？也許是因為從小的潛移默化、也許是你從小對她的不認同，種種因素造就了現在這樣的你。常常會聽到很多人說自己的母親太過強勢，導致自己做任何事總是很畏懼、退縮，即使已經長大了還是改不了，甚至影響到自己不敢生小孩，因為害怕自己會不會變得跟媽媽一樣強勢，又會不會無法好好教導孩子？母女關係之間到底該怎麼互動才不會對小孩造成嚴重影響或傷害呢？

上集的節目我們提到「母親的肯定很重要」，很多人會疑問，那如果自己從小就缺乏母親的肯定，導致自己自信心不足，做任何事情都唯唯諾諾，現在的我們到底該怎麼做才能肯定自我？或者要如何去改變那些「被媽媽影響的部分」？

還有一部分的朋友是因為「無法達到媽媽的期望」，心裡不自覺產生愧疚感，連帶著跟母親的關係變得緊張、疏遠，自己的目標跟媽媽設下的差距太大，衝突不斷，當小孩的我們又有什麼辦法可以解決嗎？《鄧一個人咖啡》在本週五（20日）的直播，鄧惠文醫師再續前集，要與大家談談媽媽對於你的性格與人生目標的影響有哪些？我們又要如何去應對這些事情？

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