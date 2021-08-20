▲作家H：男人第一眼看女人的哪裡，與「是否會交往」有關係嗎？男人眼睛欣賞的只是皮相，心裡中意的則是個人特質。（圖／Shutterstock）

身為男性又是一名長期在探討兩性間關係的作家而言，我最常被遇到的私人關於男女間的問題，其實是「你第一眼會看女人哪裡？」說起來好笑，但是最淺顯的話語，其實才會最常出現在聊天內容當中。

而我的回答通常是，「小腿」。

對我來說，女性的身體曲線，與男性最大不同的地方，在於腰部的細緻以及小腿的微彎線條，基於禮貌，我們不太可能第一眼去看對方的腰部，但是通常腿的形狀，的確會吸引我的眼球。

有趣的是，很多女性朋友問我這個問題之後，有的不以為然，有人開始失望。

「原來你也是這麼膚淺的⋯⋯」

部分朋友開玩笑地從口中吐出如斯的回話，部分朋友則是認真地從眼神中透露這個訊息。

我推測，女性們大概希望男生注意自己的眼神，勝過於和「性」方面掛上聯想的部分。

然而我想說的卻是，其實吸引異性眼球的地方，根本不是他愛上妳的原因。雖然說，為了這麼一件事情來寫一篇文章，似乎有點多餘，但我確切發現，這種錯誤思維，還是存在某些人心中的。

要不然，怎麼會有那麼多人去整形，去抽脂，去隆乳呢？

我知道很多人信奉一種教條式的觀念，那就是：「如果外表不吸引人，妳又如何讓對方看到自己的內在？」我承認一個美麗的外表的確可以先讓異性來靠近妳，只不過我想強調的是，對方看見妳身體上外型的某個部份美麗，進而過來搭訕聊天，並不代表對方會因為那個外型重點而愛上妳，反之，這更有可能讓妳分不清楚，如果最終你們交往了，自己到底是憑藉什麼讓對方愛上自己？

舉例來說，一個隆乳的女性吸引到一個對巨乳狂熱的男人接近，當然這是因為外在生理特徵，導致這類型異性大腦的多巴胺大量分泌，情緒興奮高漲，但那是妳要求的「愛」嗎？或者那只是一種「戀物」，一種「性慾」的吸引，通常因為這樣而衍生的「愛情」，最終都會因為這些新鮮感的消退，又或者另外一對巨乳的出現，導致對方的熱情降溫，或者轉移目標，這其實並不是真正的愛，只是一種一時的衝動與慾望。

話說回來，這並不代表女性追求美麗的外型是錯誤的。愛美除了可以讓自己心情愉悅之外，也會提升自己的自信。更何況，在某種更深層的關係之後，兩性之間已經因為確信對方深愛自己，並且了解對方喜歡何種妝容，何種外貌，進而改變自己去讓對方愉悅，這又是另外一種層次了。

回到最初的話題。

當我說「小腿」的時候，我其實一點都不在意一個女性的小腿到底多美，純粹只是就外型而言，會吸引人的部位是何者而回答，這和「會不會因為這一點就愛上對方」之間差了十萬八千里。最終男人選擇交往或者愛上的對象，外型絕大多數都跟重視的地方不同，因為眼睛欣賞的只是皮相，心裡中意的則是個人特質。

也就是說，與其在意向外的改善，或許對自我內在的追求，更來得有價。

祝福妳。

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