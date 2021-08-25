莫名其妙就出軌！兩性專家統整「最容易偷吃4大類型」男人：不好意思拒絕，根本沒防守

▲兩性專家欣西亞整理了「最容易偷吃的四大類男人」，並且分析每個類型的特徵及偷吃習慣。（示意圖／取自pixabay）

男性出軌究竟是因為什麼原因呢？兩性作家欣西亞昨（24）日就整理了「最容易偷吃的四大類男人」，並且分析每個類型的特徵及偷吃習慣，不過，她也強調這4類型只是「較容易偷吃」，並非一定，「當妳跟他是個完整的圓，外力想攻，也自然攻而不破」。

欣西亞在臉書粉專《欣西亞和Shane任翔》分享「女人要注意！這四大類型的男人容易偷吃」。

第一「大好人型」，大好人型的特徵是溫柔、斯文、說話輕聲細語、很有禮貌，重點是不會或不懂得拒絕別人。如果有異性對他釋放好感，好比請吃飯或請喝咖啡，大好人的直覺會是要「報恩」，然後就會同樣對待回去而產生互動。假若異性是狩獵系，主動貼身靠近，大好人也會因為顧慮推開女生很失禮，甚至怕尷尬說不出「我已經有女友了」而縱容對方自由發揮，不但沒有防守，也完全沒半推半就，於是，就順理成章又莫名其妙的出軌了。

第二「逢九型」，多數人對於人生即將踏入另一個階段，內心通常產生焦慮，所以當男人的年紀是29、39、49…，有些人會自我懷疑，有些人則碰上中年危機，在種種情緒起伏下，難免想做些離經叛道的事證明自己。這種情況，如果身旁有伴，年紀大的人比年紀輕的人更容易偷吃，而且還可能吃的是「幼齒」，只為了想回春，再年輕一次。

第三「位高權重型」，如果今天男人的地位處於眾星拱月，可以呼風喚雨，對下屬呼來喚去，底下的人都是抬頭仰望他，可以為所欲為。這種男人會因為職權地位，萌生出「沒人能跟我說不」的自得意滿，把自己當古代掀綠頭牌的皇帝，忍不住拈花惹草。

第四「網路成癮型」，他是社群軟體中毒使用者，喜歡在上頭拍照打卡，分享關於自己生活的一切，會在意瀏覽人次或按讚人數，希望永遠是目光下的焦點。這種人享受朋友或旁人給予的關注，因此當異性親近，內心自然泛起陣陣漣漪，如果又正好看對眼，很難不擦槍走火。

不過，欣西亞也表示，以上四個類型只是「容易偷吃」，並非「一定偷吃」，如果妳的另一半正好符合上述條件，先不用太過緊張，平時多經營彼此的感情，多表達情意，多溝通想法，「當妳跟他是個完整的圓，外力想攻，也自然攻而不破」。（編輯：郭佩蓉）

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