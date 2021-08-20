有其母必有其女，就算唱反調仍被媽媽制約？鄧惠文剖析4種常見的「母親情結」

《鄧一個人咖啡》在今（20日）的直播節目中，鄧惠文醫師延續先前播出節目講述你的感情路，媽媽給的是經驗還是詛咒？鄧惠文剖析「母女糾結」的關鍵，這次用更多心理學概念來解析母女關係跟孩子的性格養成有什麼關係？特別闡述四種「母親情結」。

首先，我們必須要意識到一件事：媽媽從來不是為我們而活的。媽媽不可能永遠符合我們的期待，那我們又要如何在她沒辦法滿足我們的狀況之下還能保有「愛」？

母親對女兒的影響永遠都有兩種可能，一個是你想要跟她一樣、一個是你不要跟她一樣，會想跟媽媽一樣的孩子，通常是想要透過跟媽媽一樣的路去超越或是達到什麼，有些人超越的方式則是從一開始就走不同的路線。

如果一個媽媽很有能力，同時也搭配著溫暖，那麼女兒很容易在安全的感覺之下欣賞那個能力。當媽媽的能力太強時，女兒要不就是什麼都不會，要不就是容易緊張，母女之間到底該如何互動才不會對孩子造成傷害？

母親的持家能力很好，是個全方面的女強人，但或許這些都是在種種辛苦之下才展現出來的「強」，然而在那些辛苦被逼出來的能力後，她還有剩下餘裕可以忍受女兒犯錯嗎？她可能會因此破口大罵，這時女兒心裡會出現「媽媽很厲害，從來都不會犯錯，所以才會要求我這樣」的想法，最後女兒承受不了時，可能就會哭著跟媽媽說「我沒辦法跟你一樣，我一直都很努力，但我最努力就是這樣」。

鄧醫師解釋，當你感覺媽媽各方面都很好，可是那個強卻沒辦法來包容你的弱，那個強是一種壓力、是拿來鞭策你，而不是溫暖你時，就容易會產生複雜的「母親情結」。

註解：你心裡一個沒有解開的，也讓你無法掌控、無法完全了解其意義，但大幅影響你思考、判斷、行為的心結，稱為「情結」。

你會為了要得到母親的認可，逼自己一定要很完美，但這是用「逼」的，你一邊在逼的時候，一邊又會很遺憾，為什麼不能更輕鬆更柔軟？同時會導致往後你在工作上、感情上各方面會成「拚命三郎」，你會不斷做很多事情，大家會覺得你是火車頭、你很有能量，但其實你的內心一點都不快樂，也不會享受自己這樣的能力。

榮格心理學在情結裡面提到，女兒有四種顯著類型的母親情結，這四類型可以混合、可以在人生不同階段中走不同的情結。

第一，過度增大的母親（性）元素，如果一個母親在家裡是統管一切的女主，女兒會覺得「媽媽或生小孩是最重要的事」亦即「媽媽是世界上最強大的東西」，有家庭讓自己管理變成人生最重要的目標，當他做不到時就會很挫敗，單身的人會覺得很難過；已婚的人但家庭成員皆不在自己掌控中，心裡則會很痛苦，因為對他們來說成功的定義就是統管一個家。

第二，過度發展的Eros（某種情感元素或情慾），有一種母親的狀況會在女兒身上誘發征服、嫉妒、競爭的心態，榮格說到，如果母親的強是不溫暖而讓女兒產生反抗，這種母女之間的嫉妒、不甘願，會讓女兒無法正常發展成踏實生活的女性，會在某種攻擊性當中存活，為了追求浪漫跟興奮，在現實生活中會對有另一半的人感興趣，因為長期與母親的抗爭沒有消解，潛意識中就會想要超越另一個「妻子」，目的並不是已婚男人，而是要證明自己得到關注或重要性勝過另一個女人。

第三，對母親過度認同，會產生長不大的女兒，沒辦法成為一個成熟女性，即使結了婚，凡事還是要媽媽來處理。由於對母親過度認同，而放棄了自己的重要性，甚至是被限制到連選擇都無法選擇的地步，一直沈浸在挫敗中。

第四，對母親的抗拒，因為跟母親相處的種種難受，最後人生只有一個願望「不管怎麼樣，不要像媽媽就好」。但其實在你跟媽媽走反邊路的過程中，還是沒有「超越」她，因為你還是走在一個「被媽媽規定的人生就是要相反」的路上，就算不是她希望的方向，但你還是被她規定住。

鄧醫師也強調，並不是你怎麼想就表示你媽媽那樣做，我們心裡產生的母親情結不直接代表媽媽所有的行為，因為人對母親有各種抵抗、重組、複製混在一起的功能。

所謂的「超越」指的是，當我們成長到一定的程度時，意識到自己受到「內心的母親情結」什麼樣的影響，鄧醫師解釋，媽媽不會想到原來她好好做自己會影響到你，這也不是她應該要負責的，因為母親本來就會影響孩子，除非你跟她沒關係。

如果在成長過程中真的長出了干擾的母親情結，我們要試著去超越它而不是繼續下去，鄧醫師說到，首先你必須要承認自己受到母親的影響，把心裡的恩怨放下、平復情緒，開始察覺它對我們人生有什麼樣的侷限，並停止重複做習慣性的事情，對它做一個告別，問自己需要什麼，最後自己想辦法去拿到，切記不要回去找媽媽拿！