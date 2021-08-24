▲觀察以下幾個跡象或許能幫妳釐清，觀察他想和你天長地久，或只想曾經擁有？（圖／Shutterstock）

四個跡象，觀察他想和你天長地久，或只想曾經擁有？

有人向我訴苦：她與男友交往同居了快五年，這五年來，男友雖願意參加女方親友的聚會，但無論如何就是不肯安排讓她與自己父母碰個面，逢年過節不論如何逼迫，男方總是推三阻四，就是不肯帶她回鄉，一下說會來很多客人不方便、一下爸媽沒時間、有時則是老家又破又髒不希望丟臉，總之就是百般不情願，但當好友追問他是否不想結婚，男友又給一堆天花亂墜的承諾，說是等經濟穩定立刻辦婚禮，問題是已經五年了，男方的收入始終沒有穩定下來，也看不到他打拚的態度，讓她非常痛苦，不知道該放棄還是繼續下去⋯⋯

如果妳也有類似的困擾，觀察以下幾個跡象或許能幫妳釐清，他究竟是認真想娶妳？還是隨便說說？

一、是否公開妳的存在

不公開妳的男人或許還是愛妳，但他一定是不打算娶妳。

不想對外公開的原因很簡單：他覺得你們之間不會有未來，與其到時費事跟親友解釋分手的原因，不如一開始就隱瞞妳的存在，而且以亞洲社會普遍都是希望女方結婚後能融入男方家庭來說，男方會很重視父母的意見，如果他不願意讓家人認識妳，也就表示根本沒打算讓妳成為他家庭的一份子。

二、平常是否能說到做到

大家都知道男人是視覺的動物，而女人是聽覺的動物，戀愛時男人常會說甜言蜜語討好女人，但說到是否做到才是重點。妳可以由生活中觀察對方的細微舉止，看他是否是個重承諾的人，如果他經常約會遲到、說要出遊卻爬不起床、答應朋友出門卻爽約，表示這個人本身就不是個能信守約定的人，他許的諾言也就沒有多少可信度。

三、主動規劃未來

他是否曾主動和妳提到將來的經濟或生活規劃？是否瞭解過妳打不打算生小孩、願不願意跟公婆住、想要舉辦什麼規模的婚禮或約定一起存錢等等，如果他跟妳相處時只談風花雪月，找妳只有吃喝玩樂，代表他只把妳當戀愛對象而非結婚對象，更糟的是妳已經主動提出，他還是一副被動模樣，表示他連為妳努力的意願都欠缺。

四、總是嫌棄妳不夠完美

在愛情中我們當然可以指出對方能進步的缺點，但若挑剔的是對方難以改變的部分，例如身高、長相，或是妳已經很努力調整但對方卻還是永遠不滿意，或許就表示在他心目中，妳不是他期待的另一半。

朋友因為男友老嫌她胖努力減了10公斤，結果又換成被嫌不會化妝，然後學歷、職業等等，老是被拿來跟前女友比較，言下之意就是：「妳不夠好」，一個老是嫌棄妳的人表示他看不起妳，又怎麼會有人想跟自己看不起的人走一輩子呢？

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