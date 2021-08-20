當一個容易被愛的人／付出不一定要回報，但一定要看得到效果！

有天傍晚我回家時，遠遠就看到我爸穿條內褲、拿著電蚊拍在門口揮呀揮的。

要解釋一下，我家住一樓，門口有個小花圃，這種有植物有土壤的地方，本來就容易聚集蚊蟲，更何況還是個開放空間，根本就打不完，我好笑的問他「你家裡的蚊子不打，打外面的蚊子幹什麼」，結果你猜這位老人家說什麼？

他說：「外面蚊子這麼多，妹妹會被叮啊！」口氣還隱含著怒意，一副我怎麼這麼不懂事不仔細的樣子。

噢，妹妹是我家的狗，她的嗜好之一，就是趴在花園裡，白天曬太陽、晚上曬月亮。

近年網路很流行那種長輩頭先反對養寵物、後來卻愛寵物如同愛金孫的文章，不過我家的狀況完全不是那樣的，我爸本來就喜歡狗，只不過三個字概括他的行為，就是「沒耐性」。

顧狗猶如顧小孩，而我爸身為一個傳統男人，即使對親生小孩，他也沒有那種幫小時候的我打蚊子的閒情逸致，總而言之，他有空的時候，要他帶狗餵狗洗狗都可以，但要他猶如打卡點那樣，早晚定時帶狗出門，No Way！

所以我家的狗基本上都是我在帶，直到去年底撿到妹妹，也不知怎麼回事，最後我爸突然成為超有耐心的好主人，這位老人家不僅早晚定時帶妹妹去公園玩一個小時以上，中間只要沒事，也經常牽著妹妹在我家附近逛大街。

所以妹妹有啥魔力？說起來好笑，養了半年多了，她什麼都沒學會，不會坐下不會握手，熱愛撿食跟翻垃圾桶，而且老是把自己搞得髒兮兮的，唯一的技能，大概就是以一種「受寵若驚」的表情，迎接我爸的每一次觸摸和餵食──即使我爸給她的，只是一小口白飯。

付出都希望被看見，如果對方好像看不見，人就會開始邀功。可有趣的是，我們在面對別人的邀功、尤其是伴侶的邀功時，經常忙不迭地表現出「那又沒什麼」的態度，盡可能把對方的大功勞當成小功勞、小功勞當成沒功勞，那是一種下意識的作為，我仔細想過之後，覺得大概跟傳統的「小孩不能誇，一誇就會驕傲自滿」的教育方式一樣，講白了就是，如果對方請你吃頓迴轉壽司你就表現出滿足之意，那你大概就別想他下次會請你吃無菜單日本料理了。

不過，你一臉不滿足之後，他難道有給你更好的待遇嗎？

一開始可能會，畢竟這就像激將法，你說他做不到，他就偏偏做到給你看，可是，就算他做到了，那已經不是心甘情願的付出，而是一種證明自己的行為，他不是為了讓你快樂、而是為了堵你的嘴，再下次，就什麼都沒有了。

我們常常想方設法，恨不得有本秘笈可以教我們，如何讓對方可以多付出一點，可是我發現，一個人能為別人付出多少，其實是有上限的，「付出」兩個字，說白了就是對方把自己的資源分享給你，請客送禮是分享他的經濟資源、陪伴你是分享他的時間資源，這就像小時候玩大富翁，有些人即使已經沒剩什麼錢，仍然能大手大腳的蓋房子蓋旅館，而有些人只要現錢低到某個程度，即使是路過信義路這種好地段也不會買一樣，留多少資源在身邊，關乎一個人的安全感。

更何況，相比於激將法，鼓勵的方式可能更有用。

熱戀時，每個人都會沖昏頭，但是一旦進入平穩期，能讓我們繼續下去的，往往是相處起來覺得舒服的對象。這個舒服不是說你把他伺候的服服貼貼、端茶送水、夏天幫打蚊子冬天幫暖被，而是一種心理上的舒服，而什麼樣的人會讓我們覺得舒服？讓你感覺自己有用，感覺自己聰明，甚至，感覺他眼裡的自己比真正的自己還要強大的伴侶，讓我們相處起來最舒服。

身為普通人的我們，其實有很多缺點，我們都不是壞人，但難免有很多不那麼好的小心思，其實就跟我爸在遛狗一樣，到了該出門的時間但他卻很懶的時候，如果狗的表現是一直催，無疑是在指責他的懶惰和僥倖，可如果他丟個玩具打發狗，狗也就自己在旁邊玩的不亦樂乎的話，他反而會心虛起來，一旦自身的狀態回復了，就會開始帶狗出去玩，而我們家妹妹就是那種無論何時帶她出門，她都表現的驚喜萬分、猶如撿到頭彩一樣的開心，結果它是最好命的狗，全家人沒事就帶她出門，經常一天出去三、四次。

因為，付出不一定要回報，但一定要看得到效果，知道自己有使他人快樂的能力，就是一種最好的鼓勵。

如何讓對方更愛你？也許解答不是那些小花招小心思，而是讓自己變成一個容易被愛的人吧。

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