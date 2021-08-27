小孩沈迷手機卻不能念「你玩遊戲太久」！專家建議「4句話」家長千萬別說

▲外國教育專家分享聰明家長「不會說的4句話」，同樣的事情換句話說，就會有截然不同的效果。（圖／Shutterstock）

許多家長總是想要給孩子最好的，為了孩子的教育煞費苦心。但在數位網路的時代，一切資訊都可以透過網路取得，家長與其一味擔憂小孩過度沉迷於手機和網路，不如換個方式幫小孩找到平衡。就有外國教育專家指出，聰明的家長都不會說這「4句話」，一起來看看吧！

根據《CNBC》報導，國際教育技術協會（ISTE）的首席執行官庫拉塔（Richard Culatta）表示，他多年研究小孩在成長階段的表現與上網時間長短之間的關聯，而庫拉塔建議家長不要說的「4句話」是：

1.「你沉迷於手機」

這句話可能許多家長經常掛在嘴邊，但對於孩子來說，這是一個令人困惑的訊息。因為通常讓孩子「沉迷」的不是手機本身，而是手機上的App。對家長來說，真正擔心的不是孩子花太多時間在手機，而是花太少時間在其他該做的事情上面。

因此你應該直接說，「你今天好像還沒有＿（某些孩子該做的事）」、「你放假後都沒有和家人相處，讓我們一起來做＿（某些親子活動）」。

2.「你玩那個手機遊戲太久了」

這句話的問題在於，玩多少時間算「太久」，又或者問題其實在於手遊本身？孩子可能會疑惑，和朋友出門看電影，一樣會花掉大半天的時間，但通常這被認為是正常的休閒活動；但如果玩大半天的遊戲，卻會被指責「玩太久了」。

如果是遊戲本身的某些特色讓你擔心，那你應該直接點出，比如說「考慮到這遊戲的＿（列出遊戲的問題），似乎不值得花那麼多時間去玩」。

3.「不要整天坐在電腦前」

這句話特別讓孩子困惑的地方在於，假如他們坐一整天在讀書，通常家長就不會有任何意見，而事實上現在許多小孩都習慣透過手機或電腦來閱讀。

因此如果你擔心的是孩子缺乏運動，你應該想辦法在合適的時間帶孩子出門去跑步或騎腳踏車，幫助他們養成運動的習慣，而不要讓孩子覺得你只是單純對電腦、手機等3C產品不滿。

4.「你需要與真實的人互動」

這句話對孩子來說一樣非常困惑，因為通常他們上網時也在與真實的人互動，只是雙方透過網路的連結而已。

所以你可以這麼說，「你的家人也希望和你相處，一起打發時間」、「和朋友相約出門，進行面對面的活動也很好」。孩子或許會告訴你，現在朋友們都習慣在網路相處，那你也能順便討論一下現實世界中的社交活動與虛擬網路上的互動有何不同。

庫拉塔強調，有時候家長講出來的話並不是表面上的意思，或者說夾帶太多否定的情緒、太過在意孩子上網的時間長短。而孩子也未必能懂話背後的含義。因此關鍵就在於明確地傳達出真正的意思，而不是一再重複。且家長也要對數位世界敞開心胸，坦然接受孩子在這方面比自己更熟悉的事實。（編輯：倪浩軒）

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