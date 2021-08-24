奪金曲評審團獎「爆粗口」痛哭！萬芳給40+的療癒歌單　撫慰人生的離別課題

▲萬芳奪下金曲評審團大獎！她的歌，總能給人一種療癒的感覺，她用溫柔卻又堅定的嗓音，一字字唱出對生命的體悟和感觸。（圖／《給妳們》MV截圖）

睽違5年，萬芳以全新專輯《給你們 Dear All》入圍第32屆金曲獎最佳華語女歌手獎、年度專輯獎、最佳華語專輯獎等7項大獎，是不少歌迷心中奪獎的熱門人選。（編按：萬芳奪下評審團大獎）

萬芳的歌，總能給人一種療癒的感覺，她用溫柔卻又堅定的嗓音，一字字唱出對生命的體悟和感觸。比起歌唱者，萬芳更像是個詮釋者，她接受生命和身邊的人給她的訊息，內化成音樂一句句唱出來，用她最擅長的自然唱腔，把人生必然要面臨的每個課題化作歌詞，撫慰在友情、愛情、親情中受傷的心靈。

你的心中，是否也有一張專屬於自己的萬芳療癒歌單呢？

《阿峰今天沒有來》：我們如何承受誰的離開

阿峰再也不會來

我們如何 承受誰的離開

空出一個位子的這一排

不再是畢業典禮後 無盡的未來

入圍金曲獎年度歌曲獎、最佳作詞人獎的《阿峰今天沒有來》，講述昔日好友突然離世，往後聚會再也見不到他的惆悵。作詞人黃婷細細地描繪了每個人生命中必須面對的「離別課題」，搭配萬芳溫柔的嗓音，最後的一句：「阿峰，你的酒杯我還留著。」像是在與逝去的友人說，不管過了多久，你那開朗的笑聲，都會永遠停留在我們的心中，不會被時間給抹滅。

《給妳們》：如果沒有妳們，我只是一個人

搭著四個小時的慢車 只為了一個溫暖的週末

如果沒有妳們 我只是一個人

一個恐懼週末的人

由身為萬芳好友的導演徐譽庭作詞的《給妳們》，把多年姊妹們的日常相處點滴寫進歌詞中。「我開始幻想那間養老院，前面有大大的草原， 我們牽著手，小心的慢慢走。」即使未來的某一天，幾個好朋友的頭髮都白了、腳步也變慢了，只要身邊還有幾個一起擁有深厚回憶的姊妹淘，當你脆弱、挫敗、開心、需要時會在第一時間給你支持，這就是人生中最幸福的事。

《我們不要傷心了》：在失去中學會接受，更明白擁有的意義

我們還是會小心翼翼

我們也還有擁抱的能力

仍然會守護彼此不會提前離席

到了一定的年紀，人們開始真正地必須面對生離死別，對象甚至不是長輩，而是同輩。萬芳用溫暖的歌聲唱出因為有了失去，讓我們更明白擁有的意義，傷心是無可避免的，但釋放完悲傷情緒之後，記得對自己說聲：「我們不要傷心了。」給自己一個微笑，慢慢走出失去的傷痛，並好好地珍惜活著的每一個日子。

《原來我們都是愛著的》：現在就想告訴你，我愛你

我常常和別人擁抱 卻沒有抱過你

我總是耐心聆聽別人 卻總是忽略你

或許你對我不太公平 但我不想讓它變成藉口

我很想說 並且想要現在告訴你 我愛你 我愛你

記憶中，爸爸總是扮演那個希望孩子進步的角色，相較於稱讚，更常因為做不好而被爸爸責罵。不過當時光過去，好像終於可以看到那些在一次次爭吵、不諒解與和好間拉鋸的背後，其實是愛與被愛的渴望，也能逐漸理解，父親是因為經歷過那些苦，才使他選擇用這些方式來愛我們。而在經過時間歷練後，我們也終於明白，原來爸爸和我們，都是互相愛著的。

《新不了情》：忘不了的，就先放在心底

回憶過去 痛苦的相思忘不了

為何你還來 撥動我心跳

「緣難了，情難了。」萬芳用最純粹、細膩的嗓音，唱出對於逝去戀情的眷戀，把痛到最深處卻必須永遠藏在心中的情緒拿捏的恰到好處。既然現在還忘不掉那些美好回憶，那就先好好地收在心底，讓那些無法割捨的愛跟著淚水被時間慢慢沖淡，然後擦乾眼淚，找回再次去愛的勇氣。

《時間仍然繼續在走》：曾快樂過就足夠

相愛是不是就得廝守 快樂總是轉瞬即走

問你是否曾經真的擁有過 真的快樂過

文／周彥均

本文出自VidaOrange生活報橘

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