▲幸福，有時候破碎的很臨時。對於處於傷痛的人來說，時間是最好的解藥，倘若你仍選擇活在自責或是悔恨裡，時間會變成慢性毒藥。（圖／Shutterstock）

幸福，有時候破碎的很臨時／放過自己也放過對方，當一個有距離不為難彼此的人

對於處於傷痛的人來說，時間是最好的解藥，倘若你仍選擇活在自責或是悔恨裡，時間會變成慢性毒藥，最後變成一具行屍走肉的軀殼。

阿順（匿名）私訊給我，說自己活到了人生低點，妻子突然間帶孩子遠走高飛，只留下一句「我們離婚吧！」突然間他感覺失去所有生活的重心，連工作都想放棄，他問我：「人生該怎麼繼續？」我說：「不管怎樣，時間都不會為誰停留。」

三十歲那年，我花了一年跟二十萬遠行，是逃避眾人的評價，同時也在救贖自己。感情低落的我是有病識感的，最終才選擇離鄉背井，儘管遠走高飛並不能改變什麼，但至少我不再被情緒所困，國外醒來的每一天，我都必須跟生存奮戰，跟陌生的環境打招呼。

有時，人會覺得自己可悲，是因為一直輪迴在同一個情緒走不出來。你認為自己是受害者，你一直找不出原因，你很委屈，你怪不了誰，你想找到答案，但從始至終問題根本不存在。

我告訴阿順，時間會帶走悲痛，前提你必須讓自己踏出那一步。看我的書也好、去旅行也好、盲遊也好、離職也好、聽一場音樂會也好，窮途末路的你只要願意承認自己不安，那就真的很好。

舉了當年的例子。三十四歲那年，相處十年的同事因病要去住院，在我簽署他的離職單後，第二天就自殺了。我承認這事給了我人生極大的陰影，也是為何我能果斷放棄工作最主要的原因…常常在上班的某瞬間，我的眼淚就不自覺往下掉，我認為都是自己的問題。

之後，我花了很長時間去旅行，旅途中自我對話，去理解自殺者的選擇。最後得到一個結果，那真的不是誰的錯，活下來的人都必須往前走。你可以把任何人生的挫折都看成是轉折，只要熬過，就能雨過天晴。

我也提了一個粉絲的故事，五年前我出了一本書叫做《自己，才是旅程的終點》，他一連來參加數場的新書分享會。阿順說：「他是追求你嗎？」我笑說：「不是。」最後一場在花蓮，我問他：「同樣的分享會，為何你要一連跟我跑這麼多場。」他靦腆地說出過去在婚姻與職場的徬徨，迷惘到人生不知道該怎麼選擇，偶然在誠品的角落發現我的書，剛好看到有新書分享會就來了。一場又一場的聽，也在為自己困惑的感情問題找答案。最後我問他：「你找到答案了嗎？」他笑說：「是時候該為自己做決定了。」

阿順說：「後來呢？」我說：「他離婚了，有了新工作。後來認識了現在的女朋友。然後帶他來聽我的分享會，每一場，幾乎都有來，就像聽張學友的演唱會。」

幸福，有時候破碎的很臨時，讓人有措手不及的崩潰。但絕對不可能是一瞬間，往往無數的小問題積沙成塔而來。當無法解決時，你需要的，就是放過自己，還有放過對方，做回陌生人，當一個有距離不為難彼此的人。

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