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莫名其妙就出軌！兩性專家統整「最容易偷吃4大類型」男人：不好意思拒絕，根本沒防守

▲兩性專家欣西亞整理了「最容易偷吃的四大類男人」，並且分析每個類型的特徵及偷吃習慣。（示意圖／取自pixabay）
文 : NOWnews今日新聞

男性出軌究竟是因為什麼原因呢？兩性作家欣西亞昨（24）日就整理了「最容易偷吃的四大類男人」，並且分析每個類型的特徵及偷吃習慣，不過，她也強調這4類型只是「較容易偷吃」，並非一定，「當妳跟他是個完整的圓，外力想攻，也自然攻而不破」。

欣西亞在臉書粉專《欣西亞和Shane任翔》分享女人要注意！這四大類型的男人容易偷吃

第一「大好人型」，大好人型的特徵是溫柔、斯文、說話輕聲細語、很有禮貌，重點是不會或不懂得拒絕別人。如果有異性對他釋放好感，好比請吃飯或請喝咖啡，大好人的直覺會是要「報恩」，然後就會同樣對待回去而產生互動。假若異性是狩獵系，主動貼身靠近，大好人也會因為顧慮推開女生很失禮，甚至怕尷尬說不出「我已經有女友了」而縱容對方自由發揮，不但沒有防守，也完全沒半推半就，於是，就順理成章又莫名其妙的出軌了。

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▲大好人型的特徵是溫柔、斯文、說話輕聲細語、很有禮貌，重點是不會或不懂得拒絕別人。（圖／Shutterstock）

第二「逢九型」，多數人對於人生即將踏入另一個階段，內心通常產生焦慮，所以當男人的年紀是29、39、49…，有些人會自我懷疑，有些人則碰上中年危機，在種種情緒起伏下，難免想做些離經叛道的事證明自己。這種情況，如果身旁有伴，年紀大的人比年紀輕的人更容易偷吃，而且還可能吃的是「幼齒」，只為了想回春，再年輕一次。

第三「位高權重型」，如果今天男人的地位處於眾星拱月，可以呼風喚雨，對下屬呼來喚去，底下的人都是抬頭仰望他，可以為所欲為。這種男人會因為職權地位，萌生出「沒人能跟我說不」的自得意滿，把自己當古代掀綠頭牌的皇帝，忍不住拈花惹草。

第四「網路成癮型」，他是社群軟體中毒使用者，喜歡在上頭拍照打卡，分享關於自己生活的一切，會在意瀏覽人次或按讚人數，希望永遠是目光下的焦點。這種人享受朋友或旁人給予的關注，因此當異性親近，內心自然泛起陣陣漣漪，如果又正好看對眼，很難不擦槍走火。

不過，欣西亞也表示，以上四個類型只是「容易偷吃」，並非「一定偷吃」，如果妳的另一半正好符合上述條件，先不用太過緊張，平時多經營彼此的感情，多表達情意，多溝通想法，「當妳跟他是個完整的圓，外力想攻，也自然攻而不破」。（編輯：郭佩蓉）

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Tags : 不好意思拒絕兩性專家出軌最容易偷吃欣西亞男人莫名其妙防守類型

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