不想再被媽媽影響！鄧惠文：設立「界線」不向她討債也不自我虐待

《鄧一個人咖啡》上週五（20日）的直播，鄧惠文醫師延續前集你的感情路，媽媽給的是經驗還是詛咒？繼續跟大家談談母親是如何影響你的性格與人生價值觀呢？俗話說：「有其母必有其女」是真的嗎？其實你心中那些不想跟媽媽一樣的地方，還是深受她影響，只是變成你所不知的「母親情結」！

有一種媽媽在家庭中特別強勢，無論什麼都一手包辦，在孩子眼中她就是女強人，可是那種強卻缺少了一點溫暖，少了一點包容，這時孩子就容易產生複雜的「母親情結」。

註解：你心裡一個沒有解開的，也讓你無法掌控、無法完全了解其意義，但大幅影響你思考、判斷、行為的心結，稱為「情結」。

因為母親那些很強的能力沒有輔助到你，讓你產生了一些希望她不要這麼厲害、感覺自己永遠比不上她的想法，可能會發展出「能力的矛盾情結」，一個是你為了要得到母親的認可，逼自己一定要變得很完美；另一個是你會變得非常討厭這些東西，會對強悍的女性特別反感，不斷做反面的事，任何好的事情你都接收不到或是扭曲的接收。

如果從小沒有受到媽媽的肯定那長大後又要如何肯定自己？鄧醫師在《婚內失戀》書裡提到「不要縱容對關係有害的行為」，當有一方有意無意地在傷害你時，你要堅信（assertive）的告訴對方一個「界線」，溫柔而堅定的拒絕傷害你的言語、行為。

有些人會把「不要跟媽媽清算」當作是自己默默承受那些傷害，鄧醫師解釋，所謂的不去討債，是你已經意識到有些東西你不需要從她身上得來，就像當你意識到母親沒辦法提供給你、你想要的東西時，你不可能怨天尤人的問為什麼你有這樣的媽媽，只能自己想辦法從其他地方獲取你要的東西。

因此當我們不再對媽媽有那些需求時，你不會去要，也不會再有機會得到一些反面的東西。剩下的可能是母親跟我們索取需求，為了避免造成傷害感，不要去縱容任何會讓你討厭她的行為，但不縱容不是要你去跟她討債、清算、講道理，而是設立「界線」不要再去配合演出任何自我虐待的行為。

要解決矛盾的關鍵就在於「界線」，所謂的超越是我們自己可以滿足自己，所以不再對母親有這麼多的失望，當她有需求時，我們只給我們給得起的東西，然後你能夠承載她對你的失望，兩邊的關係會慢慢明朗，你的自我也不會一直受到傷害，也許有一天會修復到，你願意對她有多幾句關心的話，甚至是可以去療癒她的程度。

最後，鄧醫師剖析榮格心理學中提到的4種常見「母親情結」：過度擴張的母性元素、與母親的競爭關係－過度發展的Eros、對母親過度認同、對母親的抗拒。但這些情況並不表示母親直接做了什麼事，如果你發現自己有以上的情結問題，試試看能不能去「超越」，讓自己能夠真正去主宰自已的人生。