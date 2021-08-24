給感情總是受原生家庭影響的你：如何在心靈上告別自己的父母？

在讀了一些書籍、上哪些課程之後，許多人會發現，自己在感情上面反覆遭遇的困境，其實是來自於原生家庭的陰影。例如：

你很討厭像爸爸一樣，不顧家庭在外面有其他女人的這種爛男人，但奇怪的是，你剛好都會喜歡上這種浪子。然後你讀了一些書之後發現，你是為了透過「找到一個浪子改變他」來安撫那個童年的時候，對爸爸這個大浪子無能為力的你。

你很討厭自己跟媽媽一樣，喜歡情緒勒索自己的伴侶，但是你卻停不下來。因為在感到不安的時候，你就會本能地說出一些話來傷害關係。

你很討厭自己，不喜歡自己在感情裡面的樣子，可是這個不喜歡本身，除了會讓你焦慮之外，也製造了關係的衝突和爭執，對方可能經常需要安撫你，然後你又覺得「為什麼我常常需要對方安撫，我好爛……」。後來才發現，這樣的模式，其實是複製你爸媽的形式。

但知道了這件事情之後，又面臨了一種困境：知道了之後，又怎麼樣呢？我無法坐時光機回去改變我的家庭，那麼現在，我到底可以做什麼？

告別你的父母

在《你的父母不是你的父母》這本書當中，提出了一個嶄新的觀點：「成人的父母並不存在。」

你應該稱你父母為「前父母」，而你則是他們的「前小孩」。這想法聽起來很大逆不道，尤其是在我們重視「孝順」以及「再怎麼樣他都是你爸嗎」的文化底下，血緣對我們來說是非常重要的事情，怎麼可以隨隨便便就和爸媽「切割關係」？

這句話並不是叫你六親不認、斷絕和父母的關係，而是提供你另外一種觀看「你和曾經撫養你長大的人」的角度，當時他們曾經是父母的角色，而你是孩子的角色，彼此在那個年代扮演的角色叫做「父母與小孩」，但隨著你長大、他變老，你們的關係應該會經歷一些轉變，你不太需要他的撫養、反過來，可能有些時候你們比較像朋友，或者是你還比較像父母。也就是說，「父母」這個稱謂，是人際關係當中一個發展歷程的角色，而不是一個「終身職」。當你在心靈上終於把他們從父母的位置卸下來，很多枷鎖也會稍微鬆開一點點。

自我更新的權利

作者在書中的323頁提到「自我更新的權利」，意思是說，你可以重新去思考和建構你和父母之間的關係，透過這個新的思考，讓自己從「父母的孩子」這個形象當中畢業，而這個「畢業」本身，除了影響到你的自我認同之外，更可能進一步的影響你的感情和人際關係。舉例來說，作者認為可以進行「對自己前父母的形象重構」（引用自本書324頁）：問問自己，如果我的前父母讓我想起自己的某地方和他很像，例如價值、品味、意見、興趣、行為等等，那是在我幾歲的時候的自我發展呢？現在感覺到有感覺，是小時候的感覺、青少年的時候的我的感覺，還是現在的感覺呢？你可以跟自己說：「我已經不是你的小孩／青少年了，我現在是你的前小孩了。」

你可以看看自己的身體、看看自己的腿長、手掌，如實地感覺到現在的你已經不是小時候、青少年時期的你了，你有你的生活、你的戶頭、你住的地方等等，透過這樣的思考，來「感覺」，你已經是一個完整的成人了。

調整距離，就可以調整關係

講起來簡單做起來難，如果你不論怎麼想，還是沒有辦法脫離「被父母的影響」，那麼或許可以嘗試做一件事情，就是調整和父母之間的距離。書裡面提到了四種距離，還有一些跟自我對話的句子，提供給大家參考（整理自書中的349頁到350頁部分段落）：

肢體距離：「我用和自己父母保持健康距離的方式生活著。」這並不是只是一句口號而已，你可以實際操作，包含搬離開自己的原生家庭，到外面自己租房子住，或者是你如果覺得這個過程非常困難，也可以「一個星期有兩三天去住朋友家」、甚至是「有一兩天到其他縣市居住」。透過物理上和父母分開，來拉開心理上面的距離。 情緒距離：「我可以不覺得被父母冒犯，體認到他們的感受，並區分他們的感受和我自己的感受。」 心理距離：「我所思、我所想、我的需求、慾望都是獨一無二的，我不被父母左右。」 心理距離：「我是完全獨自在面對我自己與人生的責任。」

當你可以拉開這四個距離，你和父母的關係就會維持在類似朋友的狀態，而這個狀態，也會協助你不再反覆地將自己視為他們的小孩，繼續被他們影響。也由於你終於可以「好好的當一個大人」而不是當小孩，你在感情當中，也可以負擔起相對應的責任。

最後我想說，如果上面的過程讓你還是覺得有點困難，可能你需要面對的問題並不是「為什麼我總是在感情裡重複我爸媽在做的事情」，而是：你真的想長大嗎？還是你在心裡面有一塊，仍然渴望當你父母的小孩。當小孩其實有許多的好處，可以任性、可以假裝把別人的責任當成自己的，然後逃避自己的責任，可是這一切一切的好處，在你「終於意識到自己是個成人」之後，就不能夠再享受了，所以有些人會盡可能的把自己的心靈維持在小孩的狀態、停留在過去受傷的原生家庭記憶當中，藉以讓自己感到無能，然後這個無能的過程當中，繼續可以因此而「不對自己的生命負責」。

負責任是辛苦的，但也因為負責，你的人生才能夠重新獲得權力和可控感。當你終於在心理上告別你的父母，成為一個成熟的大人，你在感情裡，也才有機會成為一個穩定的情人。

參考文獻

Marie-France Ballet de Coquereaumont與Emmanuel Ballet de Coquereaumont（2021）。你的父母不是你的父母：透過「內在小孩」心法，重整成人與父母更平和與成熟的親子關係（Vos parents ne sont plus vos parents. Les clés pour réajuster la relation avec ses parents à l’âge adulte）（黃翎 譯）。台灣，台北：文經社。

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