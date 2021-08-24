人生沒有Google Maps／不要害怕，勇敢看自己內心的需要

▲還好人生在徬徨時沒有Google Maps能指引，不然也不會過得那麼刺激、過得那麼精彩。不要害怕，勇敢看自己內心的需要。（圖／Shutterstock）

前陣子和朋友聊近況，話題聊到不景氣這事，不知怎麼就變成激勵人心的對話。他說自己有夠衰，心心念念著創業當老闆，籌備許久時間終在今年初把心一橫、掰了上班族身份自己開了間裝潢潮爆的有機火鍋店，投入大筆資金細心規劃預計六月開幕，好死不死遇到這波轟炸性疫情反撲。

裝潢費花了、店鋪簽約了、員工請了、菜單設計好了，風頭上喊卡暫停也說不過去。好在他跟風跟得快腦筋轉個彎，不內用做外帶也好，推出像臭臭鍋那種迷你鍋，和初心想的大有逕庭，畢竟在他想像中，是客人能愜意吃著有機食材、生鮮直送現刨現煮肉片、活跳跳的鮮美海鮮。可是開店就要燒錢，就算小錢硬著頭皮也得賺，和現實對抗拿意志拚險境。

最近疫情慢慢降溫，對他來說像是見到曙光那般感動，這段時間坦白講是苦過來的。在他時間表上根本沒料到有疫情反撲這題，勸退他的人比鼓勵他的人多，他是按照自己內心渴望去走，憑藉一股衝勁去做。不敢拍胸脯有把握將業績做到轟轟烈烈，至少他撐下來了，他慶幸自己生存下來了，往創業路上有空間能邁進步伐了，即便是緩慢的，再怎樣都是前進的。

現實是任性的，悲苦或歡快都是隨機播放。必定要走進去、必定要感受它，有些事就這樣，跨過就好，先解決眼前困難，才有能力設想後頭佈局。

要是人生迷惘有 Google Maps 引導該有多好，遇到困難就開啟指點迷津，告訴你這個可以選，未來坦途無限量；那個選不得，踏下去如被雷劈不死也剩半條命。不過還好人生在徬徨時沒有導航能指引，不然也不會過得那麼刺激、過得那麼精彩、過得那麼獨特。

好好走自己的路，保持耐心去磨生活就不會輕易放棄，磨著磨著答案就明朗了。

今天聽去年就注意到的金曲新人-?te 壞特《睡不著》

我愛她的得獎感言「不要害怕，勇敢看自己內心的需要。」激勵死我了。

城旭遠instagram

城旭遠粉絲專頁